 国安法阴影 韩网络巨头Naver撤出香港 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.07.2020

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时政风云

国安法阴影 韩网络巨头Naver撤出香港

在《港区国安法》下，港警有权要求企业交出用户资料，违者可被罚款或监禁。这项决定让倚重网络服务的企业考虑移出香港，而第一家采取行动的大公司是韩国的Naver。

HONG KONG-TOURISM-CENTRAL PLAZA (Getty Images/AFP/E. Jones)

(德国之声中文网) 《港区国安法》引发科技公司出走潮，多家媒体周二(21日)报导，韩国第一大搜寻引擎Naver决定将其备用伺服器撤出香港，转移到新加坡。

集团在声明中表示，该决定是为了要「更好的管理与保护用户的资料」，也表示已经在本月稍早删除所有储存在香港的资料。

Naver是韩国著名网络企业，旗下通讯软体LINE在全球有超过10亿用户。

「压死骆驼的最后一根稻草」

虽然该公司在搬迁原因中并未提及《港区国安法》，但仍反映出科技公司在港营运的最新趋势。早前科技巨头Facebook、谷歌母公司Alphabet、推特都决定暂停配合港府取用香港用户资料的要求。

在《港区国安法》下，香港警方有权要求企业删除可能威胁国家安全的内容，也可以要求公司限制他人取用。若公司拒绝配合，可被处以10万元港币的罚款或是6个月监禁。

彭博社引述大數據分析平台Measurable AI共同创办人黄何(Heatherm Huang)表示，其美国客户对于北京实施《港区国安法》以及美国报复性的取消香港特殊地位感到担忧。

能源技术初创企业Liquidstar创办人Scott Salandy-Defour也告诉彭博社，已准备将公司搬到新加坡。他说，即便是在《港区国安法》实施以前，香港的命运也与中美关系紧密相连，许多投资人特别谨慎处理与中国有关的人和企业，而国安法是「压死骆驼的最后一根稻草」。

近4成日企拟削香港业务

对国安法感到担忧的不只科技公司，不少外国企业都有同样的疑虑。《南华早报》报导，日本驻香港领事馆21日公布一项问卷调查结果，受访的304间日籍企业当中，有八成企业对《港区国安法》感到担忧。

调查指，约37%受访企业表示正在考虑减少他们在香港的业务，甚至裁撤香港办公室；但是同时也有35%受访者表示将维持现有方针。

日本是香港的四大贸易伙伴之一，而香港也是日本与中国内地之间商品往来的重要关口。

美国商会近日的调查也有相似結果，该会于7月6至9日访问在港美国企业，于13日公布结果。受访企业当中，有51%的企业对国安法「高度关注」。大约30%受访企业表示考虑中长期将资本、资产和业务移出香港，但是短期内只有5%有此打算。

受访企业中大约有49%认为国安法将对营运造成负面影响，大幅超过认为有正面影响的13%。

张慈/李澄欣(综合报导)

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