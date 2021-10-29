倒还是不倒？恒大或步海航后尘

长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?