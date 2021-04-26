国台办批民进党发言挑衅 蔡英文到底说了什么?

(德国之声中文网) 中国国台办周一(4月26日)针对台湾正副总统蔡英文和赖清德25日在「海内外国是会议」的发言做出回应，批评两人「发表挑衅言论，声称要让『台湾成为正常化的国家』」。

国台办发言人马晓光表示：「民进党当局操弄和鼓噪谋『独』议题，大肆散播『台独』言论，进一步暴露了他们伪善意、真『台独』的本质，撕下了他们所谓『缓和两岸关系』的面具。」

他重申，台湾是中国的一部份，永远不可能从中国分裂出去。他说，涉及中国主权和领土完整的问题，必须由全中国人民决定。马晓光也批评民进党进行「谋独挑衅」是「台海和平稳定的最大乱源，是威胁台湾同胞利益福祉的毒瘤」。他警告民进党不要错判形势。

马晓光说：「顽固坚持『台独』立场，幻想挟洋自重，谋“独”挑衅，终将遭到可耻的失败和历史的审判。」

中国媒体锁定蔡英文

多家中国媒体以蔡英文声称要「让台湾成为正常化国家」为标题，报导25日的这场会议。但事实上蔡英文并未出席此论坛，而是透过透过书面声明表示，台湾政府一直以来的立场是「国土主权丶寸步不让；民主自由丶坚守不退」，并强调台湾近年来的努力与防疫的表现，都提升了台湾的国际能见度。

书面发言中，她提及「这次大会主题是『台湾国家正常化，亚太和平永续化』，并说自己知道大家关心台湾的「外交地位和国家安全」，强调「台湾会持续深化与理念相近国家的合作，善尽区域成员的责任，与其他国家共同捍卫民主自由，维护印太地区的稳定和平」，发言与过去并无太多不同。

蔡英文在2020年1月接受BBC访问时曾表示：「我们已经是一个独立的国家，我们叫自己中华民国（台湾）。」她在访问中强调「中国若入侵台湾代价将非常巨大」，并说「中国需要面对现实，向台湾表示尊重」。

赖清德:台湾是主权独立的国家

另外一方面，赖清德在会议中则表示：「台湾是主权独立的国家，与中国互不隶属，这是不争的事实。」他重申，台湾的前途只能由2300万的台湾人民决定，而非任何国家丶任何政党或任何人可以轻易决定的。

他表示，蔡英文在第一任宣布不走回与中国对抗的老路，并在第二任宣布和平丶对等丶民主及对话的原则，都代表蔡英文稳健务实的态度。

(综合报导)

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