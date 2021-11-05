国台办公布「台独」惩戒 国民两党齐反对

（德国之声中文网）在两岸关系持续紧绷之际，中国首次明确了对支持台湾独立人士的惩罚，被点名的包括台湾外交部长吴钊燮、立法院长游锡堃和行政院长苏贞昌。

中国国台办发言人朱凤莲周五表示："一段时期以来，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮三人与极少数台独顽固分子极力煽动两岸对立、恶意攻击诬蔑大陆、谋'独'言行恶劣、勾连外部势力分裂国家，严重破坏两岸关系，严重危害台海和平稳定，严重损害两岸同胞共同利益和中华民族根本利益。"

对此，台湾陆委会周五晚间正告北京当局，台湾是民主法治社会，更非对岸管辖，不接受专制威权的恫吓威胁。陆委会还表示，台湾政府将针对中共对台恶意举措等事态发展，研议适时采取必要反制与防范措施，同时审慎检视两岸交流合作及其以政治干预企业经营的可能影响，研修相关应对法制规范，以确保国家安全及民众权益。

遭点名的苏贞昌5日表示：「（中国）未曾在我们台湾任何一天，却对我们台湾指指点点。我为台湾打拚，这是我应该做的事情，不受恐吓。」

而游锡堃5日则是在脸书发文表示：「又上中国《新华社》新闻了，我的国际知名度好像又提升了不少，感觉光荣！但谢谢朱凤莲小姐。不过，我没有想再参选，以后请不必费心了！」

台湾外交部长吴钊燮周六在外交部推特账号上以英文发文写道："在被中国共产党列入黑名单并被终身追责后，我收到无数的祝贺。许多人因为没有得到承认而感到嫉妒；有些人问哪里可以申请。为了配得上这份难得的殊荣，我将继续为#台湾自由民主奋战。"

国台办此番言论也引来国民党主席朱立伦的回复。他7日表示，这是对岸「他们」内部的法律，跟「我们」这边没有任何的关係。

朱立伦说，「我们」坚持言论自由、民主自由，这是「我们」中华民国基本的规范，所以不管对岸今天任何主张，在「我们」这边都是言论自由、民主自由。「对方的法律不及于台湾，两岸之间要相互沟通、相互尊重，」他说。

台湾前总统马英九则在6日表示，大陆在採取行动前，要多了解台湾政治生态，一不小心会产生反效果。

「台独」惩戒为连坐法

朱凤莲是在被记者问及大陆方面是否正在针对"台独"分子的严惩措施时，做出了要惩戒「台独顽固分子」的说法。这是中国首次公开表示制定了此类名单。

她还提到，大陆方面依法对清单在列的上述"台独"顽固分子实施惩戒，禁止其本人及家属进入大陆和香港、澳门特别行政区，限制其关联机构与大陆有关组织、个人进行合作，绝不允许其关联企业和金主在大陆谋利，以及採取其它必要的惩戒措施。

《中国新闻社》报道，大陆全国台湾研究会常务副秘书长杨幽燕指出，苏贞昌、游锡堃、吴钊燮三人谋「独」言行已对台海稳定和平造成威胁，国台办公佈惩戒措施具有很强的针对性，是反对「台独」的正当、合理反应。

杨幽燕说，苏贞昌之所以遭点名的原因就在于，苏贞昌常以「武汉肺炎」一词恶意对大陆进行攻击。而游锡堃是鼓吹「台美建交」，至于吴钊燮，则是透过访问欧洲等国家来与外部势力勾结。

针对国台办这份台独份子清单，民进党立委罗致政7日表示，国台办对台独分子惩戒措施，包括限制被点名者有关联的机构、企业、金主与中国有关组织合作，中方说法模糊、没明确定义，会产生寒蝉效应与「自我审查」效应。

台湾驻德代表谢志伟则在脸书发文道，他上网到处搜寻发现没有自己的名字："我抗议！我向中共政权强烈抗议！你们怎么可以漏掉我的名字？！"

谢志伟写道："我这么多年来未改初衷地捍卫台湾主权、自由、民主！我这么多年来痛批无良、无耻、没血、没泪的中共政权！同时，也没放过满手血腥的老K 。我力挺中国民运、西藏、香港、维吾尔、南蒙古等等。这些还不够吗？我有少吗？"

他讽刺表示，"你们怎么可以这样对待我？！仿佛我向来都是在骗人！如此损我名誉，毁我名节！人们将会如何地嘲笑我？！"

谢志伟还在脸书上向中国提出强烈抗议称："立刻将我的名字补进'台独顽固分子'名单！"

值得一提的是，民进党籍的台湾总统蔡英文也没有被国台办点名为台独分子。

（综合报道）

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