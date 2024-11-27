国台办首度回应薄瓜瓜婚事 “不置评、反对恶意炒作”2024年11月27日
（德国之声中文网）原中共中央政治局委员、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜11月23日与台湾妻子在新竹低调举办婚宴，全程不对外开放，也没有政治人物出席。
时隔数日后，中国国务院台湾事务办公室周三（11月27日）首次就薄瓜瓜成为台湾女婿一事做出回应。
国台办发言人陈斌华在被台湾记者问及此事时回应道：“我们对此没有评论，反对对此进行恶意炒作。”
值得注意的是，陈斌华在回答记者提问时全称未提及薄熙来及薄瓜瓜名字。当台湾媒体再追问细节时，陈斌华仅表示：“至于你刚刚提到的那起婚姻，我已经做了回应，不再发表评论。”
虽然台湾媒体对薄瓜瓜婚宴高度关注，但中国媒体和社媒上鲜少有相关讨论。
周三的新闻发布会通过国家媒体进行了网络直播，但官方发布的会议记录中删除了有关薄瓜瓜的部分。
路透社指出，薄熙来曾被视为中国最高领导层的有力竞争者，但在2013年因贪腐等罪名被判处终身监禁，妻子谷开来也因谋杀罪被判刑，公开讨论薄熙来话题成为禁忌。而其子薄瓜瓜的婚姻因两岸关系紧张而更加敏感。
自父母入狱以来，薄瓜瓜一直生活在海外并保持低调。据台湾媒体报道，薄瓜瓜的妻子是宜兰罗东博爱医院创办人的孙女许惠瑜，两人在美国相识。
薄瓜瓜举办婚礼之前，其身份和国安疑虑引发疑虑。台湾陆委会副主委梁文杰11月21日在记者会上表示，薄瓜瓜是以中国大陆人士身份与台湾人结婚后申请赴台团聚，对台湾政府来说，申请来台团结属人伦之常，完全依相关规定执行。
“台湾政府不太可能因为他姓薄就不让他进来。至于北京那边或中共那边到底在不在意这个事情，或是探听不探听，这个不是我们当初在审核这件事情要考虑的问题。”
梁文杰也表示，没有资料显示薄瓜瓜有外传的英国籍、英国身份。
薄瓜瓜被媒体成为“红三代”，其祖父是中共元老薄一波，父亲薄熙来则为原副国级领导人。2012年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。2013年9月，薄熙来因受贿、贪污跟滥用职权等罪名，被判处无期徒刑。薄瓜瓜的母亲谷开来则被控谋杀英国商人海伍德（Neil Heywood），因故意杀人罪于2012年8月被判处死缓，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。2015年，刑罚执法机关以罪犯薄谷开来服刑期间无故意犯罪为由，将其刑期减刑为无期徒刑。
(综合报道）
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