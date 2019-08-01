国台办狠批台北"人道救援" 蔡英文回应

（德国之声中文网）针对香港延绵不绝的示威活动，台湾执政党民进党近日发声明谴责北京与港府，并表示，蔡英文及相关单位愿意用人道救援的方式，给予某些香港居民赴台的个案协助。

针对民进党的这一表态，中国国台办很快做出反应，警告民进党及台湾当局"立即收回伸向香港的黑手"。本周一（8月19日），国台办发言人马晓光再次言辞激励地批评台北，"不仅为香港少数暴力激进分子掩盖罪行、助长他们祸害香港的嚣张气焰，还公然声称为其提供庇护，让台湾成为'避罪天堂'，这将置台湾民众安全与福祉于何地？"

美联社报道称，目前尚不清楚，是否有香港示威者来台湾避难。尽管台湾接受了一些来自中国的异议人士，然而这个岛国实际缺乏评估和给予庇护的正规法律机制。

据中央社报道，台湾陆委会曾表示，若港人到台寻求协助，台方会依《香港澳门关系条例》及相关规范妥适处理，指港人有16种情况可来台申请居留，包括有配偶在台湾或投资等。

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「政治局势不断恶化」 22岁的泽琳娜刚从电影学院毕业。 对她来说，香港的政治情势不断恶化，而她与身边的朋友都很努力尽一己之力维护香港所拥有的一切。 她告诉路透社:「我有美国护照，所以照理来说，我随时都能选择离开香港。 但我仍希望我们能促成一些改变。 如果情况持续恶化，我会选择离开香港，但目前为止，我仍在这里持续替香港奋斗。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们愿意为信念挺身而出」 23岁的林先生与母亲与四位姊妹同住一个屋檐下。 他向路透社表示，即便明知会失败，许多香港年轻人仍选择为信念挺身而出，而非眼睁睁看着香港的情况继续恶化。 他说，虽然香港年轻人愿意为理念奋斗，但有时也很难保持正面乐观的态度。 他表示:「我有时候也想或许应该赶快放弃抵抗，选择移民到别的国家。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「高房价迫使我考虑移民」 26岁的约翰是从顶尖大学毕业的高材生，但毕业两年的他，却因为得偿还学贷与供养父母，导致他无多余的钱去买属于自己的公寓。 他告诉路透社:「令我气愤的是香港政府准许中国投资客买走有限的土地，而房仲也把房价调涨到一般香港人无法负担的程度。 我目前很认真的在考虑移民新加坡或泰国的可能性，因为我对香港的未来已感到十分失望。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我们需要有个民选的特首」 23岁的彼得是名创业家，而他与父亲同住一间仅5平方米的房间。 他认为香港政府近年来推动的许多政策让越来越多中国人能移居香港。 他告诉路透社:「如同中国政府在西藏、广东或新疆推动的移民政策，香港政府正试图透过推动大湾区来强制推行香港与中国之间的文化融合。 我觉得，香港需要一个真正民选的特首，因为这是中国在香港主权移交前向国际社会做出的承诺。 如果没有真正民选的特首，香港政府将永远推出符合中国利益的政策。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「我需要赚更多钱」 21岁的鲁卡还是名学生，但她目前已展开一周工作七天的生活。 她告诉路透社:「我不断工作是为了能存钱买属于自己的公寓。 我除了有份固定的办公室工作外，也兼差家教。 我必须赚更多钱来付学费及支持我的家人。 我们这个世代的香港人每天面临各种不同的压力，而我希望香港的下一代不需要面对这样的压力。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「集结力量才能改变现状」 29岁的李先生是名音乐家，而对他而言，雨伞运动让他理解单纯透过一场社会运动，无法改变香港的现状。 他告诉路透社:「唯有集结许多人的力量与努力，才能改变香港的现状。 我很怕有一天我无法再阅读某些书籍或是唱特定的歌曲。 然而，我同时又认为艺术与音乐比很多东西来的更强大。 如果我透过音乐来表达香港的现状以及我们该奋斗的目标，那么音乐对香港来说就会变得十分重要。 」

香港年轻人为何投入「反送中」行列 「28年后的香港会是什么样的面貌?」 22岁的梁小姐目前是名仍在就学的法学院学生。 她认为，不少香港人因为一国两制的50年期限而对香港的未来感到担忧。 她说:「中国会让香港维持现状，还是他们会试图把香港变成另一个中国城市? 对我们来说，预测香港的未来是令人害怕的一件事。 原先我们期望能获得真普选，但现在香港的政治情势不断恶化。 我们现在不但没有真普选的权利，中国在香港的政治影响力也越来越强。 」 作者: William Yang



周一，国台办发言人马晓光还"正告"民进党当局，"停止破坏香港特区的法治，停止插手香港事务，不得以任何方式纵容违法犯罪分子"。

对于来自北京方面的反复"正告"，蔡英文则回应表示，北京"不要把形势恶化的责任推卸给不存在的外力介入"。据台媒报道，蔡英文在周一接见澳大利亚前防长佩恩（Christopher Pyne）时再次提到香港，强调支持香港人追求民主自由，但也忧心香港局势恶化，所以，"我们会关心，但不会介入"。

反修例风波爆发以来，大陆方面多次指美国及台湾等介入香港事务。

周日（8月18日），中国驻加拿大大使馆发声明警告渥太华政府，立即停止干涉香港事务，称加拿大方面"应该谨言慎行"。 声明还表示，"如果加方要表态的话，也应该是旗帜鲜明地谴责暴力犯罪活动、支持香港特区政府依法施政……，而不是发表不负责任的错误言论"。

在此前一天，加拿大和欧盟发表联合声明，称香港民众和平集会的权利是基于香港基本法。

台北驻德国代表也在一份声明中表示，为民主而抗争、表达自己的观点是香港民众的权利。台湾驻法兰克福代表处总领事张维达说：“香港社会似乎出现这样的趋势，人们不再彼此倾听，尤其是当彼此政治见解不同之时。我们希望，香港政府能够倾听抗议民众的诉求，与人民展开对话，共同寻找良好的解决方案，也希望北京能够恪守对于香港的承诺。我们同时呼吁国际社会帮助台湾民众守护民主。”



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