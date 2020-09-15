 国安疑虑摆一旁 TikTok交易成政治游戏? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2020

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时政风云

国安疑虑摆一旁 TikTok交易成政治游戏?

美国总统特朗普8月初大动作以国安疑虑为由发布TikTok禁令，但绕了一大圈，TikTok交易最后花落他的政治盟友甲骨文，除了字节跳动可能持有多数股权，相关争议几乎都没有解决。

Symbolbild I Mobiltelefon I TikTok (picture-alliance/Dongxu Fang)

特朗普的Tiktok禁令即将在本周日9月20日生效，外界关注最后的交易案到底会包含哪些内容。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周二 (9月15日)表示，甲骨文与字节跳动的TikTok交易就快要成案，但消息指出，字节跳动希望可以继续持有多数股权。

他说：「我听说他们交易将成。」他也表示美国政府将很快做出是否批准的决定。外界盛传特朗普是甲骨文董事长埃里森 (Larry Ellison)的粉丝。

特朗普政府过去一直坚持要TikTok与中国划清界限，现在如果让字节跳动持有多数股权将代表特朗普和美国政府立场稍有软化。

消息人士称，根据字条跳动的提议，该公司将保留TikTok全球业务的大部分股份，并在美国设立TikTok总部。美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)9月14日表示，字节跳动还提出将与TikTok一起创造2万个美国就业机会。

消息人士补充说，甲骨文将成为字节跳动的技术合作伙伴，负责管理TikTok的数据，并持有TikTok的少数股权。另一位消息人士表示，字节跳动提案要求监督交易谈判的美国政府小组，美国外国投资委员会 (CFIUS)来监督TikTok如何运营。

两名消息人士称，美国外国投资委员会主席姆努钦和商务部长罗斯 (Wilbur Ross)15日在白宫开会，考虑字节跳动的提议。

国安疑虑不再?

针对特朗普此前于8月6日发布的TikTok禁令，TikTok已提起行政诉讼，称美国外国投资委员会并没有确定任何能够解决国安风险的解套措施，而如今就算TikTok说要引进「值得信赖的美国技术合作伙伴」，但相同问题仍然无解。

美国外国投资委员会钟的一些专家表示，批准这笔交易等于是推翻过去由美国公务员来审查与国安有关的交易方式。

US-Softwarekonzerns Oracle - Gründer Larry Ellison (Getty Images/K. White)

许多析师表示，这笔交易显得很可疑，因为美国政府将把一个受欢迎的社交平台交给特朗普的盟友甲骨文。

美国两党也都有议员对这项交易表示质疑。密苏里州保守派参议员霍利 (Josh Hawley)敦促该小组拒绝这项交易，除非TikTok与中国「彻底决裂」。

他在给姆努钦的信中说:「中国的压制性情报法仍然有效，如果中共来敲门，就可以没收像字节跳动这样的中国公司的数据......这就是为什么任何让TikTok掌握在字节跳动手中的企业空壳游戏，都只会让原有的问题延续下去，让美国的国家利益和日常用户面临严重的风险。」

民主党参议员布卢门撒尔(Richard Blumenthal)没有要求取消交易，而是希望有针对国安的具体要求。

他在推特上写道：「我希望得到具体的、铁板钉钉的承诺，说明甲骨文和字节跳动将如何保证用户的隐私、网络安全和言论自由。」

民主党参议员怀登 (Ron Wyden)在一份声明中说:「让甲骨文成为中间商并不能保护美国人免受中国政府的影响，而且更糟糕的是，甲骨文有一个糟糕的记录，它收集并向任何有信用卡的人出售美国人的私人数据。」

斯坦福大学教授、脸书和雅虎前安全主管斯塔莫斯 (Alex Stamos)在推特上说:「甲骨文在没有源代码和重大运营变化的情况下接管托管的交易不会解决任何有关TikTok的合理担忧，白宫接受这样的交易将证明这项工作纯粹是在行骗。」

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就在路透社披露中国软件开发商字节跳动 (ByteDance) 传出已决定将TikTok的美国营运权卖给甲骨文的同一天，中国官媒环球电视网(CGTN)报导否认这项消息。

消息人士称，TikTok母公司字节跳动正准备在未来3年内在新加坡投资数十亿美元，将新加坡变成亚洲地区的桥头堡，成为其向全球扩张的一部分。美国总统特朗普表示，字节跳动出售TikTok美国资产的最后期限不会延长。他说：“要么关闭，要么出售。”

中国外长王毅提出《全球数据安全倡议》，提倡尊重他国主权、不侵害个人信息的数据安全原则。在美国质疑华为和TikTok威胁国家安全时，中国的这项倡议看似回应美国担忧，并且给予实际承诺。

北京上周更新出口管制规则，限制出售诸如TikTok用于向用户推荐视频的关键技术，这引发了北京是否会否决交易的讨论，也让潜在买家却步。争议未解时，美国禁令期限也逐渐逼近。

政治游戏?

纽约律师事物所Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP的律师马卡德特 (Paul Marquardt)说:「这笔交易极不寻常，似乎是掌握在政治人物的手中，而不是专业的美国外国投资委员会工作人员手中。」他强调整个过程既公开又政治化，一边发布禁令一般又继续谈判。

不仅如此，甲骨文最后出线的原因也充满浓浓的政治色彩。据路透社报导，甲骨文董事长埃里森正为特朗普选举募款，而甲骨文执行长卡茨 (Safra Catz)4年前也公开表达对特朗普团队的支持。

消息人士称，字节跳动的计划要求限制甲骨文对TikTok的控制。据消息人士透露，字节跳动要求美国外国投资委员会同意类似于2013年允许软银集团 (SoftBank Group Corp)收购美国无线运营商Sprint时制定的运营安排，包括由美国政府批准TikTok的董事会董事，以及其与主要供应商的关系。

美国政府抽拥?

一位消息人士表示，字节跳动主要投资者，包括泛大西洋投资 (General Atlantic)、红杉资本和Coatue Management LLC已经讨论过会持有TikTok的少数股权，不过他们在交易中的参与度仍不确定。

同样不确定的是沃尔玛公司是否参与该交易，此前这家零售巨头曾与微软公司结盟，但被字节跳动拒绝。

特朗普上个月表示，TikTok交易当中的收益「非常大的一部分」应该归美国政府所有，不过，目前字节跳动的提案中并没有规划任何此类费用。

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