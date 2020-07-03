国安法下 香港出现第一名“以身试法”者

（德国之声中文网）根据香港电台的报道，中国当局的香港版国安法生效以来，第一宗与此相关的案件开始了庭审的过程。香港电台7月3日发表报道称：一名23岁男子被控一项「煽动他人分裂国家罪」及一项「恐怖活动罪」，两项控罪最高刑罚是终身监禁，案件当日下午在西九龙裁判法院提堂。被告因骨折留医，缺席聆讯。

控罪指，23岁被告唐英杰被控一项「煽动他人分裂国家罪」，违反《港区国安法》第20及21条。被告涉嫌于7月1日在湾仔卢押道及菲林明道之间的轩尼诗道、骆克道和谢斐道一带，煽动他人组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一的行为。控文称，不论是否使用武力或者武力相威胁，即将香港特别行政区从中华人民共和国分离出去，或非法改变香港特别行政区的法律地位的行为都是违法。



此外，唐英杰还被控亦涉嫌违反《港区国安法》第24条的一项「恐怖活动罪」，控罪称，被告在同一地点，为胁迫中央人民政府或香港特别行政区政府，或者威吓公众以图实现政治主张，实施造成或意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力，或以其他危险方法严重危害公众安全。



香港警方之前还声称，被告涉嫌在湾仔驾驶电单车，撞向警务人员，电单车上插着写有「光复香港、时代革命」旗帜。警方说，3名警员受伤。目前唐英杰暂时交由警方看管，案件押后至下星期一下午或被告提早出院时会恢复审讯。

《图片报》："勇敢的香港人戏弄了中国警察"

德国发行量最大的报纸《图片报》也关注到了一名香港男子在国安法生效后被逮捕的消息，但指出：仔细看警方公示的罪证之一，也就是这名男子站在一副黑色印有香港独立文字的旗帜前就会发现，上面中英文"香港独立"字样的前面分别有两个非常小"No to"，也就是说旗帜的意思其实是反对香港独立。以花边小报语态报道时事政治和社会新闻的《图片报》为报道立题为："勇敢的香港人戏弄了中国警察"。（Mutiger Hongkonger foppt China-Polizei）

根据中国针对香港新推出的国家安全法，受嫌分裂、颠覆、恐怖主义和与外国势力勾结的违法者可以被判处终身监禁，也可以被引渡至中国大陆受审。

批评人士说，北京用法律镇压香港这个金融中心的异议人士。德新社报道称，过去一年中，香港因为反对逃犯条例而不断陷入混乱。



"光复香港 时代革命"违反新国安法？



全国人大常委谭耀宗周四（7月2日）早上在香港商业电台节目《在晴朗的一天出发》上表示，他认为"光复香港"口号有问题，指"日本投降才叫光复"，他认为"光复"不含正面意思，应尽量避免使用。



但出席同一个节目的香港大学法律学院教授陈弘毅认为，叫喊这个口号存在"灰色地带"，又指单是展示煽动性字眼的标语及呼喊口号，未必"直接"构成罪行，需视乎涉事者有否煽动他人触犯法例第20条，即涉组织或策划分裂国家等。他希望律政司成立相关负责部门后，详细研究条文并制订一套合理检控准则，不可由警方单方面判断。

香港特区政府发言人也于周四深夜（7月2日）发表声明称，"光复香港 时代革命"口号在今时今日，是有港独、或将香港从中华人民共和国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含义。

在过去一年的香港"反送中"运动中，"光复香港 时代革命"一直是标志性的口号之一。许多黑色旗帜，T恤和标语上都用英语和广东话展现出这一口号。

联合国的担忧

7月3日，联合国日内瓦人权事务办公室对香港的最新局势表现出担忧，指出香港新国安法中"过于模糊和泛泛"的规定可能导致维权人士在维护基本的表达和集会自由时被控告。

联合国人权事务发言人科尔维尔（Rupert Colville）向路透社表示："在没有对立即生效的新法律没有完整信息和了解的情况下，警方已经逮捕了许多人。"

路透社报道称，在周三的香港的抗议活动中，有超过300多人被捕，其中大约10人是涉嫌违法新生效的国安法规定而被捕的。

默克尔担心一国两制"被侵蚀"

周三，德国总理默克尔表示，她担心香港的自治被"侵蚀"，柏林在担任欧盟轮值主席国期间会和中国提及人权问题。

路透社援引默克尔周五在德国联邦议会上的发言报道称，这位德国总理表示："在公开对话的基础上，我们会谈及法治和人权，以及香港的未来。我们担心´一国两制´这一重要的基本原则正被´侵蚀´。"

同时默克尔和欧盟委员会主席冯德莱恩周四也共同表态称，会继续与中国展开对话。默克尔当天在德国开始担任欧盟轮值主席国，并与冯德莱恩召开视频会议时表示："和中国的关系至关重要，有战略意义"，她说，人们必须与北京的领导层就人权和经济等全方位问题展开对话。冯德莱恩表态称，欧盟会带着自身在经济上的吨量与北京展开对话--无论如何欧盟是中国最大的贸易伙伴，而欧盟成员国达成统一态度会对北京施加影响。

默克尔表示，她非常高兴的看到欧盟就香港国安法生效做出了明确的表态。但是她拒绝效仿英国的做法吸纳香港居民进入欧洲。就此默克尔表示，德国的难民法为全世界受到政治迫害的人提供了保障。在香港事务上，德国不需要为此特立条令。