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是一定时期内，一个区域内的经济活动中所生产出之全部最终成果（产品和劳务）的市场价值。
国内生产总值是国民经济核算的核心指标，在衡量一个国家或地区经济状况和发展水平亦有相当重要性。
中国10月份出口同比下降0.3%，远逊于经济分析师的预期，为2020年5月以来的最差表现。分析认为，其原因之一在于中国严格的“动态清零”防疫政策。
中国经济第三季度增长回升速度高于预期。但严格的防疫清零措施、房地产市场持续低迷和全球经济衰退的风险正在挑战中国政府推动经济强劲复苏的努力。
北京将在二十大召开期间公布包括第三季度GDP增长率等一系列经济数据。严格的防疫措施，房地产危机拖累等因素，令专家们并不看好增长数据。有专家还表示，中国经济未来十年的增长数字仅会在零至4.5%的间区徘徊。
虽然中国经济增速放缓，但是中国的专家学者们还是坚信，到2030年前中国一定会取代美国，成为世界第一大经济体。不过外国专家对这一预测表示怀疑。而且即便中国GDP赶超美国，可能赢的也只是面子。
疫情迫使中国年轻人降低了消费，而对消费的厌倦让决策者担心，毕竟消费极大地推动着GDP的增长。为了省钱，消费正在悄悄从奢侈品转向“中国制造”。
中国央行周一再次宣布降息，希望以此提振疲软的房地产市场和受到疫情严重冲击的国民经济。不过，多数经济学家都对降息措施的效果持悲观态度。
今年以來，中國多個城市輪番爆發疫情，而在當局嚴格的清零政策下，產業受到衝擊，帶來龐大損失。另根據中國教育部數據顯示，今年應屆畢業生首次突破千萬，創歷史新高，許多人在求職過程遇上挫折。
严格的新冠防疫政策和房地产等行业的危机困扰着中国经济。不过，7月最新的强劲出口数字让专家们感到意外。其中，中国与俄罗斯的外贸往来增幅尤为明显。
佩洛西访台之后，中国对台湾展示了空前的军事威胁。然而，专家认为，目前这些仍然是花拳绣腿，真正的报复将发生在中国成为世界第一大经济体之后。
根据官媒新华社发布的通稿，中共中央政治局最新会议讨论了疫情、财政货币政策、粮食安全、金融风险、一带一路、社会保障等内容。值得注意的是，会议没有提及任何GDP增长目标，而是强调“力争实现最好结果”。
7月27日，美联储再次大幅升息0.75个百分点。该机构正在动用一切货币政策手段，力图遏制住通货膨胀。但是，升息也会重挫本就疲软的经济增长。次日，美国经济分析局发布数字，第二季度GDP再次衰退。
据韩国央行估计，朝鲜经济2021年连续第二年萎缩。该国去年的国内生产总值（GDP）实际下降0.1%。2020年，朝鲜经历了1997年来最严重的经济萎缩。GDP暴跌4.5%。
在能源价格一路攀升的背景下，欧盟委员会预测，欧元区本年度通胀率将创历史新高，均值7.6%。与此同时，预计GDP增长仅为2.6%；而2023年的增长前景更是惨淡。
中國第二季度GDP同比增長0.4%，大幅低於第一季度而且比市場預期的還要低。分析將經濟放緩原因導向中國嚴厲的「清零」政策及房地產困境。
中国第二季度官方经济数据公布在即，德国《商报》分析指出，严格的“清零”防疫政策和封城措施给经济造成了多大损失，将从这些数字中得到体现。《新苏黎世报》则关注到中国的“高学历失业人群”，以及造成这些年轻人就业困境的背景。
受到防疫“清零”措施的重压和全球经济景气前景不佳的影响，过去数月中国经济增长低于此前预期。即将发布的今年第二季度经济数据，愈发受到广泛的关注。
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