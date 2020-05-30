国务院出面缓颊 美重申欢迎中国学生赴美深造

（德国之声中文网）在美国总统特朗普上周宣布禁止解放军学生赴美就读研究后，美国官员仍试图淡化美国新政策对中国的影响。国务院官员表示，虽然他们无法预估有多少人会受到美国新政策的影响，但受到这个新政策限制的人数会很低，美国也会继续欢迎大部分的中国学生至美国大学就读。

其中一名官员说，这项新政策只会影响少部分中国学生，而非针对大范围的中国学生。他强调，华盛顿明白中国学生为美国带来的价值。根据美国政府数据统计，2018年至2019年间有133,396名中国研究生赴美就读，他们占了全体国际研究生的36.1%。

中国外交部发言人赵立坚周二 (6月2日) 在例行记者会上也再次回应美国的表态，表示蓬佩奥习惯「编造谎言为自己的错误行为找藉口」。他说：「中国留学人员聪明勤奋，一向是中美科技教育交流和两国人民友谊的重要桥梁。美方泛化国家安全概念，以莫须有的罪名出台措施限制中国留学人员赴美签证，严重侵犯中国留学人员正当权益，完全违背中美两国人民包括青年一代开展友好交流的共同愿望，这是开历史倒车，只会损人害己。」

美国总统特朗普近期因不满中国在新冠疫情初期隐瞒重要资讯以及中国强行通过「港版国安法」，也开始加强批评中国的言论。上周，特朗普与蓬佩奥表示香港已失去高度自治，所以宣布要取消香港目前所享有的特殊贸易地位。

美拟逐数千中国留学生

路透社引述消息人士报导，美国政府计划撤销与中国军方有关的中国研究生签证，受影响人数料多达3000至5000人。政策一旦实施，现时身在美国的中国学生将被驱逐出境，而在美国境外的学生则会被禁止入境。

报导指，有关措施自去年开始讨论，目的是打击一些中国公民，涉嫌在美国大专院校从事间谍与盗取知识产权的活动。

理工生首当其冲

中国是在美国际留学生的最大来源国，为美国经济贡献了近140億美元。目前有约36万名中国人在美留学，当中有13万人是研究生，占所有国际研究生的36%。

《纽约时报》最先报导有关提案，预计毕业于中国军方院校的7所大学将受波及，包括：北京科技大学、背景航空航天大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学及西北工业大学。目前未知与军方关系密切、但不直属军方的院校是否在打击范围内。

美学界反对

对此，美国大学和科研机构表示反对，因为會損害他們招收中国学生而获得的经济利益，也担心北京会采取对等行动限制其师生进入中国。

美联社指官员了解院校的忧虑，强调措施只针对有重大间谍活动或知识产权盗窃风险的学生，但官员没有交代最终会有多少人被开除，尽管他们说这只是中国学生中的一小部分。

但这无法释除学界疑虑，美国教育委员会负责政府关系的主任斯普雷泽（Sarah Spreitzer）说：「我们非常担心这将会在多大范围内实施，我们担心这可能会传递出一个信息，即我们不再欢迎来自全球各地的优秀学生。」

她表示目前未获得细节，还不清楚当局针对什么类型的大学、何谓与中国军方有关系的大学，但直言如果情况转换过来，即他国对接受美国国防部资助的美国大学学生进行限制，将影响到很多学校。

《环时》：特朗普甩锅

中国网民对此有不同意见，有人斥美国大行种族主义，质疑美国指中国学生是间谍「欲加之罪何患无辞」；有人指「华人教授们赶紧回国搞建设吧，美国梦碎了」、「不要在那里为了美国绿卡而出卖国家的利益」；也有人关心留学生的前途「在爱国情绪之后，我想说的是，这些学者和学生的学业、学位怎么办？」。另外，有网民反问「有航班吗？」，讽刺中国民航部门的五个一政策，令大量留学生滞留海外无法回国。

《环球时报》引述中国外交学院国际关系研究所教授李海东表示，特朗普选情及国内疫情很糟糕，他不断在美国社会制造「中国对美国构成安全威胁」的话题，是为了自保而「甩锅」。

李海东又指，如果3000名中国研究生真的被驱逐，是一个很大的外交事件，中方一定会作出反应，不排除作出对等的反制措施。