国安部发文严斥唱衰经济 微博警告财经博主

（德国之声中文网）12月14日，《金融时报》中文网专栏作家Jeff Li在社交媒体X上发帖称："作为财经博主，收到了平台的私下提醒，宛如一个小丫鬟偷偷和我说悄悄话：主子您可千万别作死啊"。该贴同时附上了微博财经和微博股票发的消息，内容都是"老师好，近期发博请务必注意言论尺度，切勿发布任何唱衰经济的言论。感谢老师的配合！"

除Jeff Li外，中国社交媒体上的财经博主本周五也表示，他们已被警告不要发表任何对经济悲观的观点，也就是所谓唱衰经济的言论。数名中国财经博主向法新社表示，他们收到了微博发来的"近期发博请务必注意言论尺度，切勿发布任何唱衰经济的言论"的警告。

一位拥有超过900万粉丝的中国经济学家告诉法新社，他"最近两次收到此类提醒"，尽管他表示自己对中国的前景持乐观态度。

中央经济工作会议要求唱响中国经济光明论后国安部发文

12月11日-12日，中国召开中央经济工作会议，提出要"加强经济宣传和舆论引导，唱响中国经济光明论"。观察家担心，中国将进一步控制舆论，打压中国国内对经济政策的批评声音，限制有关中国经济的负面新闻传播。

12月15日，国家安全部微信公号发布文章--《国家安全机关坚决筑牢经济安全屏障》，论及唱衰中国经济的危害。文章写道，"各类意图唱衰中国经济的'陈词滥调'不断出现，其本质是妄图以种种虚假叙事构建'中国衰败'的'话语陷阱''认知陷阱'，以持续对中国特色社会主义制度及道路进行攻击、否定，妄图对中国开展战略上的围堵打压。"文章还称，"推动高质量发展必须与确保高水平安全相向而行、齐头并进。一些别有用心者无视这一基本逻辑，选择性忽视三年疫情及局部地缘冲突带来的全球性经济创伤和不利影响，忽略西方持续对华'脱钩断链'、遏制打压形成的强大阻力，以'贼喊捉贼'的方式，恶意编造我'安全替代发展''排挤外资''打压民企'等虚假叙事，重弹'中国威胁'的陈年老调，故意制造、挑动和放大安全和发展之间所谓不可调和的矛盾，其真实目的是扰乱市场预期和秩序，阻断我国经济向好势头。"

文章最后称，"国家安全机关将坚定履行维护国家主权、安全、发展利益的职责使命......坚决依法打击惩治经济安全领域危害国家安全的违法犯罪活动，为高质量发展创造安全稳定环境；会同有关部门，持续有效防范化解经济领域安全风险，坚决守住不发生系统性风险的底线......"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



气氛肃杀

微博相关话题下，网友表示，"衰不是唱衰的，谁有那么大能量唱唱就衰"，"想笑，堵嘴来维护是吧"，"普通股民还能不乐观发言吗？抓不抓啊，害怕"，"这种肃杀的气氛，外资还敢来么"。

作家"孔二狗"在微博上写道"我对'唱衰'这个词始终不太理解，无论是经济还是某个行业，难道是能被唱衰的？ ... 这得多大个巫婆能唱衰？人类历史上有什么被唱衰后就真衰了的记录吗？"他的这条微博评论很快被删除。

今年六月，曾担任新华社记者的财经作家吴晓波在微博上被禁言。他在微博上原本拥有超过473万粉丝。6月26日，吴晓波微博账号主页显示，"因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态"。之前，吴晓波发表了涉及中国失业率以及针砭现行经济政策的文章。他说，在他看来，中国的失业率问题真相是产业经济萧条，民营企业家集体缺乏投资意愿，最终造成全体观望、持币惜购的低迷景象。自8月份以来，中国国家统计局就没有公布过青年失业率。今年6月，中国城镇16至24岁的年轻人的失业率达到了创纪录的21.3%。

就业难的中国年轻人

（法新社等）

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