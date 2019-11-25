国台办新发言人亮相 称反华势力让"骗子变间谍"

（德国之声中文网）中国国务院台湾事务办公室周三（11月27日）举行新闻发布会，这是新任发言人朱凤莲首次亮相，她接替了前任国台办发言人、新闻局副局长安峰山。

据《中国日报》等官媒报道，朱凤莲在发布会上分别用闽南语和客家话与在场的各位记者打招呼，她说自己是广东客家人，"在此先向台湾乡亲问一声好！"她还称，"很高兴有机会在新闻发布台上为台湾乡亲提供服务，使台湾乡亲更多了解我们的政策和我们的工作！"

据澎湃新闻等中国媒体报道，现年42岁的朱凤莲2003年起在国务院台湾事务办公室工作。她此前长期在国台办港澳涉台事务局工作，熟悉香港事务。

回应王立强案

针对近日不断发酵的王立强事件，朱凤莲在新闻会上称这是"骗子变间谍"，"是反华势力炮制的荒诞不经、漏洞百出的剧本"。

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这位国台办发言人还批评民进党当局"和诈骗犯绑在一起，大肆进行政治操作，其意图是制造所谓'大陆介入台湾地区选举'的假象，谋取不正当选举私利"。

此前，中国方面已经发文否认王立强为"中国特工"，称其是"无业的涉案在逃人员，其所持有的证件均为伪造"。

针对"中国创新投资"被指在台提供经费影响选举、公司负责人向心与其妻在台湾被限制出境的问题，朱凤莲回应称，看到了相关报道和中创投资公司声明，"也看到了台湾舆论对民进党当局这次所谓'扣押'行为的质疑。我们高度关注大陆居民和港澳居民在台的安全和合法权益，正告民进党当局不要肆意妄为"。

介绍31条的落实情况

中国国台办新闻会上也介绍了过去一年多"31条措施"的落实情况，称据不完全统计，约800多名台胞考取多个热门行业的职业资格。另外，目前在大陆200多所高校就职的台湾教师有1600多人；有72名台湾专业人才入选中国"千人计划"；在大陆工作的台湾研究人员申报2018年国家社科基金年度项目和青年项目课题157项，其中立项58项；有19位台湾艺术家申报青年艺术创作人才项目，等等。

国台办在2018年2月底公布了《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（被称为"31条措施"或者"惠台31条"），措施涉及加快给予台资企业与大陆企业同等待遇，以及为台籍人士在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇。