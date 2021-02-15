国安法如何威胁香港互联网自由？

(德国之声中文网) 自去年6月香港国安法生效以来，香港公民社会的不同层面都受到了一定程度的影响。香港国安法对涉及分裂国家丶颠覆国家政权丶推广恐怖主义和与外国势力的勾结活动进行惩罚。根据香港警方统计，自该法生效以来，至少有97人因违反该法而被捕。

现在，香港政府将加强对社会控制的新目标转移至香港的互联网自由。今年1月，香港的互联网服务提供商证实，香港警方根据香港国安法，要求他们封锁「香港编年史」的网站。该网站除了记录2019年的「反送中」示威运动外，也公布香港警员与官员的个人资料。「香港编年史」的网站是香港国安法生效以来，第一个被香港互联网供应商封锁的网站。

随后在2月13日，香港社交媒体用户与多家香港媒体都表示，台湾的独立政府机构「台湾促进转型正义委员会」的网站疑似也被香港互联网供应商封锁。

立场新闻与香港苹果日报都报导，在香港透过数码通丶香港宽频丶香港电讯及中国移动的网络都无法连上台湾促转会的网站。他们只能透过虚拟私人网络（VPN）经德国丶美国等国的伺服器，才能顺利连到促转会的网站。香港保安局在回应媒体询问时表示，他们不回应认为针对香港警方执法行动所做的揣测。

部分专家认为，这一连串网站在香港被封锁的事件显示香港国安法对互联网自由带来的寒蝉效应。香港中文大学新闻与传播学院助理教授徐洛文告诉德国之声，这些案例显示，香港警方认为利用国安法封锁含有被当局视为敏感内容的网站是对的作法。

他说：「在内容审查这个方面，香港政府不需要花费太多力气，因为香港人在国安法生效後，已逐渐开始自我审查。由于香港政府和警方都非常广义的在定义什麽是国家安全，所以我们可以预期未来会有更多的网站因国安相关理由被封杀。」

来自香港的数字权利活动人士邝颂晴则认为，部分网站遭封锁证明香港政府已经将打击公民社会的重点转移到了互联网。她表示，这可能与过去的几年里，香港市民运用互联网组织抗议活动有关。

她告诉德国之声：「我从这件事中学到的一个教训是，我们不能把过去拥有的自由视为理所当然。部分网站开始在香港被封锁告诉我们，香港已出现互联网审查制度。」

用区块链技术对抗网路审查?

尽管香港的互联网用户未来可能得面临互联网自由度快速消失的情况，但邝颂晴和徐洛文都指出，部分香港人仍试图通过有创意的方式来抵抗政府侵蚀互联网自由度的作法。

邝颂晴表示，香港的一些网民正在使用区块链技术保存与过去18个月在香港发生的事情相关的纪录。她告诉德国之声：「由于香港人担心政府可能会以不同的说法来掩盖真相，所以他们尝试使用区块链技术来保存记录，这样可以确保真实的纪录不会在互联网上被删除。」

但徐洛文有不同的想法，他表示：「如果区块链技术是一个可行的方法，那麽中国也会比现在还更开放。我们可以把中国视为预测未来趋势的基准。互联网自由度受政府限制是一个社会问题，而不是一个纯粹的科技问题，所以区块链技术无法完全改变这个事实。」

在香港国安法和新冠疫情的影响下，徐洛文认为，很多香港人已无法毫无顾忌的发表言论。他向德国之声表示：「香港政府在打压香港人言论自由的作法十分有效。这个政府相信自己不会犯错，他们也通过一些法律和制度来强化自己的立场。香港的立法会中目前没有反对派的成员，香港的司法系统也开始受到攻击。」

邝颂晴指出，最近香港的网络自由受到攻击，受到影响的不仅仅是信息失去自由流通，更重要的是随之而来的寒蝉效应。这些因素都促使香港人在把任何内容放到网上前，都要三思而行。

她表示：「人们在谈论事情的时候会开始自我审查，我想这就是香港政府想达到的冲击目的，他们希望通过对打压公民自由和公民社会来制造恐慌。香港已不是我记忆中的城市。」

尽管香港的网络自由继续恶化，徐洛文认为，目前还不清楚这一连串对互联网自由的打压会带来什麽样的长期影响。他告诉德国之声：「香港是一个建立在自由之上的城市，许多人为了追求自由而来到香港。然而，现在这一切都在改变，而这是令人担忧的现象。我不知道这对香港来说意味着什么，但目前看来，这都不是什麽好事。」

不过，在许多香港人做好最坏打算的同时，徐洛文认为唯一一个稍微正面一点的消息是，目前情况还没有完全定论。他说：「香港人可以做的是，为自己争取一些时间，并希望未来情势可能会发生一些转变。」

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