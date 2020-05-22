国安法掀移民潮   「没想过港人要做难民」

（德国之声中文网）「以前想走是爲了出去开眼界、读书进修，现在走是走难（逃难），我从没想过香港人有一天会变成难民。」现年30岁丶任职传媒的Josephine（化名）对德国之声说。她在香港土生土長，反修例运动让她更堅定要留守香港，但国安法草案出爐后一切都改變了，她正研究移民英国或台湾，父母也催促她尽快行动。

她忆述，港版国安法宣布当天约了记者同行吃饭，消息一出大家都跑回公司赶新闻，事情来得很突然，当时气氛很不安。「大家都很压抑，感受到大氛围正在加速收紧。其实我们都知道会收紧，23条很快来临，但没想过是以这种没弯转（没回旋馀地）丶连建制派都感到错愕的方式。」

赶完新闻，公司里不论年龄丶背景丶职级，无不在讨论移民，她說國安法對傳媒的威脅特別大。「你跟风口很近，不知道做了什麽题目会不小心犯禁，後果是你的人身安全丶甚至家人的安全，这种气氛令我很不踏实。老土讲句，我已经失去了免於恐惧的自由。」

担心儿子被国安抓

深陷恐惧的不只是新闻工作者，还有金融界。在中资银行工作、育有一子的周先生暂定投资移民加拿大，他对德国之声说去年反送中已开始考虑移民，国安法让他更感迫切。「现在多了一些罪名可以告你，以后在工作上、生活上、网络上要更慎言，虽然我不会是第一个受直接影响的人，但有种压力，觉得早晚杀到埋身（避无可避）。」

眼看北京对港政策全面收紧，他和太太担心2岁的儿子若在这种环境成长，到了青春期也一样会上街抗议，「到时会不会被国安抓、被警察打死？」。

周先生曾在海外读书，因为喜欢香港而决定回港发展，现在却要再度离乡别井。他大叹无奈，但对香港不怀希望，指中国要完全控制香港，连「和理非」及议会内的抗争也容不下，相信外国制裁也没用，港人注定挨打。他以打麻将比喻：「无论他是一次过食十番，还是十次食一番 （玩一次输十台，玩十次各输一台），你也是输钱，因为庄家不是你，而是中央。」

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港人网上狂搜「移民」

事实上，这一波移民潮自去年6月反送中运动已拉开序幕。据香港警方数字，移民所需文件、俗称「良民证」的无犯罪纪录证明书申请数字急增，至12月中已超过2万宗，较同期激增近6成。而从人口净迁移（即移入人口减去移出人口）推算，扣除内地赴港新移民的「单程证」，2019年下半年香港的移出人数比移入人数多5万人，创2012年以来新高。

国安法料进一步推高移民数字，从网络数据可见端倪。Google Trends数据显示，在国安法宣布当晚，与「移民」相关的字眼成为香港地区的搜寻关键字，搜寻次数暴增到本来的4倍以上。ASI大数据则分析指，当晚搜寻引擎中「国安法」与「移民」的关联度（correlation）高达0.99，意味港人对国安法压境的第一反应是移民。

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台湾移民查询增4倍

台湾是门槛较低的移民目的地，只需投资600万台币。宝岛移民顾问负责人张湘玲对德国之声表示，国安法出炉後查询人数暴增4倍，一个周末就有超过200人询问，而且很多是不问价钱，直接要求签约及啓动程序。「香港人一向很精明丶很会比价，以前都是客人挑移民公司，现在却是接近哀求，希望我们能帮助他，有些人说恨不得明天就可以走。」

她坦言，台湾当局近期收紧政策，港人移民较以往困难，但很多人查询时明知道不符合资格也照样问。「他们很想在我们口中知道有没有其他方法，试图给自己一个希望，因为在香港真的太绝望。但我们也无能为力，也很心痛。」

有钱「蓝丝」撤资逃亡

传统移民热点欧美国家的查询同样翻倍。主攻西方市场丶以中产为主要客源的移民顾问胡康邦对德国之声说，国安法一出，他马上收到20多名有钱人询问投资移民，「2019年还在犹豫，现在说要立即走，问哪个途径最快」。

胡康邦说以往每年约有300至400名客人，去年反送中後增加3倍至近千人，预期未来会更多。其公司最大市场是澳洲和加拿大，他透露客人最高投资额达500万澳元，相当於约2550万港元，而这种投资额的案子去年至今有20多个，「钱正在流出香港，国安法之後会加速流走」。

他形容港人现时「鸡飞狗走」，较九七移民潮更夸张，「多少官员出来派定心丸也没用，因爲大家都看到大陆在做什麽」。值得留意的是，移民者横跨政治光谱，当中不少是「蓝丝」丶在中国内地有业务的商人，「越认识共产党的人越害怕，怕被以言入罪或清算，尤其是国安在港执法，担心是铜锣湾书店事件合法化」。

观看视频 02:22 秒懂香港国安法

李澄欣/邹宗翰（综合报导）