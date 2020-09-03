国安风险为由 美取消千名中国学生签证

(德国之声中文网) 美国国务院发言人奥特加斯周三 (9月9日)表示，根据美国总统特朗普5月29日发布的公告，美国政府已註销超过1000名中国公民的签证。这些中国公民大多为被美国视为会为国安带来风险的学生或是研究员。

她説，被注销签证的只是一小部分赴美念书与从事研究的中国人，并强调美国欢迎其他有合法赴美就读身份的中国人。

美国国土安全部的代理部长沃夫 (Chad Wolf) 公开发言时表示，为了防止其中与中国军方有关系的人士窃取敏感的研究资料，美国才决定采取这项措施。

他也重申中国长期在美国进行不正当的商业活动，并意图透过产业间谍窃取各种研究机密。

此外，路透社报导指出，不久前，部分原在美国大学就读的中国学生向媒体表示，他们收到美国驻中国大使馆或领事馆的电子邮件，告知他们赴美就读的学生签证被取消了。其中，将近50名持学生签证的中国公民在一个微信群组表示，他们收到的公告指出，如果他们想飞往美国，他们必须重新申请签证。

大部分这些学生在美国大学都主修科学丶科技丶工程与数学相关科系，其他人则是在美国做研究人员，但是他们毕业於跟中国的军事大学。

路透社的数据显示，目前有约36万的中国学生在美国就读，这些中国学生也替美国大学带来可观的收入。不过，新冠疫情让不少中国学生在秋季学期开始时，无法顺利返回校园。

中美关系持续恶化

今年6月，中国曾公开反对美国限制部分中国学生赴美就读的决定，并呼吁美国透过更多行动来促进双方的交流与互信。

过去几个月，中美两国因新冠疫情丶人权与香港等议题出现极大歧见，这也导致双方关系降至了历史新低。虽然美国总统特朗普曾号称与中国国家主席习近平关系良好，但近来他被质疑为了选举在中国议题上采取更加强硬的立场，并不断在公开场合批评民主党总统候选人拜登的中国立场软弱。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)