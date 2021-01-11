国会大厦事件余波荡漾 美企削减共和党捐款

(德国之声中文网) 摩根大通、花旗集团、万豪国际集团和一家大型健康保险公司周日 (1月10日)证实，在1月6日发生造成5人丧生的国会大厦围攻事件后，他们正在重新考虑停止政治捐献。

美国最大的两家银行摩根大通和花旗集团表示，他们将暂停对共和党和民主党议员的所有联邦捐款6个月。

摩根大通是美国最大的银行，在2019到2020年筹集了约90万美元（约736,340欧元）的政治献金，其中近60%给了共和党议员。

据《华尔街日报》报道，摩根大通的企业责任主管舍尔 (Peter Scher)说：「商业、政治和公民领袖现在的重点应该是治理和让那些现在最迫切需要帮助的人得到帮助......以后会有很多时间进行竞选活动。」

花旗集团全球政府事务主管沃尔夫 (Candi Wolff)1月8日则向员工发出一份备忘录，称 「我们不会支持不尊重法治的候选人」。

备忘录还称，该公司在2019年向带头反对任职拜登胜选的密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）捐献了1,000美元。花旗集团在该州有很多员工。

据捐赠美国政治捐献数据库(OpenSecrets)统计，花旗集团在2019到2020年向联邦候选人捐赠了74.2万美元，其中56%给了共和党藉的候选人。

同一天，约三分之一美国人投保的健康保险公司蓝十字蓝盾协会(BCBSA)也提到要停止政治捐献 :「鉴于本周美国国会大厦发生的暴力、令人震惊的袭击事件，以及一些国会议员挑战选举人团结果，来颠覆11月选举投票结果，BCSBA将暂停对那些投票破坏我们民主的立法者的捐款。」

此外，全球最大的酒店公司万豪国际集团 (Mariott International)也采取了类似的措施，该公司发言人康尼·金 (Connie Kim)证实，决定停止向147名支持特朗普拒绝拜登胜选的共和党议员捐款。

福特汽车公司1月10日则表示，「我们的员工政治行动委员会(PAC)向支持对福特员工、社区和工作至关重要的政策的候选人捐款。过去一年的事件凸显，我们应该针对其他相关考虑因素进行更广泛和持续的讨论。」

邹宗翰/张慈 (路透社、美联社、埃菲社)

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