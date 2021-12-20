国台办发言人：“明年台海局势会进一步複雜严峻”

（德国之声中文网）本周三（12月29日），中国国务院台湾事务办公室发言人马晓光在例行记者会上表示，2022年，“台海局势会进一步複雜严峻，不排除我们与民进党当局谋‘独’挑衅和外部势力插手干预的斗争更尖锐、更激烈”。

马晓光在记者会上说：“我们的政策非常清楚，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。”

他还强调，坚信中国大陆“握有主导权和主动权”。

路透社指出，台湾已经成为中国和美国之间紧张关系中的一个关键要素。虽然美台之间没有正式的外交关系，但是美国是台湾在国际上最重要的支持者以及武器提供国。

观看视频 03:58 台灣人相信美國協防說嗎？

中国官方已经在不同场合不断强调，台湾问题是中国大陆的核心利益，也是中美关系中最敏感的问题。

今年每个月大陆都派出军机飞入台湾防空识别区。台湾方面表示，不会屈服于中国大陆的威胁。

1979年美国与中华人民共和国建交以来执行的一直是“一个中国”政策。但是美国终止与中华民国一切正式外交关系之后颁布执行的国内法《台湾关系法》确保“美国向台湾提供必要数量的防卫物资及技术服务，以使台湾能够维持足够的自卫能力”。长时间以来美国在“如果中国大陆对台湾动武，美国是否会采取军事干预手段保护台湾”的问题上奉行“模糊战略”。

鼓励做德艺双馨的文艺工作者

在周三举行的国台办新闻例会上，有记者问到台湾艺人王力宏是否会被列入劣迹艺人名单？马晓光回答说：“我们支持两岸文化交流的政策没有改变。对于在大陆进行的营业性演出活动，有关部门一贯依法依规管理，为的是引导更多内容健康、积极向上的文化产品进入市场。同时，我们鼓励支持演艺人员自觉弘扬行风艺德，不断提高思想品德修养、职业道德素养和人文艺术涵养，树立良好社会形象，做德艺双馨的文艺工作者。”

有记者追问大陆网民认为“王力宏在大陆的豪华存在基本结束了”的看法是否也是大陆官方的态度。马晓光回答说：“不能把个人网上的说法当作官方态度。对于两岸文化交流合作，我们一向持支持、鼓励态度。对于一些涉及个别人的个别事件、个别情况，我们希望来大陆发展的演艺人员都能做到德艺双馨。我们更看重的是公德，而不是网上其他方面的一些说法。”

上周，中国文化和旅游部发布修订后的《演出经纪人员管理办法》。《管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事演出经纪活动的人员，应当通过演出经纪人员资格认定考试，取得演出经纪人员资格证，持证上岗。

台湾中央社报道称，台湾人想在中国大陆从事演出经纪活动也适用此法，想考证者须拥护《宪法》并有良好政治素质。

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