 国安法生效3个月 香港“恐惧气氛”蔓延 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

国安法生效3个月 香港“恐惧气氛”蔓延

德国宗教交流机构圣奥古斯丁中国中心主任认为，港区国安法的生效使得恐惧在年轻人心中蔓延。教会机构的活动也面临巨大考验，因为在《国安法》的框架内，外国神父和教会成员的活动可能被诠释为危害香港或中国安全的行动。

Hongkong Demonstration gegen verschobene Wahlen (imago images/ZUMA Wire/M. James)

港区国安法生效后，香港被恐惧气氛笼罩

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12名港人过去三周被扣留在深圳，当局禁止家属委托的律师接触当事人，已有5名律师受压退出案件。李宇轩家人发声明，对於他至今仍然失联感到痛苦，吁国际关注，香港民主派阵营也发起一人一信声援。

上周日香港数百人在示威期间被警方逮捕后，专家认为，随着北京通过港区国安法扩大拘捕的范围，香港将进入一个艰难时期。

原香港众志秘书长黄之锋周四再度短暂被拘捕，并被指控涉嫌去年10月参与非法集结。有媒体报道，一家曾為香港警隊提供获取手機資料服務的瑞典公司将撤离香港。

（德国之声中文网）香港《国安法》生效3个月后，许多生活在这个中国特别行政区的市民感到不安。波恩附近圣奥古斯丁中国中心主任马丁·韦林（Martin Welling）神父向天主教新闻社（KNA）表示："恐惧的气氛正在热爱自由的青年和学生中蔓延"。"迄今约有9000名示威者被捕，看来人们心存恐惧是有道理的。"

韦林神父说，随着7月1日起《中华人民共和国安全法》的实施，中国实际上可以随时取缔香港的其他权利和法律。韦林神父强调指出，中国在没有香港立法机构参与的情况下制定旨在保护国家安全的 "国安法"，并在香港设立国安公署，西方国家认为此举违背香港1997年回归中国之后实施的《基本法》。

最近，香港保安局局长李家超（John Lee Ka-chiu）更是指责民主运动有 "恐怖主义倾向"。宗教界人士批评说，这样可以很容易地将参与者 在"未加起诉和审判的情况下便移交给中国警察和安全系统"。示威者中有不少基督徒或者基督教学校的学生。

由于示威期间一些教堂提供了保护和帮助，以及夏志诚（Joseph Ha ）主教等教会代表试图干预，因此教会被中国媒体称为"煽动政治动乱者"。在最坏的情况下，类似的指责甚至会使香港许多教会学校迄今享有的相对独立性受到更大影响，乃至被彻底清除。

与中国教会之间起着桥梁作用的一些香港重要机构也"受到严峻考验"。除了梵蒂冈下属的"准使节团"之外，这些机构还包括圣神研究中心、神学院以及神学和其他研究机构。韦林神父说，对于许多国际宗教团体来说情况也是如此。在《国安法》的框架内，"外国神父和教会成员的活动可能被诠释为危害香港或中国安全的行动。"

Vatikan Papstwahl 2013 Wahl Messe John Tong Hon (GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images)

香港枢机主教汤汉（资料照片）

这位神父认为，梵蒂冈没有在上述事情上公开表明立场，而且香港枢机主教汤汉（John Tong Hon）的反应也"极为谨慎"，可能是情况复杂的缘故。韦林神父还表示，"教宗本笃十六世今年7月提前公开了一份声明，但是之后并没有正式宣读，这也是一种表态。" 这也可能意味着："这就是我的意见和我想要说的，但现在正式声明是不明智的"。公开表明立场或许会使香港和中国大陆公民和教会的处境更加恶化。

李京慧/李鱼 （天主教通讯社）

观看视频 03:07

12港人“送中”一个月 家属煎熬

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