国安部发文严斥唱衰经济 微博警告财经博主

本周五，中国国安部微信公号发文，称经济安全是国家安全的重要组成部分，唱衰中国经济是对中国特色社会主义制度及道路进行攻击、否定。数名中国社交媒体上的财经博主表示，已被微博警告不要发布任何唱衰经济的言论。
中央经济工作会议要求唱响中国经济光明论
（德国之声中文网）12月14日，《金融时报》中文网专栏作家Jeff Li在社交媒体X上发帖称："作为财经博主，收到了平台的私下提醒，宛如一个小丫鬟偷偷和我说悄悄话：主子您可千万别作死啊"。该贴同时附上了微博财经和微博股票发的消息，内容都是"老师好，近期发博请务必注意言论尺度，切勿发布任何唱衰经济的言论。感谢老师的配合！"
除Jeff Li外，中国社交媒体上的财经博主本周五也表示，他们已被警告不要发表任何对经济悲观的观点，也就是所谓唱衰经济的言论。数名中国财经博主向法新社表示，他们收到了微博发来的"近期发博请务必注意言论尺度，切勿发布任何唱衰经济的言论"的警告。
一位拥有超过900万粉丝的中国经济学家告诉法新社，他"最近两次收到此类提醒"，尽管他表示自己对中国的前景持乐观态度。
12月11日-12日，中国召开中央经济工作会议，提出要"加强经济宣传和舆论引导，唱响中国经济光明论"。观察家担心，中国将进一步控制舆论，打压中国国内对经济政策的批评声音，限制有关中国经济的负面新闻传播。
12月15日，国家安全部微信公号发布文章--《国家安全机关坚决筑牢经济安全屏障》，论及唱衰中国经济的危害。文章写道，"各类意图唱衰中国经济的'陈词滥调'不断出现，其本质是妄图以种种虚假叙事构建'中国衰败'的'话语陷阱''认知陷阱'，以持续对中国特色社会主义制度及道路进行攻击、否定，妄图对中国开展战略上的围堵打压。"文章还称，"推动高质量发展必须与确保高水平安全相向而行、齐头并进。一些别有用心者无视这一基本逻辑，选择性忽视三年疫情及局部地缘冲突带来的全球性经济创伤和不利影响，忽略西方持续对华'脱钩断链'、遏制打压形成的强大阻力，以'贼喊捉贼'的方式，恶意编造我'安全替代发展''排挤外资''打压民企'等虚假叙事，重弹'中国威胁'的陈年老调，故意制造、挑动和放大安全和发展之间所谓不可调和的矛盾，其真实目的是扰乱市场预期和秩序，阻断我国经济向好势头。"
文章最后称，"国家安全机关将坚定履行维护国家主权、安全、发展利益的职责使命......坚决依法打击惩治经济安全领域危害国家安全的违法犯罪活动，为高质量发展创造安全稳定环境；会同有关部门，持续有效防范化解经济领域安全风险，坚决守住不发生系统性风险的底线......"
微博相关话题下，网友表示，"衰不是唱衰的，谁有那么大能量唱唱就衰"，"想笑，堵嘴来维护是吧"，"普通股民还能不乐观发言吗？抓不抓啊，害怕"，"这种肃杀的气氛，外资还敢来么"。
作家"孔二狗"在微博上写道"我对'唱衰'这个词始终不太理解，无论是经济还是某个行业，难道是能被唱衰的？ ... 这得多大个巫婆能唱衰？人类历史上有什么被唱衰后就真衰了的记录吗？"他的这条微博评论很快被删除。
今年六月，曾担任新华社记者的财经作家吴晓波在微博上被禁言。他在微博上原本拥有超过473万粉丝。6月26日，吴晓波微博账号主页显示，"因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态"。之前，吴晓波发表了涉及中国失业率以及针砭现行经济政策的文章。他说，在他看来，中国的失业率问题真相是产业经济萧条，民营企业家集体缺乏投资意愿，最终造成全体观望、持币惜购的低迷景象。自8月份以来，中国国家统计局就没有公布过青年失业率。今年6月，中国城镇16至24岁的年轻人的失业率达到了创纪录的21.3%。
（法新社等）
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