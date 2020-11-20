国台办出面证实 台退休教授遭判刑4年

(德国之声中文网)中国的国台办25日在例行记者会上证实，先前遭中国政府指控涉及间谍案的台湾师范大学退休教授施正屏已於24日遭安徽省马鞍山市中级法院在一审判处4年有期徒刑。此外，施正屏还被剥夺政治权利2年，并没收人民币2万元的财产。

国台办发言人朱凤莲在被媒体追问施正屏是否有当庭提出上诉，以及其他中国政府声称涉及「台谍案」台籍人士的现况时，朱凤莲仅称「目前没有更多的信息给大家通报」。

施正屏是2018年8月在中国失踪，并於2019年11月被证实关押於北京，中国政府当时并未通报他的人身自由受到限制。根据多家台湾媒体报导，施正屏消失後，他的家人因害怕他会成为第二个李明哲，所以不敢向台湾政府求助。

台湾政府2019年底曾致电施正屏的家中询问情况，但当时施正屏的家属却以他人在中国做研究，一切很好为由作为回覆。台湾的陆委会当时向媒体表示，倘若确定施正屏的人身自由有受到限制，中国政府应该立即通报，并在人道考量下，让施正屏的家属到中国探视。

央视节目自首为「台谍」

然而，中国官媒央视今年10月在「台谍案」的系列报导中，称施正屏在2005年到2018年间以台湾学者身份到大陆搜集情报，内容涉及政治丶经济丶两岸关系丶政策法规等多个领域。该报导称：「通过公开套取丶打探刺探丶金钱收买丶物质利诱等手段获取『一带一路』丶亚太战略等方面数据和内容，其间共领取间谍经费160万台币。」

施正屏在央视的报导中称，他接受台湾国安局人员周德益的要求，在中国收集情报。周德益要求搜集以北京为主丶上海社科院等较高层级的两岸关系材料。他也利用自己的专业知识主动为台湾国安局写报告，并将访台的中国学者介绍给周德益。

台湾中山大学政治系教授陈志洁上个月接受德国之声采访时表示，央视以在中国被捕的台湾人作为「台谍」来报导，除了对台湾发出信号外，也有意做给中国国内民众或者给美国人看。另外几位在央视「台谍案」报导中现身的还包含台湾学者蔡金树丶郑宇钦与李孟居。

杨威廉/张慈 (综合报导)

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