国台办发言人点名“这位先生”后再点“台湾的先生们”

（德国之声中文网）台湾陆委会主委邱太三周二（2月23日）履新，致辞时他说，会秉持蔡英文总统指示，在坚定国家主权和台湾民主原则下，后疫情时代“两岸交流也会恢复，势必要能有系统推动、建置。”他还说，有很多两岸好朋友共同期待“未来能够春暖花开”。

次日，中国大陆国台办发言人马晓光在新闻会上表示，“两岸关系曾经有过春暖花开。春暖需要有东风，花开需要有雨露。东风、雨露就是‘九二共识’。如果台湾的先生们有这样的期待，愿意顺从两岸同胞的意愿，那就回到坚持‘九二共识’的共同政治基础上来。这是关键。”

邱太三一天前也谈到对九二共识的看法。他说，“两岸对于九二共识内涵上，有不同的解读，况且对岸加上新的加注后，引发部分台湾民众无法接受，如何做新的处理、务实地看待，才是重点”。他还表示，无法理解“如果一个方法做了一次无法达到正面效果，为何还要一直做？”

在台湾方面，“九二共识”的涵义是“一中各表”，两岸保留各自对中国这一概念的解释。九二共识一词的发明者苏起曾说，它是为在两岸之间最大程度达到求同存异的目的而创造的。台湾民进党不接受九二共识。蔡英文总统主张，以民主程序建立的新共识来取代它。

至于邱太三说的对岸加注九二共识后，引发台湾部分民众无法接受，马晓光回应道，邱太三刻意把九二共识和一国两制混为一谈，并蓄意嫁接。 马晓光还说，“一国两制是大陆方面提出的解决台湾问题的科学构想。九二共识是当前两岸关系和平发展的前提基础。把这两者移花接木、混为一谈，是民进党当局妄图否定九二共识、否定两岸关系共同政治基础的新花招。”

邱太三指的所谓加注九二共识，很可能指的是2019年中共总书记习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上做的阐述。在习近平的讲话里，九二共识是为谋求国家统一而提出的，指出台湾的前途在于国家统一，并将探索一国两制台湾方案。

邱太三还对记者表示，他不太清楚大陆对“台独”的定义，会再进一步了解。日前中国外长王毅向美国喊话呼吁停止纵容“台独”。马晓光首先指出的台独行动，便是民进党政府“单方面推翻体现一个中国原则的‘九二共识’”，他认为民进党“制造两岸关系紧张对立，严重损害两岸同胞的切身利益，桩桩件件，罄竹难书，大家都看得很清楚”。

关于疫苗的纷争

中国国务院国台办发言人马晓光在记者会上还回答了有关台湾购买疫苗过程中怀疑大陆从中作梗的问题。

上周三，台湾卫生福利部长陈时中在接受一档电台节目采访时说，“有人不希望台湾太高兴，（疫苗采购）就停下来了。” 台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。陈时中透露，台湾原定向德国BioNTech公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、新闻稿都写好，却因压力而发生变故。虽然他没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。

不过，当天BioNTech的一名发言人对德国之声表示，该公司与台湾方面的谈判目前仍在进行中，将适时公布进展。“我公司致力于在全球范围内协助抑止疫情。我们有意向在我司的全球行动框架内向台湾供应疫苗。”

BioNTech公司已将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区代理权全权授予了中国企业上海复星医药集团。为此上海复星医药集团支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买BioNTech公司的股份。

马晓光在周三（2月24日）新闻会上说，上海复星集团2020年3月与德国BNT公司签约。他很想知道，包括台湾有关机构为什么绕过上海复星集团向德国BNT公司购买疫苗？为什么刻意隐瞒上海复星集团参与疫苗研发的事实？未能签约的真正原因是什么？他还说，在疫苗问题上，民进党某些人“自导自演”这场戏码，是想掩盖迄今无法及时获得疫苗的窘境。

中国向世界卫生组织管辖的COVAX首批提供1000万剂疫苗，台湾也能够得到其中数十万剂。但陈时中周三表示，在同COVAX签约时就已注明不可以在中国制造，因此不会接受。未来相关疫苗有更多科学证据时，可以考虑，目前则没有打算。

发表在台湾《联合报》上的一个问券调查显示，近一半人（49%）不接受中国制造的疫苗，35%的人则表示有疫苗就好，中国的也愿意施打。

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