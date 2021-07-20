国安法压境香港 知名港人纷纷宣布来台

(德国之声中文网) 在香港警方持续以国安法的名义打压公民社会不同领域之际，近日几位知名的香港人都公开宣布来到台湾。其中包含了前香港电台主持人曾志豪丶香港「占中」运动发起人陈健民与知名香港漫画家柳广成。

柳广成21日在脸书专页发文，表示自己上周末已透过「就业金卡」的方式抵达台湾，并表示虽然不清楚自己是否会「移民」台湾，但应该会在该地住上两至三年。他写道：「以後的计划或许有变也说不定，可能也会继续想在台湾。以後再说。」

柳广成在贴文中提到，他自2019年後与父亲因话题变多，关系也变得更好。然而，在他这次准备离开香港时，他提到父亲曾跟他说：「这次出去就不要回来了」。柳广成写道：「爸他最後祝福我，觉得我是比他有才能的人，一定能比他走得更久更远。」

他也表示，自己没有担心抵台後身份认同的问题，因为他八丶九岁跟家人到日本生活时，便对身份认同迷失过，後来也找到自己的答案。柳广成表示：「我觉得只要做一个有修养的人，就能四海为家。学习适应丶入乡随俗是从小就学懂的事，搬家搬过不下十次，不懂就学，虚心请教，永远不要装大爷，丢尽一个地方或民族的脸。」

柳广成说，希望能与其他因移民潮来台的港人一起做好自己，「让『香港人』成为值得被世界尊重的族群」。他也透露，之前因生活压力大，导致他产量变低，但到了台湾後有很多期待与想像，所以他感觉自己产量也变高了。他表示：「以後展览也好丶签书会也好，自然相遇也好，到时再见！」

「占中三子」陈健民到政治大学当客座教授

除了柳广成外，2014年发起「占中」运动的香港中文大学社会系退休教授陈健民本周也宣布抵达台湾，将在台湾的政治大学社会系担任为期一年的客座教授。据传，他这次来台是接受了政治大学社会系系主任黄厚铭邀请，并预计在政治大学开设「社会运动」与「当代中国社会」两门课程。

黄厚铭在个人脸书页面上写道：「我必须说，这是我三年系主任任内，最重要的心愿之一。为此，我奋斗了将近一年，但我心甘情愿，也深感荣幸。在我心目中，陈健民老师是真正的知识份子。」

陈健民则是在个人脸书上表示，未来一年除了在政治大学教书外，也会尝试写书，「静思走过的路」。他也提到，自己在网络上的两个节目仍会持续进行，并说：「希望一年後在香港再见！」

陈健民2014年9月28日曾与前香港大学法学院副教授戴耀廷与牧师朱耀明共同发起「占领中环行动」，当时他们希望争取行政长官能透过普选产生，三人也因此被称为「占中三子」。然而，陈健民在2017年被港府以公众妨扰及煽惑他人公众妨扰起诉并判入狱16个月，他本人也在2019年辞去香港中文大学的教职，并於2020年3月刑满出狱。

根据台湾大陆委员会的统计，今年1月至5月，来台申请居留得到许可的香港人人数是3983人，在台湾有定居许可的香港人则是有837，申请居留人数与2020年同期相比，上升了44.1％。

(综合报导)

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