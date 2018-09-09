国台办威胁东奥正名「牺牲台湾体育机会」

(德国之声中文网) 东京奥运即将在2020年举行，台湾民间发起以「台湾」名义参赛的公投，在8月31日交件时，募集到52万份连署签名，远超过最低门槛的28万份。

眼看议题延烧，中国国务院台湾事务办公室发言人安峰山在9月12日的例行记者会上表示:「『奥运模式』是国际体育组织和两岸体育界人士共同遵循的原则。岛内极少数『台独』分裂势力在民进党当局支持纵容下，不顾国际奥委会和东亚奥协的严正警告，一意孤行，继续变本加厉推动『奥运正名公投』，最终只能牺牲台湾体育健儿的竞技机会和台湾同胞的利益福祉。」

奥会模式

安峰山所称的「奥运模式」，是指涉根据1979年国际奥会的「名古屋决议」与1981年台湾时任行政院长的孙运璿在瑞士洛桑签订的「洛桑协议」，所确立台湾参与国际运动赛事的做法: 国际赛事不得使用国旗、国歌，但是确保台湾选手与其他国家选手享有相同的权利义务。

这乃是在1946年蒋介石政权退守到台湾本岛、以及1970年蒋介石政权被逐出联合国之后，国际社会在模糊的两岸关系当中，找出的权宜方式。

对运动员权益的影响

2020东京奥运正名公投领衔人纪政多次在公开场合表示，举办公投不会影响到运动员参赛权益，公投只是表达民意，若要改名还是要依照国际奥会规定办理，不会直接影响到台湾选手的参赛权益。

得知国台办方面的态度之后，她对德国之声说: 「国际奥委会，只要你是会员，会员的选手是不可能不被容许参加的。」她举例，「2016年在巴西里约的奥运会，难民都可以参加，有什么理由阻止我们的选手参加?」

至于是否担忧中国在国际奥委会发挥影响力? 纪政回答道，「他们有朋友，难道我们没有朋友吗?」

「这是他们耍出的技俩，让我们的选手害怕没有办法参加，用这个理由打压我们，」她说，「他们打压我们要到什么时候，应该适可而止吧!」

事实上，台湾主办的「东亚青年运动会」已经成为公投的牺牲者: 中国方面明确表示，台湾台中市政府主办的东亚青运之所以会被取消，是因为东奥正名威胁到了「奥会模式」。

被问及是否知晓国际奥会有无制衡中国影响力的方式，纪政表示自己不是内部成员，并不清楚。

友台日人的角色

纪政在受访时提到: 「连日本人都为我们抱不平，我们自己怎么能无动于衷、没有行动呢? 」

她指的是由日本人永山英树领导的民间团体。

永山英树不但是日本「台湾研究论坛」会长，也是「2020东奥台湾正名推进协议会」的秘书长。由于东京都是奥运的主办单位之一，他主张诉请东京都议会向国际奥会、日本奥会、日本政府表达，2020年东京奥运、帕运时，台湾代表团名称由「Chinese Taipei」改为「台湾」。

《德国之声》记者询问永山英树，为什么会想要推动台湾正名? 他回复: 「我以为台湾是日本的兄弟之邦，因为台湾人民对日本那么友善，311的时候人民伸了那么温暖的手。我们真的不想看在我国举办的奥运上台湾尊严被伤害。」

他补充，除了请愿之外，他也在日本各地举办演讲与研讨会、写作活动与媒体宣传，推动台湾正名。

东亚青激活连署

7月24日，东亚青运遭到取消，反而更推动台湾人连署的力道。

2020东奥台湾正名行动小组发言人林春妙接受德国之声采访，她表示，东亚青运遭到取消后，媒体曝光增加，民众回响更大，连署人数明显上升。

8月14日时，行动小组才募集到18万份连署书，20天后截止收件时却总共募集到52万6688份连署书。

连署书已经在9月3日送往中央选举委员会审查，若十月底确认通过连署门槛，有望在11月24日与九合一地方选举同时投票。