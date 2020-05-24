《国安法》再燃香港民众示威情绪 德国政界发声挺港

（德国之声中文网）香港民众本周日下午走上街头举行示威。根据三立新闻网报道，名为"反恶法大游行"的抗议活动反对《港版国安法》、《国歌法》。香港电台报道，大批市民响应号召，由铜锣湾出发向湾仔方向游行。香港警方在游行前就警告，进行未经批准的集结有机会违反《公安条例》下的「参与未经批准集结罪」，最高可判处监禁5年。截至发稿，香港警方通过其脸书账号宣布逮捕了至少180人。

这场游行事前并没有申请不反对通知书，香港01报道，下午1时有约千人在铜锣湾集合参加示威，不少人高喊"光复香港 时代革命" 、"香港独立 唯一出路"的口号。游行开始不久即爆发警民冲突，警方施放多枚催泪弹，发射胡椒喷雾试图驱散人群，水炮车及装甲车亦已出动。上一次警方在铜锣湾施放催泪烟还是在1月1日的民阵发起的元旦游行。

数千名示威者参加了本周日的集会。这场抗议活动是新冠病毒疫情爆发后香港实施限聚令实施以来爆发的最大规模游行。示威者聚集在繁华的铜锣湾和湾仔区，他们高呼口号，一些蒙面抗议者设置临时路障拦截警车。一名反对国安法的25岁示威者告诉法新社："人们只可能因为说或发表反对政府的言论而被定罪。"另外一名23岁的抗议者说：“我很害怕，但我还是站出来，除了和平、理性和非暴力的方式之外，我看不出还有什么办法可以传递我们的信息。”

香港苹果日报报道，香港众志秘书长黄之锋也出现在铜锣湾，他表示与大家同在。他强调"香港人快没时间了，但我们会持续反抗"。接受采访时他还说："我们一定要站出来反抗，让北京知道我们绝不屈服，今天这么多港人站在街头就是我们会反击的证明。"

《明报》报道，人民力量副主席谭德志周日被捕。人民力量在铜锣湾崇光百货公司外设街站。谭德志在此处办 "健康讲座 "，现场有民众聚集。警方警告谭德志涉嫌组织未经过批准的集会，要求他解散现场，谭德志之后被警方带走。《南华早报》报道，他被警察带走时高呼"为自由而战！与香港站在一起！"

中国外长王毅：不影响香港高度自治

法新社指出，就在示威者和警方对峙之时，中国外长王毅在周日的记者发布会上表示，建立健全香港国安法的制度和执行刻不容缓，势在必行。根据中国新闻网报道，王毅在人大会议举行的记者会上回答了路透社记者提出的香港问题，他表示，去年6月修例风波以来，“港独”组织和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，外部势力深度非法干预香港事务，这些都对中国的国家安全造成了严重危害，也对香港保持繁荣稳定、推进“一国两制”构成了巨大威胁。建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制刻不容缓，势在必行。他还表示，全国人大这一决定，针对的是极少数严重危害国家安全的行为，不影响香港的高度自治，不影响香港居民的权利和自由，不影响外国投资者在香港的正当权益。

香港特首林郑月娥周日在脸书上发文表示，近月有不少人在她FB上留言提出，政府应尽快启动《基本法》23条立法。她强调，会与团队尽力向公众宣传和解释这次为国家安全立法的重要性，“以抗衡反华势力和反政府人士正动员的无理攻击和肆意诋毁。”林郑认为，绝大多数香港市民的眼睛雪亮“不会被这股破坏社会安宁的势力所蒙骗。”

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批评和担忧

北京于本周四公布了拟议港版《国安法》的计划，香港的民主人士认为这是对民主运动判下死刑。黄之锋和香港公民团体“键盘战线”发言人邝颂晴（Glacier Kwong）在德国《星期日世界报》发表文章向德国和欧盟发出呼吁："我们敦促德国和欧盟通过一项类似马格尼茨基法案的法律，对中国实施制裁，并在未来与中国的贸易协定中加入有关香港人权的条款。“ 文章强调，即使面对新冠危机引发的经济衰退，"向中国的霸权主义低头也不是解决办法。“

欧洲人民党党团主席韦伯（Manfred Weber）呼吁实行以价值为导向的欧洲外交政策，他表示，对欧洲来说，"个人自由、民主、法治和社会市场经济 "都是重要的议题。香港人要 "感觉到我们是站在他们那边的"。德国政界人士也对中国的做法表示谴责。基民盟的默尔茨（Friedrich Merz） 要求欧洲和美国发出"明确的叫停信号"。他指出："世界不能在中国当局破坏条约、破坏香港民主的时候袖手旁观"。

文木 / 任琛 （路透社，法新社，美联社等）