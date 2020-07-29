国安法之下：独派学生被捕 罗冠聪等6人遭通缉

(德国之声中文网) 据“香港01”等港媒援引消息人士报道，香港警方正式通緝6名流亡海外人士，其中羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰“涉嫌煽動分裂國家”，劉康、朱牧民“涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安”。“东网”报道称，这6名海外港人涉嫌违反国安法。

此前，香港独派学生组织「学生动源」前召集人钟翰林及另外三名前成员在7月29日晚间被警方被控「煽动他人与分裂国家」拘捕。

本次事件是自《港区国安法》实施以来，警方首次主动拘捕社运人士。在此之前，警方依照国安法拘捕的人士大多因标语、口号触法。警方取走电脑、电话、文件等证物。

前香港学运组织「学民思潮」成员许颖婷晚间发文称，被捕四人身份为: 学生动源前召集人钟翰林、其伴侣兼前成员何忻诺、发言人何诺恒、前成员陈渭贤。并说他们四人分别送往马鞍山及田心警署处理，已有律师跟进。

警方国家安全处高级警司李桂华随后见记者，证实拘捕了三男一女，年龄介于16到21岁之间，都是学生。警方称四人涉嫌违反国安法第20条和第21条，分别为「组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一行为」以及「煽动、协助、教唆、以金钱或者其他财物资助他人分别国家」。

前香港学运组织「学民思潮」成员许颖婷在当晚的脸书帖文中说，钟翰林在国安法实施前一日，已经宣布辞去一切职务、离开「学生动源」。同日，「学生动源」也宣布停止一切香港事务、遣散香港地区成员，同时成立美国分部，继续推动香港独立。

李桂华见记者时称，有人近日在社交平台宣布成立组织，该组织更有成立纲领，提到建立「香港共和国」、不设底线斗争、团结香港独立派等，并煽动他人加入。

李桂华表示，留意到该组织是7月1日以后才成立，并在立法后才出现相关留言。李桂华强调《港区国安法》没有追溯期，因为这些言论是在《港区国安法》生效之后才出现。

他也说，仅是「宣告」已构成罪行。李桂华也强调，根据《港区国安法》，即使违法行为是在国外发生，警方也依然有权处理调查相关案件。

在警方记者会上，有记者问李桂华被捕人士是否为「学生动源」成员? 若是，既然「学生动源」香港分部已经解散，警方以何罪名拘捕他们? 李桂华回答说，为了保障双方，警方不会透露组织名称。

是否采DNA?

在记者会上，记者问是否会采集被捕人士DNA，李桂华称案件若有需要，警方有权提取DNA，但是案件仍在调查初期，未能回应是否会取用DNA检查。

根据《立场新闻》，七月初，警方证实向10名涉嫌违反《港区国安法》的被捕人士取DNA样本。香港警务处长李家超在出席电台节目时，被主持人问及取用DNA的原因，他表示警员在调查案件时若认为有帮助就可以行使相关权力。

黄之锋: 跟踪恐成拘捕前奏

许颖婷和黄之锋都在脸书上提到，钟翰林近日持续受到不明人士跟踪及骚扰。黄之锋回忆起自己前一周在报名参选立法会当天，被三辆七人车以及一辆电单车跟踪的场景。他说，「确是有担心人身安全，不知道被跟踪会否是被国安拘捕的前奏，真的谁也说不准。」

他说自己目前平安，但是因为个人很难二十四小时有人在身边，生活也多少需要搭乘大众交通工具，因此会否被捕已经要做心理准备。最后他再次呼吁民众号召国际关注，并且注意身边人的安全。

刘康抵英寻政治庇护

去年曾经到英美领事馆请求制裁林郑、又曾出版主张香港独立书籍《轻论时政》的刘康在7月30日于脸书上公布，因感到国安法威胁，已经在六月底抵达英国，寻求政治庇护。他已经获得郑文杰协助的避风驿协助，也获得英国政府协助。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

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