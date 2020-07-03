 国安法下 香港出现第一名“以身试法”者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.07.2020

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时政风云

国安法下 香港出现第一名“以身试法”者

《港区国安法》生效后，香港警方已经据此逮捕了第一批涉嫌违法人士。联合国人权事务办公室对此表现出担忧。欧盟和德国总理默克尔也作出了明确的表态，但同时表示会继续和中国展开对话。

Hongkong Protest Nationale Sicherheit (Reuters/T. Siu)

（德国之声中文网）根据香港电台的报道，中国当局的香港版国安法生效以来，第一宗与此相关的案件开始了庭审的过程。香港电台7月3日发表报道称：一名23岁男子被控一项「煽动他人分裂国家罪」及一项「恐怖活动罪」，两项控罪最高刑罚是终身监禁，案件当日下午在西九龙裁判法院提堂。被告因骨折留医，缺席聆讯。

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德国外交部国务秘书尼尔斯·安南在接受德国之声采访时说，德国政府“非常关注中国对香港颁布的新法律。”中国此举破坏了他对香港人民享有自治权承诺的信任。 (03.07.2020)

港版国安法实施后，对于哪些口号会犯分裂国家或颠覆国家政权罪，人大常委、警方、律政司及法律界各有说法。而香港特区政府晚间发表声明，认定“光复香港 时代革命”口号具有港独乃至颠覆国家政权的含义。 (02.07.2020)

《港区国安法》正式实行後，香港各界都开始关注法条的实际效力与影响力。专家认为，国安法实行後恐严重限制民主派未来在立法会内外能扮演的角色，而国安法也几乎阻绝了大部分香港年轻世代能公平参与政治的机会。 (02.07.2020)

随着中国新推出的国安法让传统上敢言的香港笼罩在恐惧和自我审查之中，香港人正在清除其社交媒体账户、聊天记录以及加强网络活动的隐秘性。 (03.07.2020)

控罪指，23岁被告唐英杰被控一项「煽动他人分裂国家罪」，违反《港区国安法》第20及21条。被告涉嫌于7月1日在湾仔卢押道及菲林明道之间的轩尼诗道、骆克道和谢斐道一带，煽动他人组织、策划、实施或者参与实施旨在分裂国家、破坏国家统一的行为。控文称，不论是否使用武力或者武力相威胁，即将香港特别行政区从中华人民共和国分离出去，或非法改变香港特别行政区的法律地位的行为都是违法。
 

此外，唐英杰还被控亦涉嫌违反《港区国安法》第24条的一项「恐怖活动罪」，控罪称，被告在同一地点，为胁迫中央人民政府或香港特别行政区政府，或者威吓公众以图实现政治主张，实施造成或意图造成严重社会危害的恐怖活动，即针对人的严重暴力，或以其他危险方法严重危害公众安全。
 

香港警方之前还声称，被告涉嫌在湾仔驾驶电单车，撞向警务人员，电单车上插着写有「光复香港、时代革命」旗帜。警方说，3名警员受伤。目前唐英杰暂时交由警方看管，案件押后至下星期一下午或被告提早出院时会恢复审讯。

《图片报》："勇敢的香港人戏弄了中国警察"

德国发行量最大的报纸《图片报》也关注到了一名香港男子在国安法生效后被逮捕的消息，但指出：仔细看警方公示的罪证之一，也就是这名男子站在一副黑色印有香港独立文字的旗帜前就会发现，上面中英文"香港独立"字样的前面分别有两个非常小"No to"，也就是说旗帜的意思其实是反对香港独立。以花边小报语态报道时事政治和社会新闻的《图片报》为报道立题为："勇敢的香港人戏弄了中国警察"。（Mutiger Hongkonger foppt China-Polizei）

根据中国针对香港新推出的国家安全法，受嫌分裂、颠覆、恐怖主义和与外国势力勾结的违法者可以被判处终身监禁，也可以被引渡至中国大陆受审。

批评人士说，北京用法律镇压香港这个金融中心的异议人士。德新社报道称，过去一年中，香港因为反对逃犯条例而不断陷入混乱。


"光复香港 时代革命"违反新国安法？


全国人大常委谭耀宗周四（7月2日）早上在香港商业电台节目《在晴朗的一天出发》上表示，他认为"光复香港"口号有问题，指"日本投降才叫光复"，他认为"光复"不含正面意思，应尽量避免使用。

Hongkong Pro-Demokratie Demonstrationen (Reuters/T. Siu)

香港政府认定，“光复香港 时代革命”口号具有港独乃至颠覆国家政权的含义。

但出席同一个节目的香港大学法律学院教授陈弘毅认为，叫喊这个口号存在"灰色地带"，又指单是展示煽动性字眼的标语及呼喊口号，未必"直接"构成罪行，需视乎涉事者有否煽动他人触犯法例第20条，即涉组织或策划分裂国家等。他希望律政司成立相关负责部门后，详细研究条文并制订一套合理检控准则，不可由警方单方面判断。

香港特区政府发言人也于周四深夜（7月2日）发表声明称，"光复香港 时代革命"口号在今时今日，是有港独、或将香港从中华人民共和国分离出去、改变特区的法律地位、或颠覆国家政权的含义。

在过去一年的香港"反送中"运动中，"光复香港 时代革命"一直是标志性的口号之一。许多黑色旗帜，T恤和标语上都用英语和广东话展现出这一口号。

联合国的担忧

7月3日，联合国日内瓦人权事务办公室对香港的最新局势表现出担忧，指出香港新国安法中"过于模糊和泛泛"的规定可能导致维权人士在维护基本的表达和集会自由时被控告。

联合国人权事务发言人科尔维尔（Rupert Colville）向路透社表示："在没有对立即生效的新法律没有完整信息和了解的情况下，警方已经逮捕了许多人。"
路透社报道称，在周三的香港的抗议活动中，有超过300多人被捕，其中大约10人是涉嫌违法新生效的国安法规定而被捕的。

Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag (Reuters/A. Hilse)

德国总理默克尔表示，她担心香港的自治被"侵蚀"

默克尔担心一国两制"被侵蚀"

周三，德国总理默克尔表示，她担心香港的自治被"侵蚀"，柏林在担任欧盟轮值主席国期间会和中国提及人权问题。

路透社援引默克尔周五在德国联邦议会上的发言报道称，这位德国总理表示："在公开对话的基础上，我们会谈及法治和人权，以及香港的未来。我们担心´一国两制´这一重要的基本原则正被´侵蚀´。"

同时默克尔和欧盟委员会主席冯德莱恩周四也共同表态称，会继续与中国展开对话。默克尔当天在德国开始担任欧盟轮值主席国，并与冯德莱恩召开视频会议时表示："和中国的关系至关重要，有战略意义"，她说，人们必须与北京的领导层就人权和经济等全方位问题展开对话。冯德莱恩表态称，欧盟会带着自身在经济上的吨量与北京展开对话--无论如何欧盟是中国最大的贸易伙伴，而欧盟成员国达成统一态度会对北京施加影响。

默克尔表示，她非常高兴的看到欧盟就香港国安法生效做出了明确的表态。但是她拒绝效仿英国的做法吸纳香港居民进入欧洲。就此默克尔表示，德国的难民法为全世界受到政治迫害的人提供了保障。在香港事务上，德国不需要为此特立条令。

 

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