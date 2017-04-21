国安部原副部长获刑无期 被指助郭文贵"一臂之力"

（德国之声中文网）国家安全部原副部长马建被判处无期徒刑，根据大连市中级人民法院在其官方网站的公告，马建当庭表示不上诉。

法院一审公开宣判马建受贿、强迫交易、内幕交易案。这份本周四（12月27日）发布的公告指出，马建以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；以内幕交易罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。

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中国独立政治学者吴强认为，马建被判的个案凸显了最高层对原有的国安部为代表的安全体制官僚的不信任："很大程度上，这种不信任导致了国安委的成立，它是国安部的改组。这个个案反映了不信任的来源，中国过去二十年是权贵资本主义和资本相结合产生腐败的体制性症结，这种体制性腐败是安全系统陷入涣散，为资本所利用，造成政治上不忠诚的原因。"

吴强也注意到马建的背景，指出他是70年代末期新三届大学生，在中国的政局中处于主流干部职位："这种高级职位上，新三届大学毕业生是主流，是对中国政治最有影响力的一批干部，但是过去几年反腐运动相当程度上也针对他们。"

2016年，中纪委网站曾发布了马建被"双开"的消息。马建是江西人，1985年毕业于西南政法学院，长期在中国国家安全系统工作。两年前，路透社援引消息人士称，马建曾经领导国安部第八局，负责监控外交官、商人、记者等海外驻华人员，负责反间谍工作。此外，《南华早报》曾指出，马建与北大方正集团的原CEO李友交往甚密，与令计划也关系密切，令计划2016年夏天被判处无期徒刑。

郭文贵爆料与谜团 "红色通报" 2017年3月初，生活在美国的中国商人郭文贵接受"明镜电视"的采访，对中共高官进行公开指控，受到舆论关注。美国之音中文节目与郭约定在4月19日进 行直播采访。而就在4月19日直播前不久，国际刑警组织对郭文贵发出"红色通报"，中国外交部发言人陆慷在例行记者会上予以证实。

郭文贵爆料与谜团 美国之音采访 4月19日，郭文贵仍出现在美国之音的镜头前。美国之音对郭文贵进行了一个多小时的直播采访。此前，美国之音曾宣布将进行三个小时的直播。5月初，与采访郭文贵有关的5名美国之音普通话语组员工被停职调查。

郭文贵爆料与谜团 中国官媒批驳 7月10日，中国官方新华社发表题为"郭文贵海航'爆料'真相调查"的文章。文中称，郭文贵"从国内高层获得所谓海航豪华公务机所有权等信息，并大肆编造种种离奇的'贪腐''情色'故事"，"实际上是其通过收买民航系统员工"收集信息后，"进行'深度加工'、歪曲解读"。

郭文贵爆料与谜团 海航 8月，《南华早报》报道，一名海航发言人称，6月致信美国之音，因美国之音"为郭文贵提供了一个机会，让他所谓'直接爆料'，而没有对信息源或信息的真实性进行核实"，对海航的声誉造成损害。美国之音回函称，郭文贵在采访中的表态完全属于个人观点。

郭文贵爆料与谜团 官司 除海航外，郭文贵的网上“爆料”言论还受到财新传媒及其总编胡舒立、SOHO中国董事长潘石屹以及中国住建部副部长黄艳的起诉。郭文贵在YouTube的视频以及在推特发表的照片中还提及许晴、范冰冰等明星。许晴发表“严正声明”，范冰冰亦发微博疑似回应。

郭文贵爆料与谜团 王岐山 《纽约时报》等国际媒体关注了郭文贵。在2017年5月的报道中纽时写到：郭文贵“声称负责反腐运动的中国二号领导人的家人，秘密拥有中国一个大型企业集团的大量股份”。这里所指的是时任中纪委书记王岐山和海航。十九大后，王岐山退出中央委员会。

郭文贵爆料与谜团 “谜团” 《纽约时报》近日发表文章“爆料者郭文贵：权力、金钱、秘闻与谜团”，其中提及，“郭文贵的声称也将一批流亡海外的异见人士和民主活动分子分为两派，尽管这些人本来似乎是郭文贵的天然盟友”。 作者: 德国之声 中文网



大连市中级人民法院的公告并未出现李友或令计划的名字，但提到了富商郭文贵。公告指出，经审理查明：1999年至2014年马建利用担任国家安全部副部长等职务上的便利，为郭文贵（在逃）及其实际控制的北京政泉置业有限公司（后更名为北京政泉控股有限公司）等单位和个人，在公司经营等事项上提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受财物共计折合人民币1.09亿余元。2008年至2014年，马建与郭文贵共谋，分别指派人员采取威胁等手段，多次强迫他人转让公司股份、放弃优先购买权及退出特定的经营活动，实现政泉公司控股中国民族证券有限责任公司。

去年4月，一段马建认罪视频在网上公开，视频上马建现身说法，承认在不下10个机构和部门利用手中权力，为郭博取好处，其中包括阴谋拘押商人曲龙，作为交换，收受贿赂价值6000多万元。郭文贵表示，不要相信马的说法，并称马是出于无奈或在高压下才有此说。

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马建落马以及他与郭文贵的关系再次在社交媒体引起了网友的议论。中国知名的维权律师刘晓原在推特上转发了相关新闻，网友David Wang 发表评论说：" 这个是郭文贵的哥们"。

还有人直接喊话郭文贵，网友#大象#说："文贵呀，马建副部长为你被判终身监禁。 你要放点真料出来才行。没料共产党也不怕你，到了你出手的时候了！！！" 也有微博网友说："郭老板回来过年吗？" 也有人写："站错队的代价！"