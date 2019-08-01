国台办狠批台北"人道救援" 蔡英文回应

台湾执政党近日表示，愿以人道救援方式给予港人协助。对此，中国国台办予以猛烈抨击，称蔡政府“助长香港少数暴力激进分子的嚣张气焰、让台湾成为‘避罪天堂’”。台北则奉劝北京，“莫将责任推给并不存在的外力”，同时也称台湾“会关心，但不会介入”。
（德国之声中文网）针对香港延绵不绝的示威活动，台湾执政党民进党近日发声明谴责北京与港府，并表示，蔡英文及相关单位愿意用人道救援的方式，给予某些香港居民赴台的个案协助。
针对民进党的这一表态，中国国台办很快做出反应，警告民进党及台湾当局"立即收回伸向香港的黑手"。本周一（8月19日），国台办发言人马晓光再次言辞激励地批评台北，"不仅为香港少数暴力激进分子掩盖罪行、助长他们祸害香港的嚣张气焰，还公然声称为其提供庇护，让台湾成为'避罪天堂'，这将置台湾民众安全与福祉于何地？"
美联社报道称，目前尚不清楚，是否有香港示威者来台湾避难。尽管台湾接受了一些来自中国的异议人士，然而这个岛国实际缺乏评估和给予庇护的正规法律机制。
据中央社报道，台湾陆委会曾表示，若港人到台寻求协助，台方会依《香港澳门关系条例》及相关规范妥适处理，指港人有16种情况可来台申请居留，包括有配偶在台湾或投资等。
周一，国台办发言人马晓光还"正告"民进党当局，"停止破坏香港特区的法治，停止插手香港事务，不得以任何方式纵容违法犯罪分子"。
对于来自北京方面的反复"正告"，蔡英文则回应表示，北京"不要把形势恶化的责任推卸给不存在的外力介入"。据台媒报道，蔡英文在周一接见澳大利亚前防长佩恩（Christopher Pyne）时再次提到香港，强调支持香港人追求民主自由，但也忧心香港局势恶化，所以，"我们会关心，但不会介入"。
反修例风波爆发以来，大陆方面多次指美国及台湾等介入香港事务。
周日（8月18日），中国驻加拿大大使馆发声明警告渥太华政府，立即停止干涉香港事务，称加拿大方面"应该谨言慎行"。 声明还表示，"如果加方要表态的话，也应该是旗帜鲜明地谴责暴力犯罪活动、支持香港特区政府依法施政……，而不是发表不负责任的错误言论"。
在此前一天，加拿大和欧盟发表联合声明，称香港民众和平集会的权利是基于香港基本法。
台北驻德国代表也在一份声明中表示，为民主而抗争、表达自己的观点是香港民众的权利。台湾驻法兰克福代表处总领事张维达说：“香港社会似乎出现这样的趋势，人们不再彼此倾听，尤其是当彼此政治见解不同之时。我们希望，香港政府能够倾听抗议民众的诉求，与人民展开对话，共同寻找良好的解决方案，也希望北京能够恪守对于香港的承诺。我们同时呼吁国际社会帮助台湾民众守护民主。”
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8月18日，香港再次爆发百万人以上规模的集会示威，此次示威虽然打出了“煞停警黑暴力”、“止黑暴、制警乱”等针对警察的口号，但整个抗议行动回归“和理非”，让世人见识香港市民素质，也让近期对不断升级的暴力纷争忧心忡忡的中港两地民众暂时歇了口气。但是，时事评论家邓聿文认为，事情远没有到让人放心的地步。 (19.08.2019)