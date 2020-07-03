国安法下港人删帖 勿让“恐懼入侵人心”

（德国之声中文网）法新社报道，在北京的统治下摩擦不断加剧的金融中心香港，经过一年时常暴力的抗议后，中国的专制领导人周二建立起巨大的新权力。

特定的政治观点，比如想要独立，在一夜之间成为非法。法律专家和人权组织警告，该法泛泛的措辞--禁止颠覆国家政权、叛乱、恐怖活动、与境外势力勾结--将会让公民自由、言论自由窒息。

尽管北京承诺政治自由不会受到阻碍，许多香港人还是删除了反对中共的数字记录。同样的法律在中国大陆也用来粉碎异议。

"我更改了用户名，并转移到一个私密账户，好让我的雇主无法看到我未来的发帖，因为他们会觉得这些帖子是攻击中国，或者违反国家安全法"，一位名叫Paul的大公司雇员向法新社表示。他描述说，他所在公司的管理层是"亲北京的"。

他说，未来他发帖会"十分小心"，担心同事、甚至朋友会举报他。他希望匿名接受采访。

国安法到来后，许多香港人在推特、Telegram和Signal等社交媒体上宣布离开，或者分享网络安全的贴士。

"为了你的安全，我们会清除所有讯息"，一个支持民主抗议者使用的受欢迎的Telegram群组写道。"请谨慎发言。"

一名有支持民主倾向的律师向一名法新社记者发讯息，请求删除他们所有的WhatsApp记录。

另外一个人表示将把全部通讯转移至Signal，因为觉得这是更安全的一个通讯软件。

北京已表示，一些严重的案件将会在内地审理，从而拆毁了自1997年英国移交香港以来，香港司法与中共控制的法院之间曾经存在的法律防火墙。

当地警察也获得更广泛的权力来监视怀疑者，包括监听和获取数字通讯，而无须获得法官的批准。

新法还允许中国令人畏惧的安全部门在香港首次设立一个机构。

北京表示，如今可以在边界之外追究违反国安法的犯罪，--甚至包括外国人在内，因此让人们担忧访问或在香港中转可能会被逮捕。

提供能更安全上网的VPN服务的公司表示，自新法宣布以来，下载量激增。

一名24岁的区议员助理Billie向法新社表示，自5月中国宣布新法计划起，他就开始使用VPN。他删除了许多社交媒体上的粉丝，清除了一些"敏感"的帖子，--尽管北京的新法据称并不具有回溯性。

"我感到很羞愧和尴尬。我从来不想这么做，但我觉得不得不这样做，才能存活"，他向法新社表示，并要求匿名。"我的一部分已经消失了。"

被清除的不单是数字世界。

几家支持民主的饭店和商店也拆除了"连侬墙"装饰，上面有对示威者的支持或对中国领导层的批评。

一位香港餐饮业著名的支持民主活动人士林瑞华向法新社表示，至少有一家餐馆寻求他的建议。警察前往这家餐馆警告说，这些装饰"或许违反国安法"。

"看上去政府似乎在使用国安法向黄色经济圈施压"，林说道。黄色经济圈所指的是支持民主诉求、受到抗议者欢迎的商家。

周三（7月1日），数千人不顾集会禁令举行抗议，许多人呼喊口号。新国安法之下逮捕了第一批人。多数人被逮捕是因为持有支持香港独立的旗帜和传单。这成为清楚的信号，持有这样的物品如今成了非法的行为。

其他人则提醒自己，不要进行自我审查。

"並非完全不擔心"，香港中文大学周保松在脸书上写道，"而是不想過度擔心，以至令自己無時無刻活在恐懼當中。因為恐懼一旦入侵人心，我們就很難活成自己想要的樣子。"