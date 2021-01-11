 国会大厦事件余波荡漾 美企削减共和党捐款 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2021

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时政风云

国会大厦事件余波荡漾 美企削减共和党捐款

在国会大厦发生骚乱后，陆续有大公司发布终止政治献金计划，用实际行动停止金援他们不认同的政治人物。

Citigroup Hauptquartier

美国第三大银行花旗集团在国会大厦发生暴力事件后，已暂停政治捐款。图为位于纽约的花旗集团总部大楼。

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不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。

美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

在很长时间里，推特（Twitter）都是败选总统特朗普最重要的沟通渠道。然而，在发生了特朗普支持者冲击国会大厦事件后，推特采取了行动。

美国总统特朗普7日晚通过社交媒体发布视频讲话，谴责暴力冲击国会事件，口气和基调比一天前发生了显著转变。据报道，在该事件中受伤的一名警察已不治身亡。

中国官媒和中国社交媒体上的一些网民把美国国会受冲击事件和香港抗议浪潮作平行比较，指控西方媒体搞双重道德。这实在荒唐。

(德国之声中文网) 摩根大通、花旗集团、万豪国际集团和一家大型健康保险公司周日 (1月10日)证实，在1月6日发生造成5人丧生的国会大厦围攻事件后，他们正在重新考虑停止政治捐献。

美国最大的两家银行摩根大通和花旗集团表示，他们将暂停对共和党和民主党议员的所有联邦捐款6个月。

摩根大通是美国最大的银行，在2019到2020年筹集了约90万美元（约736,340欧元）的政治献金，其中近60%给了共和党议员。

据《华尔街日报》报道，摩根大通的企业责任主管舍尔 (Peter Scher)说：「商业、政治和公民领袖现在的重点应该是治理和让那些现在最迫切需要帮助的人得到帮助......以后会有很多时间进行竞选活动。」

花旗集团全球政府事务主管沃尔夫 (Candi Wolff)1月8日则向员工发出一份备忘录，称 「我们不会支持不尊重法治的候选人」。

备忘录还称，该公司在2019年向带头反对任职拜登胜选的密苏里州共和党参议员霍利（Josh Hawley）捐献了1,000美元。花旗集团在该州有很多员工。

据捐赠美国政治捐献数据库(OpenSecrets)统计，花旗集团在2019到2020年向联邦候选人捐赠了74.2万美元，其中56%给了共和党藉的候选人。

同一天，约三分之一美国人投保的健康保险公司蓝十字蓝盾协会(BCBSA)也提到要停止政治捐献 :「鉴于本周美国国会大厦发生的暴力、令人震惊的袭击事件，以及一些国会议员挑战选举人团结果，来颠覆11月选举投票结果，BCSBA将暂停对那些投票破坏我们民主的立法者的捐款。」

此外，全球最大的酒店公司万豪国际集团 (Mariott International)也采取了类似的措施，该公司发言人康尼·金 (Connie Kim)证实，决定停止向147名支持特朗普拒绝拜登胜选的共和党议员捐款。

福特汽车公司1月10日则表示，「我们的员工政治行动委员会(PAC)向支持对福特员工、社区和工作至关重要的政策的候选人捐款。过去一年的事件凸显，我们应该针对其他相关考虑因素进行更广泛和持续的讨论

观看视频 01:07

不滿川普煽動支持者 眾議院有意彈劾總統

邹宗翰/张慈 (路透社、美联社、埃菲社)

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