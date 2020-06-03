 国安疑虑威胁在美营运 中国电信喊冤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2020

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时政风云

国安疑虑威胁在美营运 中国电信喊冤

中国电信是中国第二大电信运营商，在美国已经运营20年。周一，中国电信呼吁美国监管单位不要撤销其营运许可。

Netzneutralität FCC Meeting Washington (picture-alliance/AP Images/J.Martin)

FCC担忧北京利用中国通信公司进行间谍活动

(德国之声中文网) 美国联邦通信委员会以国安疑虑为由，准备撤除中国国有企业在美国的营运许可。周一(6月8日)晚上，中国电信(Chinese Telecom)在美国的分部发出回复政府的文件，呼吁美国联邦通讯传播委员会(FCC)不要撤销其授权许可。FCC在20年前就已经发出营运授权许可给中国通信，让该公司提供进出美国的通讯服务至今。

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中美争霸延伸至电信领域。美国官员以安全疑虑要求联邦通信委员会全面审查中国电信在美营运的许可，甚至呼吁撤照。而过去被视为亚洲资讯枢纽的香港，也因为美国对北京不信任在电信业务上被踢出局。 (10.04.2020)

虽然美国政府强力防堵中国电信商，但常年仰赖华为装置的美国农村却叫苦连天，行业代表在国会听证会上说，农村设备商要移除和找到替代设备，就像飞行到一半才说要改造飞机。 (14.05.2020)

该公司在文件中指美国政府的指责「毫无根据」，称「FCC不应该在缺乏任何不当行为的前提下，就以外交政策为由，撤销该公司在美国营运的权利」。

近年来美国对国家安全的警戒心逐渐升高，让中国公司在美国的业务受到威胁。今年4月，美国司法部、国土安全局、国防部、商务部共同指出与中国电信合作存在「重大且不可承受的国家安全以及执法风险。」

接着，FCC发出命令，要求三家中国国有通讯企业给予说明，这些公司包括中国通信、中国联通、Pacific Networks太平洋及其子公司ComNet (USA)。FCC警告可能将禁止这些公司在美国营运。

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中美科技未來會不會脫節?

如今，受到压力的三家公司都做出了回复: 中国联通在6月1日的一份声明中说，该公司与美国长达20年的合作记录良好，长期以来妥善遵守美国FCC所规范的义务，也有意愿配合美国执法机构。Pacific和ComNet则都声称没有受到中国政府或是中国共产党指挥从事任何威胁美国国家安全的行为。中国电信在6月8日的声明中则表示，其在美国224名雇员当中，有72人是美国公民，该公司也积极配合美国执法。

但是这些公司的说辞可能仍难以打动FCC。2019年五月，美国FCC便曾经国家安全为由，投票否决另一家中国国有公司–中国移动进入美国提供服务。FCC担忧中国政府利用通信公司从事反美国间谍行动。


张慈 / 叶宣 (路透社)

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