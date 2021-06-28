 国安法持续冲击香港媒体 记协：白色恐怖无处不在 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2021

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时政风云

国安法持续冲击香港媒体 记协：白色恐怖无处不在

28日，香港的网络媒体winandmac宣布撤出香港，《852 邮报》也表示暂时下架所有影片。同日，香港电台多个节目宣布中止。香港记者协会发布声明，形容现下香港的白色恐怖已无所不在。

Hongkonger «Apple Daily» stellt Betrieb ein

自从香港苹果日报上周被迫关闭后，多间香港媒体陆续因担忧国安法的效力，开始撤离香港或撤下内容。

(德国之声中文网) 继香港《苹果日报》上周被迫停刊与《立场新闻》因应国安法暂时下架大量评论文章後，香港28日再传网络媒体winandmac基於安全考量决定撤出香港，以及《852 邮报》决定暂时下架所有之前发布过的影片。

自2010年开始营运的网媒 winandmac 28日发布公告表示，《苹果日报》被关闭与《立场新闻》做出调整的一系列事件显示，香港的新闻自由已非大家所熟识的样子，而他们近年来转型成综合媒体後，也常受到不知名的威胁与骚扰，所以在经考虑後，开始撤离香港的手续，目前已完成，资金也已撤离香港。

Winandmac也按香港政府要求，註销相关商业注册，并提供海外办事处的资料。该网媒在公告中表示，虽然已撤离香港，但仍会有自由工作者不定时采访与报导香港消息，会尽量在剩馀日子为香港发声。但winandmac也说，目前资金仅可支持两至三个月的营运，所以创办人会再想办法解决眼前的困难。

另外，《852 邮报》的创办人游清源28日也表示，已把之前发布过的影片全数暂时下架，并向读者致歉。他形容香港现在的政治气氛为「黑色暴雨，甚至十号风球」，但他目前仍决定留守香港，希望未来换一种方式延续「香港情怀丶香港精神」。

香港记协：白色恐怖已无处不在

香港记者协会28日针对连日来媒体受到国安法冲击事件发布声明，只这些现象反应香港的「白色恐怖」已无处不在，对於有传媒要把报导及评论下架来保平安，甚至整间机构离开香港来保平安感到极度忧虑。

China I Radio Television Hong Kong (RTHK)

28日，两个香港电台的节目传出将停播。

记协批评，执法机关无清楚解释执法准则，让媒体无法安心营运，这样最终会破坏第四权的监督角色。声明指出，港府只以唯心论证的「意图」去解释媒体工作者的行爲是否违法，这样的处理方式难以让新闻业信服。

记协重申，言论自由是文明社会一切自由之母，新闻自由亦为言论自由一部分，所以当言论自由一再被侵蚀，香港将再难被称作文明城市。记协呼吁，在媒体业的艰困时刻，各同业应该团结一致，互相扶持，捍卫免於恐惧的新闻自由。

香港电台继续推行整治

同日，香港电台的两个节目《视点 31》与《五夜讲场》都面临被终止的命运。每周二播出的《视点 31》已无出现在29日的节目表中，多家港媒报导称消息指该节目上周二已播出最後一集。

另外《五夜讲场》的嘉宾主持人梁启智28日在脸书表示，已收到通知说原订29日到港台录影节目，现在已不用去了，因为节目要中止。对此，香港电台节目制作人员工会形容，若《五夜讲场》被中止的消息属实，那可能代表香港电台是否已容不下文学丶哲学与历史有关的学术讨论节目，形同是「思想有罪」。

DW.COM

在香港《苹果日报》终止营运数天後，香港警方27日晚间於机场以违反国安法名义，逮捕正准备前往英国的前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光。香港记协对此做出强烈谴责。

在巴黎和柏林的中国大使馆前，“无国界记者”组织为《苹果日报》举办“葬礼”，呼吁国际社会捍卫香港新闻自由。在香港，新上任警察务处处长萧泽颐则就打击假新闻发声。

在《苹果日报》24日售完100万份最终版报纸後，国际社会持续针对该报被强迫关闭一事表态。美国总统拜登说这个结果让24日成为媒体自由的悲哀之日，并承诺继续支持港人。

另外，香港电台节目《自由风自由Phone》的主持人区家麟28日在节目中也透露，收到港台通知，周一是他最後一晚主持，他在向观众道别时一度哽咽。区家麟接受《香港01》访问时说，他认为港台终止他主持工作的决定「百分之百是政治判断」。

他认为是有人不喜欢他在电台以外撰写的言论文章，并称港台管理层不能接受他监督政府丶批评施政的文章，并强调他在港台节目中并未将个人意见带入节目。他感叹身为公共媒体的香港电台被「一手摧毁」，为该台与香港感到伤感。

(综合报导) 

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