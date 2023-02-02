国安隐患?美国叫停中资玉米加工厂

（德国之声中文网）美国北达科他州大福克斯市市长波恒斯基（Brandon Bochenski）周二（1月31日）叫停一个计划中的中资玉米加工厂项目。稍早，美国空军助理部长亨特（Andrew Hunter）写给两名共和党国会议员的信被公开，信中说，中资玉米厂项目是一项"重大国安风险"。

来自中国的阜丰集团出资7亿美元计划在美国北达科他州建立一座玉米加工厂，但厂址离一个设在大福克斯市的美军空军基地只有19公里，引发美国军方担心存在潜在的间谍活动。去年7月，北达科他州州长巴古姆（Doug Burgum）同两名共和党籍参议员一道投书联邦政府要求对该项目就国安事宜进行核查。

亨特在写于1月27日的信函中表示，大福克斯空军基地担负美国航空航天双重指挥中心的职责，"这个拟议项目对国家安全构成重大威胁，近期和长期都存在对我们在该地区的行动造成重大影响的风险"。

该信没有提供阜丰是威胁的证据，也未阐述中资公司的经营活动构成怎样的具体风险。

周二，收信的两名参议员霍文（John Hoeven）和克拉姆（Kevin Cramer）发表联合声明，"我们相信大福克斯市应该停止阜丰项目，去寻找一个美国公司作为这一开发农业项目的合作伙伴"。

于是周二晚间，大福克斯市市长波恒斯基就此发表声明称，他将请求市议会拒绝向阜丰发放建筑许可，并不将150公顷的大福克斯农业园纳入公共基础设施。这名市长批评联邦政府的反应"缓慢并充满矛盾"。

美国的农业收获季节

阜丰加工玉米构成怎样的安全隐患？

去年2月，大福克斯市议会批准了阜丰项目 - 当地有史以来最大的私人投资项目。当时，北达科他州州长巴古姆也是支持这一项目的。但自去年夏季以来，舆论开始转向，中美关系也持续恶化。

阜丰集团是中国的民营企业，是动物饲料、食品、饮料、药品、保健等产业的供货商。大福克斯项目是阜丰赴美的第一个生产项目，原计划每年需要近百万吨玉米充当原材料。

美联社一篇报道指出，不清楚美国空军所担心的具体风险，便很难判断阜丰加工玉米等农作物何以构成更大的安全隐患，因为当地已有中国国企全资控股的先例：2011年中国国企中航工业全资收购了美国西锐飞机工业公司。

（美联社、华尔街日报等）

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