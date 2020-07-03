国安法下港人删帖 勿让“恐懼入侵人心”

随着中国新推出的国安法让传统上敢言的香港笼罩在恐惧和自我审查之中，香港人正在清除其社交媒体账户、聊天记录以及加强网络活动的隐秘性。
（德国之声中文网）法新社报道，在北京的统治下摩擦不断加剧的金融中心香港，经过一年时常暴力的抗议后，中国的专制领导人周二建立起巨大的新权力。
特定的政治观点，比如想要独立，在一夜之间成为非法。法律专家和人权组织警告，该法泛泛的措辞--禁止颠覆国家政权、叛乱、恐怖活动、与境外势力勾结--将会让公民自由、言论自由窒息。
尽管北京承诺政治自由不会受到阻碍，许多香港人还是删除了反对中共的数字记录。同样的法律在中国大陆也用来粉碎异议。
"我更改了用户名，并转移到一个私密账户，好让我的雇主无法看到我未来的发帖，因为他们会觉得这些帖子是攻击中国，或者违反国家安全法"，一位名叫Paul的大公司雇员向法新社表示。他描述说，他所在公司的管理层是"亲北京的"。
他说，未来他发帖会"十分小心"，担心同事、甚至朋友会举报他。他希望匿名接受采访。
国安法到来后，许多香港人在推特、Telegram和Signal等社交媒体上宣布离开，或者分享网络安全的贴士。
"为了你的安全，我们会清除所有讯息"，一个支持民主抗议者使用的受欢迎的Telegram群组写道。"请谨慎发言。"
一名有支持民主倾向的律师向一名法新社记者发讯息，请求删除他们所有的WhatsApp记录。
另外一个人表示将把全部通讯转移至Signal，因为觉得这是更安全的一个通讯软件。
北京已表示，一些严重的案件将会在内地审理，从而拆毁了自1997年英国移交香港以来，香港司法与中共控制的法院之间曾经存在的法律防火墙。
当地警察也获得更广泛的权力来监视怀疑者，包括监听和获取数字通讯，而无须获得法官的批准。
新法还允许中国令人畏惧的安全部门在香港首次设立一个机构。
北京表示，如今可以在边界之外追究违反国安法的犯罪，--甚至包括外国人在内，因此让人们担忧访问或在香港中转可能会被逮捕。
提供能更安全上网的VPN服务的公司表示，自新法宣布以来，下载量激增。
一名24岁的区议员助理Billie向法新社表示，自5月中国宣布新法计划起，他就开始使用VPN。他删除了许多社交媒体上的粉丝，清除了一些"敏感"的帖子，--尽管北京的新法据称并不具有回溯性。
"我感到很羞愧和尴尬。我从来不想这么做，但我觉得不得不这样做，才能存活"，他向法新社表示，并要求匿名。"我的一部分已经消失了。"
被清除的不单是数字世界。
几家支持民主的饭店和商店也拆除了"连侬墙"装饰，上面有对示威者的支持或对中国领导层的批评。
一位香港餐饮业著名的支持民主活动人士林瑞华向法新社表示，至少有一家餐馆寻求他的建议。警察前往这家餐馆警告说，这些装饰"或许违反国安法"。
"看上去政府似乎在使用国安法向黄色经济圈施压"，林说道。黄色经济圈所指的是支持民主诉求、受到抗议者欢迎的商家。
周三（7月1日），数千人不顾集会禁令举行抗议，许多人呼喊口号。新国安法之下逮捕了第一批人。多数人被逮捕是因为持有支持香港独立的旗帜和传单。这成为清楚的信号，持有这样的物品如今成了非法的行为。
其他人则提醒自己，不要进行自我审查。
"並非完全不擔心"，香港中文大学周保松在脸书上写道，"而是不想過度擔心，以至令自己無時無刻活在恐懼當中。因為恐懼一旦入侵人心，我們就很難活成自己想要的樣子。"