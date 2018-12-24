国台办批李净瑜散布不实之词

（德国之声中文网）国台办发言人马晓光26日公开反驳李净瑜的指控，针对某些质疑提出澄清，却也回避了某些问题。

「李明哲作为服刑人员，理应接受狱方监狱制度的管理，而李净瑜不断罔顾事实，蓄意散布不实之词，背后有其不可告人的政治目的，她的恶劣言行，已经对监狱正常执法工作造成了干扰。 」

李净瑜12月18日前往中国探望李明哲，24日平安夜回台召开记者会。她称李明哲的账户被冻结，影响日常起居，又被要求超时工作。

马晓光直接反驳这一指控：「自李明哲在湖南赤山监狱服刑以来，各项权益均依法得到保障，不存在所谓食品过期和超时劳动的问题。 」

然而，针对李净瑜指控狱方因不明原因将李明哲移监，又以移监为由冻结李明哲的私人帐户，使之无法自行购买食物与御寒衣物，国台办发言人却没有直接回应，要经过哪些程序才能完全解决问题。

此外，李明哲的台胞证无法办理电话卡的问题，从入狱到现在一直没有获得解决。 马晓光在声明中也只字未提。

海基会发言人管安露接受德国之声採访时表示，李明哲入狱已经两年多，狱方却一直说「是通讯公司的问题」。

管安露说：「我们当场有跟他说，他到底需要什么数据？ 因为台胞不可能都不能办电话卡嘛，我们说他需要什么数据，只要他们讲得出来，我们都愿意提供。 对方说他们愿意去协调通讯公司。 」管安露说其他事项还在继续协调。

李明哲暴瘦

李净瑜今年9月申请去监狱探望丈夫却数次被拒。 12月18日，她得以见到李明哲时，才得知丈夫曾经被移监北京十天，具体时间和移监原因不明。 根据台湾人权促进会发布的消息，整个移监过程并未告知家属，违反了中国监狱法的相关规定。此外，该声明也针对狱方拖延申请电话卡、拖延信件递送、阻挡人道组织信件、退回书籍等一系列做法表示抗议。

李净瑜称，在李明哲重新被移回原本关押的赤山监狱之后，发现自己原有的所有保暖衣物和私人物品均被丢弃处理，而在狱中的生活费帐户也因其「 新入监」状态而被暂时冻结，无法使用现金来购买食物用品与御寒衣物，导致李明哲在平均温度只有摄氏5度的赤山监狱「暴瘦」。

罗法/杨威廉(综合报导)