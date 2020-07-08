国安法冲击 纽时转移部分驻港员工

(德国之声中文网) 《纽约时报》在美国时间周二 (7月14日) 晚间宣布，未来一年将把现在驻点香港负责网路新闻的团队转移至韩国首都首尔。

过去几十年来，香港因为开放外商投资丶与中国距离接近且有优良的媒体业传统，所以一直是国际媒体在亚太地区的据点。

然而，自从中国政府於7月1日正式於香港施行《港区国安法》後，在香港设点的国际媒体也开始观望国安法的效力会对他们带来什麽样的冲击。

《纽约时报》报导，近日他们部分员工在香港申请工作许可时，遇到了一些困难，而他们称这以往是在中国才会面临到的状况。

有鉴於这个新的情势发展，《纽约时报》的编辑决定他们必须在亚太地区设立另一个营运据点。他们在一份写给员工的备忘录中写道：「《港区国安法》的效力已为《纽约时报》在香港的营运与新闻工作带来许多不确定性，我们认为《纽约时报》必须为此制定一个应对计划，让我们的编辑团队能够从更多据点继续执行他们的工作。」

《纽约时报》的香港分社不仅是其记者与编辑在亚太区的据点，也同时身兼延续其24小时全球报导的使命。该报表示，他们将在未来一年把约三分之一的驻香港员工移至首尔，主要是负责网路新闻的团队。然而，部分记者将继续从香港报导亚太地区的新闻。

《纽约时报》编辑在备忘录中重申：「我们将持续甚至扩大关注香港的转变，以及将香港作为我们报导中国的跳板。」此外，负责纽约时报国际版丶欧洲版与亚洲版的团队将续留香港。

香港大学新闻与媒体研究中心副主任法斯特 (Sharron Fast) 告诉德国之声，《纽约时报》此举显示香港媒体普遍对于国安法的效力感到不安。她说:「国安法整体内容既不精准，也赋予政府能重新诠释法条内容的权力。对于记者与媒体公司来说，他们必须承担的风险太高了。」

由於目前各界仍不清楚《港区国安法》会对香港的媒体业造成什麽样的实际影响，消息人士向《纽约时报》透露，彭博社与美国有线电视CNN都表示他们暂无将营运据点从香港迁移至别处的打算。

《纽约时报》表示，他们在考虑香港之外的据点时，主要是在曼谷丶新加坡丶首尔与东京之间做决定。他们认为韩国除了对外国企业友善外，也拥有一个良好的独立媒体环境，且韩国是亚太地区新闻的重点之一。

《纽约时报》编辑在备忘录中写道：「香港将持续在我们的新闻报导与商业营运中扮演重要角色，但任何打乱我们营运的潜在因素，都可能影响我们的新闻品质。对我们来说，现下保障新闻品质是一件非常重要的事。」