国台办：支持研究中止或部分中止ECFA 台经济部：反对“政治化”

（德国之声中文网）昨天（8月17日）中国商务部发言人束珏婷在回应有关商务部启动对台贸易壁垒调查进程的提问时说，4月12日，商务部发布公告，决定就台湾地区对大陆贸易限制措施进行贸易壁垒调查。初步调查显示，台湾地区对大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于“非歧视原则”、“普遍取消数量限制原则”等规则。大陆在世贸组织历次对台贸易政策审议中均明确表达了关注，敦促台方切实履行世贸承诺，但台方至今未改变相关做法。她说，台湾地区禁止进口大陆的产品范围近年来总体呈现扩大趋势，本次调查涉及产品已从立案时的2455项调整至目前的2509项。

在媒体追问“《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）规定双方‘逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒’。如认定台措施构成贸易壁垒，大陆是否会中止或部分中止ECFA项下给予台湾产品相关税收优惠？”之后，束珏婷回答说：“商务部将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。”

今天国台办发言人朱凤莲对商务部的回应评论表示：“根据对台贸易壁垒调查初步调查结果，台湾地区对大陆采取贸易限制措施，不符合ECFA关于推动两岸经济关系正常化、制度化及自由化的要求，违反ECFA有关‘逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒’条款。对有关主管部门将结合贸易壁垒调查情况、依据有关规定研究采取相应的措施，我们表示支持。”

向台湾聚碳酸酯产品征收反倾销税

8月14日，中国商务部发布公告，认定台湾向中国大陆出口的聚碳酸酯产品存在倾销，“大陆聚碳酸酯产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系”。因此，自8月15日起进口经营者从台湾地区进口聚碳酸酯时需向海关提供保证金。保证金比率从16.9%到22.4%不等。

聚碳酸酯主要用于电子电器、板材/薄膜、汽车、光学、包装、医疗器械、安全防护等领域。据台湾财政部关务署统计，2021年台湾出口至中国的“初级形状的聚碳酸酯”，金额约10.6亿美元、重量约32.6公吨，占台湾聚碳酸酯总出口值约75%；2022年出口至中国约8.3亿美元、重量30万4072公吨，占台湾聚碳酸酯总出口值78.5%。

聚碳酸酯为《两岸经济合作框架协议》（ECFA）早收清单小项之一。大陆商务部向来自台湾的聚碳酸酯产品征收反倾销税的消息一经报道，台湾方面有看法认为，这可能意味着大陆方面“变相取消红利”，ECFA早收清单中其它项目也可能陆续被殃及。

台湾经济部：反对“政治化”

今天，台湾经济部针对中国商务部和国台办先后做出的表态回应表示，台湾并未违反世贸组织规定，也强调两岸经贸互利互补，相关的贸易机制行之有年，不宜“政治化”。

经济部表示，两岸同时加入世贸组织时，“我方即已存在此措施，加入世贸组织过程中双方并未就市场开放进行谈判，但我方也展现善意主动开放，迄今共准许9983项中方农、工产品进口”。

经济部还指出，中方2005年订定贸易壁垒调查规则后，历经多年，中方皆未对台湾进行调查，“显见中方目前作为属于政治动机”。

台湾经济部还强调，不希望两岸经贸关系“被过度工具化、复杂化甚至政治化，相关贸易问题我方仍愿意与中方在世贸组织架构下继续讨论”。

台湾陆委会主委邱太三4月曾在立法院强调，ECFA对双方均有利，中止ECFA将造成双方损失，而且破坏两岸关系。

《海峡两岸经济合作架构协议》是两岸之间的双边经济协议，最早签订于2010年。因为世贸组织规定经济合作协议“必须”达到九成双方贸易产品的免关税，该条约也达成分阶段达成的默契；而其先期协议的产品内容被称为“早收清单”。在细项上，关税免税部份将包含了台湾输往中国大陆的石化、机械、纺织品及汽车零配件业等经济产业。

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