国会调查委员会：特朗普背叛了他的誓言

（德国之声中文网）调查冲击美国国会大厦的委员会指责时任总统特朗普在数小时内故意不制止其支持者的暴力行为。委员会主席汤普森（Bennie Thompson）在小组的一次公开听证会上说，特朗普为了保住自己的权力，走上了“无法无天和腐败的道路”。

汤普森因感染了新冠病毒只能通过远程视频的方式发言，他说：特朗普这位右翼民粹主义者在2020年的总统选举中落败后，“尽其所能地推翻选举结果”。“他撒谎，欺负别人，背叛了他的誓言，试图破坏我们的民主体制”。现在必须“对法律负责，对美国人民负责”。这位总统拜登的民主党议员警告称：为了保护民主，需要让2021年1月6日事件的责任人承担“严厉的后果”。

这一次，美国众议院的调查委员会评估了冲击国会大厦当天发生的事情。共和党议员金辛格（Adam Kinzinger）指出：特朗普在三个小时内拒绝叫停对国会大楼的袭击——从而违反了他的就职宣言。特朗普党内的批评人士认为：不干预并不是当时总统的疏忽，“他选择不采取行动”。通过冲击国会大厦，“暴徒”破坏了当时拜登选举胜利的认证程序，实现了特朗普的一个目标。

白宫当时的最高法律顾问西波龙（Pat Cipollone）作证说，他和其他人曾敦促特朗普呼吁其支持者离开国会大厦。前白宫副新闻秘书马修斯（Sarah Matthews）则表示，人们讨论了袭击期间在推特上能发布什么样的信息来阻止暴力。跟据她当时的上司麦肯尼（Kayleigh McEnany）的说法，特朗普原本不希望“和平”一词出现在其中。只有他的女儿伊万卡最终能够说服他使用“保持和平”的说法。

调查委员会重新评估特朗普当时向冲击国会山的支持者发表的演说

当时，特朗普在一次煽动性的演讲中呼吁他的追随者向国会大厦游行，并“不惜一切代价”进行斗争。他的数百名支持者随后冲进了国会大厦。在此暴力事件中，有5人死亡，超过100人受伤。几个小时后，特朗普在一个视频信息中呼吁他的支持者“和平”"地回家，并同时强调：“我们爱你们。你们是非常特别的。”

美国的国会山暴力事件调查委员会几周来一直在举行一系列听证会，以揭露当时发生的事情。在周四的第八次公开会议举行后，委员会将休息到9月。该委员会不能采取任何刑事行动。这方面的决定权在美国司法部。

(德新社、法新社)



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