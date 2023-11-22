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是一定时期内，一个区域内的经济活动中所生产出之全部最终成果（产品和劳务）的市场价值。
国内生产总值是国民经济核算的核心指标，在衡量一个国家或地区经济状况和发展水平亦有相当重要性。
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
德国政府圈内消息人士透露，联邦政府希望将计划在2024年给乌克兰提供的军事援助增加一倍，达到80亿欧元。如果这一计划在联邦议院预算委员会获得通过，2024年德国的国防开支将在GDP中占到2.1%。
香港政府最新公布的经济数据显示，虽然第三季度的增长幅度仍然未达到市场预期，但入境旅游和私人消费已经承担起了香港经济火车头的功能。
曾几何时，基本设施建设成了中国经济快速发展的主要动力。而现如今，随处可见的空置住宅楼以及人迹罕至的桥梁公路却凸显出了中国过度建设的严重后果。
欧盟指责中国互联网企业字节跳动旗下的视频社交媒体平台TikTok没能完善的保护好未成年用户，向其处以巨额罚款。字节跳动已经表示“尊重但不同意”相关裁决。
日本防卫省确定2024年申请预算金额高达7.7万亿日元，约合526.7亿美元。日本共同社指出，考虑到中国和朝鲜都计划加强军事威慑力，日本防卫省提出2023至2027年5年期间防卫费总额约43万亿日元。
伴随着对中国房地产开放商债务“爆雷”担忧的日渐增多，五大券商下调了对中国今年的经济增长预期。
德国联邦经济部长哈贝克在接受《时代周报》采访时表示，虽然目前经济景气低迷，但是他并不认为德国经济状况太过灰暗。他说：“我们（的经济）并没有生病，只是有点缺乏训练。”
根據IMF今年7月的報告，2023年和2024年全球經濟皆預期會成長3%，跟疫情前相比仍然低迷。IMF指出，在先進國家發展趨緩之際，新興經濟體引領了經濟成長。不過，中國的房地產市場和青年失業率問題，仍然令人憂慮。
中國第二季經濟成長率季對季僅增長0.8%，且青年失業率再度創下歷史新高，讓外界越發不看好中國經濟前景。分析師怎麼看今年的中國經濟數據？
第二季度的中国经济数据即将发布，不少专家都预计增长率将高达7%。但是不论是出口贸易还是消费市场，中国经济的几大传统引擎近期都动力不足。分析人士指出，增长数字走高只是因为去年的基数惨不忍睹。
端午节并未给中国带来预期中的消费热潮，而且根据最新公布的统计数据，前5个月，中国全国规模以上工业企业实现利润同比下降18.8%。要求北京政府采取更有力的刺激措施的呼声越来越高，甚至有看法认为，如果中国官方再不出台政策，中国就有可能像日本一样陷入“失去的十年”。
中國總理李強27日在世界經濟論壇於天津舉辦的「新領軍者年會」上稱，部分國家的「去依賴、降風險」說法是把經貿問題政治化的偽命題。他還稱，中國今年第二季經濟增速會加快，有望達成5%的年增長目標。
中國自去年底鬆綁清零政策後，經濟情況有所好轉。中國官方18日公佈數據顯示，今年第一季GDP年增率為4.5％。北京還將繼續在經濟上走「求穩」路線，詳細情況為何？
流感、新冠肺炎、支气管炎，这些呼吸道疾病在德国的发病率创下30多年来的新高，仅去年一年就给德国经济造成270亿到420亿欧元的损失。根据基尔世界经济研究所所做的调查，传染病高发让GDP至少少增长0.7%。
李克強告別中國總理一職前，5日在人大會議上發表最後一次政府工作報告。專家告訴DW，中國今年把經濟成長目標訂為5%，是「記取了去年的經驗教訓」。李克強在報告中還說了什麼？
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