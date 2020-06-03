国安疑虑威胁在美营运 中国电信喊冤

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会以国安疑虑为由，准备撤除中国国有企业在美国的营运许可。周一(6月8日)晚上，中国电信(Chinese Telecom)在美国的分部发出回复政府的文件，呼吁美国联邦通讯传播委员会(FCC)不要撤销其授权许可。FCC在20年前就已经发出营运授权许可给中国通信，让该公司提供进出美国的通讯服务至今。

该公司在文件中指美国政府的指责「毫无根据」，称「FCC不应该在缺乏任何不当行为的前提下，就以外交政策为由，撤销该公司在美国营运的权利」。

近年来美国对国家安全的警戒心逐渐升高，让中国公司在美国的业务受到威胁。今年4月，美国司法部、国土安全局、国防部、商务部共同指出与中国电信合作存在「重大且不可承受的国家安全以及执法风险。」

接着，FCC发出命令，要求三家中国国有通讯企业给予说明，这些公司包括中国通信、中国联通、Pacific Networks太平洋及其子公司ComNet (USA)。FCC警告可能将禁止这些公司在美国营运。

观看视频 01:12 分享 中美科技未來會不會脫節? 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3Vz3W 中美科技未來會不會脫節?

如今，受到压力的三家公司都做出了回复: 中国联通在6月1日的一份声明中说，该公司与美国长达20年的合作记录良好，长期以来妥善遵守美国FCC所规范的义务，也有意愿配合美国执法机构。Pacific和ComNet则都声称没有受到中国政府或是中国共产党指挥从事任何威胁美国国家安全的行为。中国电信在6月8日的声明中则表示，其在美国224名雇员当中，有72人是美国公民，该公司也积极配合美国执法。

但是这些公司的说辞可能仍难以打动FCC。2019年五月，美国FCC便曾经国家安全为由，投票否决另一家中国国有公司–中国移动进入美国提供服务。FCC担忧中国政府利用通信公司从事反美国间谍行动。



张慈 / 叶宣 (路透社)