国安法一年：五港人一移民  各国推「救生艇」供落脚

（德国之声中文网）《国安法》下，香港多名民主派人士及抗争者被迫踏上流亡路，而担心政局的港人家庭也纷纷移民。从近日很多影片及图片可见，香港国际机场离境大堂在疫情下仍然人潮汹涌，往英国航班的登记柜位更是大排长龙。

根据香港民意研究所今年3月发布的民调报告，有21%的受访者表示计划永久离开香港，即每五名香港人就有一人想移民。若按香港总人口750万计算，可能移民的人数将超过150万。

德国之声整理各国推出的「救生艇」计划细节，目前以英国和加拿大最欢迎港人移民，澳洲次之，美国丶德国则打开庇护大门，至於台湾就因为「中国因素」的影响，移民门槛近期不断提高。

英国：520万人可申BNO签证

英国针对英国国民海外护照（BNO）持有人推出「5+1」签证计划，今年1月31日起生效。BNO港人可携带家眷前往英国生活丶读书或工作5年，之後可申请永久居留权，再住一年後可入籍英国。

英国政府今年5月表示，至今收到来自香港的居留签证申请数量已达3.4万份，远超过来自欧盟的申请件数；这些案件当中，有2万宗为主申请人个案，1.4万宗为受养人个案。

当局早前估计符合资格的港人达290万，加上直系亲属人数达520万人，料未来5年将有25至32万BNO港人移民英国。美国银行预计，港人移居英国会在2021年引发360亿美元的资本外流。

面对大规模移民潮，英国房屋社区及地方政府事务部（Ministry of Housing, Communities & Local Government, MHCLG）在4月宣布拨款4,300万英镑助BNO港人融入社会，包括在全国设立12个「迎新中心」，协助港人解决房屋丶教育及就业问题；另拨款地方议会和民间组织，为新移居人士提供额外支援如申请房屋津贴丶学习英文等；也会向学校提供资源及教材，教育英国和香港的历史渊源等。

「5+1」计划原本规定BNO签证持有人不能获得公共财政资助，但当局近期放宽政策，若BNO港人赤贫或面对赤贫威胁，可申请社会房屋及无家者支援服务，政府估计会有2,400至1.5万名BNO申请人受惠。

除了BNO计划，英国亦向流亡港人提供政治庇护，包括在反送中运动期间遭中方拘押的英国驻港总领事馆前职员郑文杰，以及因《国安法》被香港警方通缉的香港众志创党主席罗冠聪。

加拿大：读书或工作满一年送永居

加拿大去年11月因应国安法宣布「救生艇」计划，只要持有BNO或特区护照，并在过去5年内在加拿大的大专院校或海外同级院校毕业，便可申请，不设年龄限制。

今年6月，当局进一步放宽措施，首类申请者须於过去3年，在加拿大认可的大学或大专院校，考获学位丶文凭或研究生证书，并在修读课程时不少於一半时间身处加拿大。第二类申请者则需要於过去3年，在加拿大全职工作至少一年，或拥有最少1,560小时兼职工作经验。

这被指是加拿大给予港人史上最简单的移民方案，甚至比英国的「5+1」BNO计划更宽松。加拿大政府表明，加拿大与香港关系深厚，希望「在现时这个艰难时刻继续与香港人站在一起」。

两类申请人均须持有BNO或特区护照，以及加拿大临时居留签证，并要符合当地特定语言丶教育丶工作和资格要求。新措施将於6月1日生效，至2026年8月31日为止，但当局强调有可能随时取消安排。

庇护方面，2019年至2020年6月，加拿大难民公署至少接获49名港人申请难民资格。加拿大新香港文化协会今年1月表示，前後已有14名港人获得加国的政治庇护，正在申请永久居留权。

澳洲：延长港人签证 庇护批出率100%

澳洲政府去年7月公布多项惠及港人的签证政策，包括延长香港毕业生或临时技术签证5年，以及透过优才和商业创新及投资移民项目吸引香港人才等。

澳洲政府指，接近1万名身在澳洲持有临时技术丶毕业或学生签证的人，将合资格获得延长签证。澳洲广播公司（ABC）2021年2月11日报道，至今有2500名在澳洲的香港人已获延长签证。

澳洲SBS广东话组今年3月报道，在2019年6月的反送中运动爆发後，有270名香港人向澳洲申请政治庇护。

根据澳洲内政部报告，当局在去年12月向不多於5名香港人批出了难民庇护签证，批出率为100%，是超过10年内首次向港人批出庇护签证。

美国：重推法案助港人申庇护

2020年国安法实施前後，美国国会议员相继提出《香港人民自由和选择法案》（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）和《香港避风港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），但前者遭共和党籍参议员克鲁兹（Ted Cruz）以担心中国间谍渗透为由反对，後者也因参院议程满档而未及通过。

到了今年2月，共和党参议员鲁比奥和民主党人梅嫩德斯（Bob Menendez）牵头重推《香港避风港法案》，如获通过，将为参加过和平示威并有充分理由担心被迫害的香港人，提供申请「第二类优先难民」的权利，且不受难民人数限制。

法案又明定，如因向美国政府提出难民申请，导致公民身分丶国籍或居留权遭撤销者，将被视为因为政治立场受迫害，获得难民身分。

香港本土派成员丶前立法会议员梁颂恒，去年12月宣布流亡美国并向当地政府寻求庇护。

德国：至少三港人获庇护

香港《国安法》实施後，德国并未推出任何救生艇计划，但当地难民政策较完善，数名港人已循此途径移居德国。

开创先例的是香港本土派人士黄台仰和李东升，两人因参与2016年「旺角冲突」被控，2017年赴德国申请政治庇护，隔年获批，是九七後德国首次向香港人发出政治庇护许可。

2020年10月，一名因参加反送中运动被控暴动罪的香港中文大学女生，在德国申请庇护获准，取得为期3年的难民身分。她在德国的难民营等待11个月，当局提供了大部分生活上的基本需要，如衣食住行及基本医疗服务，但她透露自己曾因情绪问题而需入院，甚至曾被难民营职员性侵，事後已报警处理。

台湾：防渗透收紧移民门槛

香港人移民台湾，主要是通过留学丶投资丶创业和技术移民等途径。据台湾移民署统计，2020年赴台湾居留丶定居的港人超过1.2万人，创下历年新高，其中获居留许可的人数按年升近一倍。这更是在当局去年已收紧港人居台许可办法後的数据。



台湾内政部去年规定，港澳申请人须申报，现时或过往曾在大陆党政军或公务机关丶政治性机关「或其於香港丶澳门投资之机构或新闻媒体」工作，有关申请人赴台居留时，都要经内政部移民署丶国安局丶陆委会跨部会联审。



台湾政府今年进一步收紧港人移民政策，《自由时报》今年4月指当局为防中国渗透，研究新增「长期居留」把关程序，港人至少要在台居留2至5年方能获发身份证，而非目前的一年。到今年6月，当局在「香港澳门居民申请居留定居申报书」新增栏目，要求申请人填写是否现时或曾在港丶澳政府部门任职，并宣誓或签署声明拥护《基本法》及效忠港澳政府，并要申报毕业後所有工作经历，而非过往只需填写近10年经历。

留学方面，去年香港有5300人报读台湾学士课程，按年大增44%。台湾近期放宽港生毕业後留台的规定，包括准延长居留至最长一年，意味着毕业生有一年时间求职。但港生要申请永久居留的门槛还是很高，「评点配额制」要达70分，也要找到公司愿意协助处理繁复的手续，并必须在台湾工作满5年丶且第5年的薪资须达到最低薪资的两倍，才可申请。

至於流亡抗争者，《港澳条例》第18条规定「对於因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助」，台湾陆委会去年6月18日宣布《香港人道援助关怀行动专案》，​7月1日开始营运台港服务交流办公室，下设「专案管理」服务。

然而，由於台湾《难民法》延宕16年至今仍未被排入立法院二丶三读通过，陆委会「专案管理」最多只能向流亡港人提供初期的援助，始终无法给予难民身份，当局最终还是要引导个案回到就学或就业的普通移民路径。但在没有身份的情况下入学或求职，个案一般都遇到很多困难。

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