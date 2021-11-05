国安法下的香港：记者签证遭拒 艺术藏品被筛

（德国之声中文网）英国杂志《经济学人》（Economist）周五（11月12日）发表声明称，香港政府拒绝延续驻港记者黄淑琳的工作签证。该杂志总编辑贝多斯（Zanny Minton Beddoes）在声明中表示："我们对于香港当局拒绝续签的决定感到遗憾，当局也并未给出理由。"他还介绍，黄淑琳目前不在香港，该杂志以她的报道感到骄傲，并呼吁香港政府维持外媒采访准入，这对香港作为一个国际城市的地位非常重要。"

黄淑琳也在推特上发文表示："很遗憾我无法持续于香港报导。我喜欢了解这座城市及其人民。我会想念你们。"《经济学人》网站的信息显示，黄淑琳是《经济学人》驻中国记者，关注中国与香港的社会及政治新闻。加入《经济学人》前，她曾是《金融时报》与路透社记者，报导香港2019年示威活动、中国及朝鲜经济状况等。

据香港电台报道，针对黄淑琳签证续签被拒一事，香港入境处表示，不评论个别个案，处方会按照相关法律和政策处理每宗申请个案。

新闻业工作环境恶化

《香港国安法》去年实施以来，香港政府已拒绝多名外籍记者的工作签证。其中包括网络英文媒体"香港自由新闻"（HKFP）的爱尔兰籍记者麦固仑（Aaron McNicholas）和《纽约时报》记者、中国问题专家储百亮（Chris Buckley），香港当局都没有给出拒绝理由。

面对新闻业内有关香港新闻自由和媒体自由的担忧，香港特首林郑月娥去年7月公开表示，如果香港外国记者会（FCC）所有记者都可以100%保证，不会触犯国安法的条文，那她也可以保证新闻自由。

香港外国记者会本月公布的一项最新调查，自《香港国安法》出台以来，香港新闻工作者的工作条件明显恶化，且将近一半的记者表示，他们正考虑要离开香港。另外，超过八成的受访者都认同，香港新闻业工作环境已"变得更糟"。

M+在政治审查争议中开幕

《经济学人》发表声明的同一天，号称亚洲首间全球当代视觉文化博物馆的香港M+在国安法政治审查争议中开幕。

林郑月娥在开幕仪式致辞时表示，香港有广阔国际网络，大有条件发展为中外文化中心，展示国家的软实力。同样在开幕式上致辞的香港西九董事局主席唐英年指出，创作需要具备良好空间及氛围，会维护、鼓励艺术表达自由和创作自由，"M+的开放，并不意味着艺术表达可以凌驾于法律之上。"

M+博物馆开幕初期设有6个专题展览，其中包括前瑞士前驻华大使、收藏家希克（Uli Sigg）交给该博物馆的希克藏品。今年3月，M+博物馆在传媒预览后，亲政府派人士指出其收藏的希克藏品部分藏品"违反国安法"，特别点名中国艺术家艾未未的系列作品《透视研究》。这些作品纪录艾未未在北京天安门广场、香港维多利亚港、巴黎艾菲尔铁塔和美国白宫前举起中指。

《透视研究》如今确实没有出现在M+的开幕展上。今年九月，艾未未已对M+将在开幕展览中排除其部分作品的做法表示过抗议。据香港《明报》当时报道，艾未未认为，香港实施国安法后，"再不会有晴天，再不会有言论自由、表达自由的空间"。

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