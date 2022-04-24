国家不能“节省至死” 德经济研究所所长主张加薪

（德国之声中文网）德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）认为，调整工资以补偿价格剧涨“绝对必要”。这位著名经济学家周二（4月19日）在德国电台表示，此举很重要：“这样才能维持消费”。他解释说，“如果不这么做，企业就会有困难，失业率就会上升，然后，我们会进入一个增长越来越弱、通胀越来越严重的漩涡。”

弗拉茨舍尔拒绝关于应要求雇员在劳资谈判中取克制态度的呼吁。他强调，增薪和即将实施的增加最低工资措施是迅速和排除繁文缛节向当事人提供帮助的最佳做法。他表示，需有分寸感，但 “调整绝对必要”，因为，这有益于维持消费。

摈弃“哗众取宠措施”

弗拉茨舍尔表示，鉴于高通胀，政治家们必须以有针对性的方式帮助人们，他们已部分做到了这一点，比如，为每个雇员提供统一的300欧元的能源费。“这是一个好步骤”，但燃料价格刹车这样的“哗众取宠措施”则是错误的做法。他解释说，若提供购买汽油补贴将适得其反，因为，它不会减少能源消耗，而是最终使化石燃料企业大赚其钱。

通胀还会持续

根据德国经济研究所的说法，德国人将不得不为持续高价做准备。所长弗拉茨舍尔表示，“未来5到10年”，价格都会上涨，除乌克兰战争，原因还在于目前形式的全球化将告终。

他在德国电台上说，高价目前主要受 "投机驱动"，因忧虑未来缺货，便现在就减少供应，对未来的忧虑推高价格。他指出，对未来的无把握性或许是最大毒药。

不能“节省至死!”

弗拉茨舍尔预计，只有在俄罗斯不再继续动手、不入侵其它国家，乌克兰战争结束，情况才会缓解。他说，虽然俄罗斯在全球范围内是一个相对不重要的经济体，但尤其是德国对该国的依赖程度很大，“他们掐着我们的咽喉” ，只要战争延续，“我们在经济上就会感受到这一点”。

他期待现在的联邦红绿黄“交通灯”执政联盟出台更多纾困措施，因为“我们还没有看到何时是尽头”。他表示，政界必须提供有针对性的帮助，例如，将已降至7%的增值税率一鼓作气降到零。 这位德国经济研究所长强调，此外，国家必须在能源转型、数字化和教育等领域大幅增加投资。他说，债务刹车“无法维持5到10年”，国家决不能“节省至死”。

（德新社，法新社）

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