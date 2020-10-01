国安法后的抗议：社民连四人上街 公务员受警告

（德国之声中文网）周四（10月1日），香港防暴警察在一条被禁止的抗议政府的游行路线上巡逻，以阻止人群聚集。

示威者原计划组织游行，抗议北京6月30日实施的国安法，以及呼吁让12名8月疑潜逃台湾被扣深圳的香港青年返港。

但警方事先已禁止该抗议，引述疫情对群体聚集的限制以及过去游行中的暴力事件。不过，仍有购物者和路人以分散的方式呼喊民主口号，但没有出现大规模的人群。

一位身着黑衣--抗议者时常穿着的颜色--的女性Jay一边从警察旁边走过，一边向路透社表示："这是中国的国庆日，却是香港的忌日。港人受到很大压力，但我们必须努力继续为自由抗争。"

数百名警察对人群实施截查，封锁街区，同时警告路人勿要停留。铜锣湾商业街有大量警察和记者。据报道，警察也对部分记者进行截查，要求出示证明证件。在新修订的《警察通例》后，香港记者协会的证件已不被警方承认。

警察要求他们认为有任何嫌疑的人离开：一名吹笛演奏抗议歌曲的青少年；一名持黄色气球的黑衣男子--黄色是民主支持者的代表色；一位手举批评政府的《苹果日报》的女子。

2019年对政府的抗议示威中时常发生暴力冲突，而今年由于疫情限聚令以及担心在新的国安法下被逮捕，抗议规模变小、人数变少。国安法惩治任何北京视为颠覆、分裂、恐怖主义、勾结外国势力的行为，可判终身监禁。

52岁的Mandy与丈夫一起逛街，她向路透社表示："政府在使用国安法和疫情来压制我们的心。人们没有庆祝的心情。"

限聚令下 四人是上限

社民连四名成员在老牌民主人士梁国雄--外号"长毛"的带领下，手举"没有国庆 只有国殇"的横幅游行。按照目前的限聚令，四人是上限。他们也举出"人月两团圆 12子回家"的标语牌。约30-40名警察在周围跟随他们。

要求释放12名香港青年的标语也贴在附近街区的商店橱窗里。

据报道10月1日有62人因涉嫌参与非法公众活动被捕

62人被捕、公务员事先受警告

据《南华早报》报道，警方周四派出六千警力。当日有62人因涉参与未经批准的集会而被逮捕。在有人呼喊"自由香港 时代革命"口号后，警察举起紫色旗，警告有可能触犯国安法。

据法新社报道，民主人士黄之锋在现场向媒体记者表示："今天不是庆祝的一天…而是让世界知道共产党如何让香港的声音沉默的时候。"之后不久他被警方要求离开。

据《明报》报道，香港公務員事務局長聶德權周三向全體公務員發信，稱警方已對今日舉行的公眾遊行發出反對通知書，活動屬未經批准集結，若參與可能犯法，並提及截至9月底，有46名公務員因涉參與非法公眾活動被捕、受查或被起訴，「全部已被停職」，強調對違法公務員「零容忍」，絕不姑息。

苗子/洪沙（据路透社等）

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