国企领导“牵手门”为何发酵如此快？

（德国之声中文网）本周三，一名身着粉红T恤的中年男子与一名身着粉红花裙的年轻女子牵手逛街的十余秒视频火遍中国的社交媒体。这名中年男子被曝是中石油全资子公司寰球工程项目管理有限公司执行董事、党委书记、总经理胡继勇，年轻女子为胡继勇所在单位的一名技术部员工。街拍地点是成都太古里。同一天，中石油北京项目管理公司微信公众号发布情况通报称，涉事人员胡继勇已被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。

怪例？

胡继勇火速被免职的消息继续在网上引发热议。环球时报前总编胡锡进6月7日中午发微博写道："通报来得真快，清楚，明确。这个人不知道让什么冲昏了头脑，明目张胆，顶风犯事，他是个怪例。"

有网友跟帖说，"这可太快了，做梦都想到半天没到工作没了"；"他是不是怪例，是不是缩影，大家心里应该都有数吧？"；"权力是最好的春药，此人长年用药过度，终得怪病，鉴定完毕"；"嘴上都是伟大主义，背后都是情色生意。有什么奇怪的？"。

也有人写道，；"明目张胆，顶风作案？偷偷摸摸就行？"；"老胡啊，您已经多次苦口婆心地提醒既得利益者们要锦衣夜行了，他们怎么都不听啊！！"；"老胡的意思是不该这么高调，昏头了。要悄悄的。"还有网友问道，"核实结果都没说是啥，就直接免了？ "

千亿央企旗下国企公司法定代表

中新网、中国证券网等官媒也对这起"牵手门"进行了追踪报道。有关报道透露，寰球项目管理公司成立于1995年10月27日，位于北京市，注册资本3000万元，现在是千亿央企中国石油集团工程有限公司北京项目管理分公司下属二级单位，由中油工程100%控股。中油工程主要服务包括油气田地面工程、管道与储运工程、炼油与化工工程等，今年第一季报显示，其资产规模为1037.14亿元。寰球项目管理公司的业务领域涉及化工、石油化工、炼油、轻工、城市燃气、食品工业、民用建筑、市政工程、热电工程、给排水工程、环境工程、贮运设施等诸多行业，成立以来，先后承接了几十个项目管理服务和近百个建设工程的监理服务，项目总投资接近300亿元。2022年1月26日，胡继勇成为该公司法定代表人。

官阶不够高？

社媒上热搜、官媒跟进快，这起"牵手门"为何发酵如此快？中新网文章写道，中国石油官网4月曾发布消息称，中央第十巡视组将在中国石油天然气集团有限公司工作2个半月左右。

媒体人、网络大V凯雷在微博上发帖，"这不像偷拍，像跟拍，简直像花钱雇佣来特写。街拍不违法，这样的特写尤其是拍下牵手一瞬间.....尤其是白天的成都，简直是故意"。有网民跟帖回复说，"那凯总是不了解成都太古里，这种街拍在成都太古里很普遍，欢迎来太古里考察。"有消息称，"牵手视频"火了之后，当事人曾联系到摄影师，说他侵犯肖像权了，视频继而被迅速隐藏，但该视频已被大量转发、传播。

网民认为，该事件迅速发酵自然与胡继勇作为国企领导的身份密切相关，是“街拍反腐大片”。有网民评论说："石油石化年年赔钱，都赔给这些人了吧";"三桶油亏损的原因找到了"。

有关胡继勇本人的履历，网上没有更多资料。而"牵手门"中的女方则被曝光大量信息。6月8日，有媒体报道说，这位女性当事人也被停职，其微博已删掉全部内容并销号。先前，该微博账号下有涉嫌炫富的内容。中国的综合新闻网站澎湃新闻在一篇文章中写道，这不是什么普通的"风流韵事"，是关涉国企领导干部纪律作风、关涉国企有没有"任人唯亲""任人唯色"的严肃问题。

不过，对于胡继勇被火速免职，有网友则猜测这是"争权夺势，明争暗斗"，或者"后台不够硬？还是现在网络杀伤力太大，后台都不敢冒风险"。还有网民联想到彭帅指控张高丽性骚扰的事件并写道："官阶不够高才是主因，如做到张高丽同志这种级别，屁事没有。"

（综合报道）

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