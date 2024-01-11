国台办：赖清德“新局”是台海危局 台外交部批粗暴介选

（德国之声中文网）中国国台办发言人陈斌华周三（1月10日）答记者问表示，近8年来两岸关系急转直下、由和平发展变成紧张对立的事实证明，“所谓‘蔡英文路线’就是台独路线、对抗路线、害台路线，是台湾兵凶战危、社会撕裂对立、民众利益受损的祸根乱源。赖清德声称将延续这样一条路线，就是要接着走谋独挑衅的邪路、对立对抗的老路，让台湾离和平、繁荣越来越远，离战争、衰退越来越近。”

民进党总统候选人赖清德前一天曾表示，将延续总统蔡英文外交、国防及两岸政策，“中华民国台湾已经是主权独立国家，没有另行宣布独立的必要”。他说，如果他当选总统，将有助于在印太地区创造新的局面。

国台办发言人陈斌华称，赖清德想创造的所谓“新局”，将是“台海风高浪急的危局”，赖清德倘若上台，将进一步推动“台独”分裂活动。

他还说，“希望广大台胞认清民进党‘台独’路线的极端危害性和赖清德引发两岸对抗冲突的极端危险性，在两岸关系何去何从的十字路口，作出正确选择。”

台灣人不會接受「和平統一」？賴清德陣營發言人怎麼說

台湾外交部：公然介选

周四，台湾外交部对此做出回应。声明称，维持台海和平稳定现状已经是国际社会普遍共识，也是当前台湾主流民意。“蔡英文总统自2016年上任以来，始终信守承诺、致力维持现状，……受到国际社会的高度认同，让台湾走向世界，让世界上架台湾；理性不挑衅，遇到压力不屈服，得到支持不冒进才是‘蔡英文路线’。”

声明说，中国政府不理会国际社会的质疑和反感，全然不顾台湾人民的感受，企图以所谓「战争与和平的选择」进行恐吓胁迫。“此种公然介选的粗暴行径才是造成两岸关系及区域发展紧张对立的祸源，不仅无助于两岸关系的良性发展、不利于台海及区域的和平稳定与繁荣，也不符合区域其他国家的利益和期待。”

外交部的声明呼吁北京当局“深切自我检讨，悬崖勒马，停止任何挑衅言论和行径”。

赖清德：“一个中国”不是真正的和平

距离台湾总统选举投票仅剩两天。几位主要候选人周四继续扫街拜票。賴清德在苗栗的造势晚会上表示，对于兩岸交流合作，“只要对等、尊严，台湾的门永远敞开”；但他强调对和平不能抱有幻想，接受中国的“一个中国”不是真正的和平。

台灣前總統馬英九專訪

他还说，大选不仅是「信赖台湾」与「相信习近平」的选择，更是「接受一个中国」与「走向民主世界」的选择。国民党籍的前总统马英九日前接受德国之声专访时表示，就两岸关系而言，“必须相信”习近平，引起台湾舆论巨大争议。

国民党候选人侯友宜在新北市举行的国际记者会上则表示，他对中共的意图沒有不切实际的想法：“不管中共怎么想，……台湾的主流民意是希望，我们现阶段就维持现状。”他表示，若当选，任内不会触及统一问题。

（综合报道）

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