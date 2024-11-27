国台办首度回应薄瓜瓜婚事 “不置评、反对恶意炒作”

原中共中央政治局委员薄熙来之子薄瓜瓜上周六在台湾低调举办婚宴。国台办周三首度对此做出回应，但全程未提及薄熙来或薄瓜瓜名字，仅表示对此没有评论，反对进行恶意炒作。

（德国之声中文网）原中共中央政治局委员、前重庆市委书记薄熙来之子薄瓜瓜11月23日与台湾妻子在新竹低调举办婚宴，全程不对外开放，也没有政治人物出席。

时隔数日后，中国国务院台湾事务办公室周三（11月27日）首次就薄瓜瓜成为台湾女婿一事做出回应。

国台办发言人陈斌华在被台湾记者问及此事时回应道：“我们对此没有评论，反对对此进行恶意炒作。”

值得注意的是，陈斌华在回答记者提问时全称未提及薄熙来及薄瓜瓜名字。当台湾媒体再追问细节时，陈斌华仅表示：“至于你刚刚提到的那起婚姻，我已经做了回应，不再发表评论。”

虽然台湾媒体对薄瓜瓜婚宴高度关注，但中国媒体和社媒上鲜少有相关讨论。

周三的新闻发布会通过国家媒体进行了网络直播，但官方发布的会议记录中删除了有关薄瓜瓜的部分。

薄瓜瓜2007年与父亲薄熙来的合影，背景为祖父、中共元老薄一波的肖像 图像来源: Reuters/Stringer

路透社指出，薄熙来曾被视为中国最高领导层的有力竞争者，但在2013年因贪腐等罪名被判处终身监禁，妻子谷开来也因谋杀罪被判刑，公开讨论薄熙来话题成为禁忌。而其子薄瓜瓜的婚姻因两岸关系紧张而更加敏感。

自父母入狱以来，薄瓜瓜一直生活在海外并保持低调。据台湾媒体报道，薄瓜瓜的妻子是宜兰罗东博爱医院创办人的孙女许惠瑜，两人在美国相识。

薄瓜瓜举办婚礼之前，其身份和国安疑虑引发疑虑。台湾陆委会副主委梁文杰11月21日在记者会上表示，薄瓜瓜是以中国大陆人士身份与台湾人结婚后申请赴台团聚，对台湾政府来说，申请来台团结属人伦之常，完全依相关规定执行。

“台湾政府不太可能因为他姓薄就不让他进来。至于北京那边或中共那边到底在不在意这个事情，或是探听不探听，这个不是我们当初在审核这件事情要考虑的问题。”

梁文杰也表示，没有资料显示薄瓜瓜有外传的英国籍、英国身份。

薄瓜瓜与薄熙来和谷开来合照（资料图片） 图像来源: picture alliance/ROPI

薄瓜瓜被媒体成为“红三代”，其祖父是中共元老薄一波，父亲薄熙来则为原副国级领导人。2012年4月，薄熙来因涉嫌严重违纪，被去职双开，并立案接受调查。2013年9月，薄熙来因受贿、贪污跟滥用职权等罪名，被判处无期徒刑。薄瓜瓜的母亲谷开来则被控谋杀英国商人海伍德（Neil Heywood），因故意杀人罪于2012年8月被判处死缓，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。2015年，刑罚执法机关以罪犯薄谷开来服刑期间无故意犯罪为由，将其刑期减刑为无期徒刑。

(综合报道）

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