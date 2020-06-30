国安法下撑香港 台港服务办公室揭牌

(德国之声中文网) 7月1日，援港专案的「台港服务交流办公室」正式营运。上午，陆委会陈明通主任委员、策进会张小月董事长共同为「臺港服务交流办公室」揭牌。

陆委会在声明稿中表示，受政治因素致安全有紧急危害的港人只要合法赴台、依《香港澳门关係条例》第18条提出申请，就有专案协助。声明中指，「因应变局，台湾将不分政府民间，共同协力，给予香港人民最坚定的支持。」陆委会重申，「臺港服务交流办公室」旨在为港人赴臺就学、就业、投资创业、移民定居，以及香港有意来臺發展的跨国企业、国际法人团体等，提供谘询与协助服务。

「台港服务交流办公室」乃是依循台湾处理两岸事务的大陆委员会在6月18日所公布的「香港人道援助行动专案」所设立。该办公室也是在「台港经济文化合作策进会」下，特别成立的对外服务窗口。

台湾总统蔡英文也在脸书上贴文，宣布援港专案的「台港服务交流办公室」正式营运。她也在脸书帖文中说: 「中国曾经承诺香港五十年不变，港版国安法的强行通过，不仅代表中国罔顾香港民意，背弃承诺，更证明了『一国两制』不可行。」

台湾的《香港澳门关係条例》第18条规定，对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助。6月30日，在服务处揭牌前一日，台湾人权促进会批评政府救援管道尚不明确，台湾政府将如何在遵守不遣返原则的前提下因应，都急需以法律命令厘清。

台湾没有难民法

台湾没有难民法。如何应对因政治因素离开香港的港人，目前台北政府还未能拿出完备配套的法律。尽管如此，据台湾内政部移民署统计，去年到台湾居留港人达5858人，较2018年增加4成以上。

在今年3月以前，申请人只要在台湾投资600万台币以上开设或入股公司，并连续居住满1年、期间不离境超过30日就可入籍台湾，其公司没有规定要开设实体店或聘请台湾本地人。但今年3月初港人入籍台湾的门槛调高：虽然投资金额同样为600万台币，但申请人需开设实体店，投资或营运公司由1年加到至少3年，而且每年至少聘请2名台湾员工。

台湾人权促进会7月1日当天再次呼吁蔡英文总统，希望政府拿出更加明确的救援港人的方案，而只有这样，才是真正伸出人道援手、帮助港人的正确态度，指出此刻不上打模糊仗的时候，"因为，撑香港就是救台湾。"

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