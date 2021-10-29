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是一定时期内，一个区域内的经济活动中所生产出之全部最终成果（产品和劳务）的市场价值。
国内生产总值是国民经济核算的核心指标，在衡量一个国家或地区经济状况和发展水平亦有相当重要性。
经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。
低于预期的中国第三季GDP4.9%的增长引起了德语媒体关注。《法兰克福汇报》认为，中国的经济增速很快就会再次上升，但中国的共同富裕在很长一段时间内仍将是一个梦想。《南德意志报》则指出，由于经济增长放缓，电力不足，北京暂时把气候目标扔到了一边。
在限电限产及恒大债务风暴等多重危机下，中国经济增长也受影响。中国国家统计局公布，中国第三季GDP年比成长率为4.9%，比路透社综合43间机构预期的5.2%来得低。
长期奉行"高负债、高周转"运作模式的中国恒大徘徊在违约边缘。而另一个高负债扩张的典型--海航集团据悉已在破产重组的道路上"开始走出至暗时刻"。海航的今天就是恒大的明天？恒大危机将在多大程度上影响中国的GDP?
国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。
多家研调机构指出，美国经济成长在未来三到五个季度将会强压中国。这将可能是自1990年以来，美国经济增长速度首度持续超过中国的时期。
根据韩国的估算，严密封锁中的朝鲜经济去年再次大幅下滑。新冠疫情、洪水和国际制裁等各方面都对GDP产生了严重影响。
中国经济今年第二季度增长，略低于预期。原材料价格的上涨、多处新冠疫情区域爆发都影响到经济继续恢复。业界人士期待有更多的政策助力经济复苏。
有评论认为，今年六四之夜，维园烛光之海不再、人海不再，一如刘晓波获颁诺贝尔和平奖时的空凳。六四之夜清空维园，清空不了已烙印在香港人心中的维园烛光，清空不了维园烛光照亮世界的历史。愿意点起心中烛光的人，只会比往年更多。
《商报》刊发评论认为，如果欧盟不加以警惕，欧洲经济将很快“中国化”；但是如果矫枉过正，也会导致欧洲企业在面对中国企业时丧失竞争力。《证券报》则指出，鉴于中国内需持续疲软，疫情后经济猛烈复苏的势头很有可能戛然而止。
欧盟统计局周五公布的第一季度GDP数据显示，欧元区经济在不到一年内第二次衰退。缓慢的疫苗接种进度以及新冠封锁限制阻碍了经济反弹。
斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）指出，即便新冠疫情使全球GDP缩减了4.4%，2020年全球军事支出仍增加了2.6%。其中，中国军费已连续26年增长。
作为世界第二大经济体，中国经济受到新冠疫情严重冲击。而现在中国经济却创下了三十年以来季度增幅的最高记录。种种迹象显示，中国政府严苛的防疫政策收到了成效。
根据国际货币基金组织的计算，中国今年的经济增长在去年2.3%的基础上反弹实现高增长，美国则依靠拜登政府2万亿的基建计划推动GDP。
英国国家统计局3月12日发布最新数据，指出今年一月英国的GDP比去年同期衰退了2.9%。一方面，连续数月的防疫措施造成了巨大经济损失，而英国脱欧也重挫了与欧盟的贸易。
本周，中国年度政治大戏 「两会」（全国政协会议和全国人民代表大会）开幕，来自中国各地的五千余名代表齐聚北京。而经济和香港问题是关注焦点。
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