国安忧虑：美佐治亚理工将退出与天津大学合作

9月6日，美国佐治亚理工学院宣布，将退出与天津大学合办的深圳学院。此前，5月，美国会众议院中共问题特设委员会致信佐治亚理工，要求其解释与列入美国商务部实体清单的天津大学的合作关系。

（德国之声中文网）佐治亚理工学院9月6日的新闻稿 中说，该校2016年底与天津大学以及深圳市政府达成协议，创办天津大学佐治亚理工深圳学院，——深圳被广泛视为中国的硅谷。2020年底，美国商务部将天津大学列入被认为有国安忧虑的外国实体清单。

佐治亚理工的新闻稿中说，该校当时立即开始对在中国的所有活动及合作进行彻底审核，并决定不再按计划设立博士项目，并将深圳学院的学生人数减少了原定的10%。“至今，天津大学仍在实体清单上，这令佐治亚理工与天津大学以及深圳学院的参与不再可行。”

众院中共问题特设委员会5月致函

今年5月，美众院中共问题特设委员会主席穆勒纳尔（ John Moolenaar ）致信 佐治亚理工，要求该校就其与天津大学的合作关系回答一些问题。

穆勒纳尔的信中称，天津大学深处中国军民融合的体系中，民用企业、大学和科技也被用于军事目的。信中称，天津大学拥有重点的国防实验室，并“牵涉一项商业机密窃取计划，从美国公司窃取可用于军事目的的技术，因相关活动于2020年列入美国商务部实体清单”。

美国商务部2020年12月的相关文件 中称，有合理理由相信，包括天津大学在内的三家公司、机构以及五名个人“系统性协调实施十多起从美国公司窃取商业机密的案件”。

众院中共问题特设委员会致佐治亚理工的信中称，尽管天津大学与中国人民解放军有紧密联系，并试图窃取两用美国商业机密，佐治亚理工仍继续与天津大学的合作。

这封信中还写道，2024年，佐治亚理工宣布，该校与天津大学的研究者创造了世界首个功能性石墨烯半导体，这一技术拥有显著的军事用途。该技术可能用于量子计算能力，从而为先进的自主武器系统、网络活动等提供动力。

特设委员会的这封信中写道，佐治亚理工是美国顶尖的研究大学，对美国的科技进步以及经济竞争力具有关键意义。该校的研究所与美国国防部合作，“这令佐治亚理工与中国天津大学十年的合作格外引人忧虑”。

此外，信中还提及深圳政府投资至少2.5亿美元建设天津大学佐治亚理工深圳学院校区，“显示该项目对中国政府的重要性”。

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佐治亚理工获得美国防部大量资助

不过，佐治亚理工教务长兼学术事务执行副校长麦克拉夫林（Steven McLaughlin）9月6日向《华盛顿邮报》 表示， 国会5月向该校致信提出的忧虑“全部没有依据”。但是，他说，鉴于多种因素——包括有问题的伙伴关系、地缘政治和待决的立法——佐治亚理工深圳学院变得不再可行。

麦克拉夫林表示，待决的联邦法案将禁止与实体清单上的机构合作的美国大学获得国防部资金。他表示，佐治亚理工研究所每年从联邦政府获得数亿美元资金。“我们是国防部资助的很大的接收方，国家安全对我们来说有巨大的优先地位。”

中方：等同无端抹黑

据路透社报道，中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇表示，将正常学术交流定性为国家安全威胁，等同于“无端抹黑”。发言人在一份声明中说：“我们反对美国泛化国家安全概念，将教育合作、学术交流政治化、工具化，阻碍正常的科研交流合作。”

（综合报道）

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