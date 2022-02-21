国会山暴乱调查委员会：特朗普参与了“犯罪阴谋”

（德国之声中文网）在提交给美国加州中区地方法院的一份长达221页的文件中，美国国会山暴乱事件调查委员会指出，有证据推断，特朗普总统及其竞选团队成员知道他没有获得赢得2020年总统选举的足够的合法选举人票，但总统还是试图利用副总统来操纵选举结果。文件还指出，特朗普和他手下的人散布有关总统选举结果的虚假信息，并向州官员施压，要求他们推翻选举结果，这些行为可能违反了多项联邦法律。

这份法庭文件是作为美国众议院特别委员会与律师约翰·伊斯特曼（John Eastman）争端的一部分，提交给洛杉矶联邦法院的。伊斯特曼曾为特朗普提出使选举结果无效的建议。去年12月，伊斯特曼曾起诉了委员会，试图阻止国会要求他交出数千封电子邮件的传票。

美国司法部目前已对数百名参与美国国会山骚乱的人提出了各种罪名的指控，但迄今没有表明是否寻求指控特朗普。

国会山暴乱事件调查委员会不能指控人们的罪行，不能进行刑事调查。但该委员会的这份文件可能对于司法部权衡其选择具有一定分量。文件中提到了对特朗普诸多高级助手的采访，包括前副总统彭斯的办公室主任马克·肖特。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 灯火通明——黑暗的一天 特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普：“空气中充满了爱” 在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 一切都只是合法抗议？ 国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 700多名被告 袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 调查人员聚焦“骄傲男孩” 首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 鞭手琼斯 电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 “QAnon（匿名者）萨满”系狱 他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 警官梦魇 在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 更多安全措施 特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 特朗普重返华盛顿？ 对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。

一年前，美国国会大厦遭暴力冲击 拜登：我们想要成为什么样的国家？ 在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。



特朗普还想卷土重来？

今年1月15日，特朗普美国前总统特朗普在亚利桑那州凤凰城的乡间小镇佛罗伦萨举行了2022年首次造势集会并发表了演说，再次称2020年大选结果被窃取，并攻击美国总统拜登2021年造成的破坏比五位总统还多。特朗普还说："今年我们将夺回众议院，夺回参议院，我们将夺回美国"。

在今年1月29日的一次活动中，特朗普称，"如果我竞选并获胜，我们将公平对待这些 1 月 6 日的那些人。"他说，"如果需要赦免，我们将给予赦免，因为他们受到了如此不公平的对待。"

特朗普的这一表态招致共和党高层的批评。新罕布什尔州州长克里斯·苏努（Chris Sununu）表示，应对参与暴乱的人追究责任。参议员林迪·格雷厄姆（Lindey Graham）也拒绝了这一要求。

（路透社、美联社）

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