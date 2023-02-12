国产泡菜成本大涨 韩国人投向进口泡菜的怀抱？

（德国之声中文网）韩国已被迫大幅增加韩式泡菜的进口量，这可以说是每个韩国家庭餐桌上最重要的菜肴。韩联社报道引用韩国政府统计数据显示，2022年韩国进口泡菜金额为1.694亿美元，比前一年增长了20.4%。这一增长也是自2010年以来的最大幅度。

韩式泡菜是发酵白菜、盐和辣椒的组合，韩国人每年消耗超过200万吨，是韩国料理不可缺少的一部分。调查数据显示，90%以上的韩国人每天都吃泡菜，最常见的吃法是作为配菜，也可以加入汤和炖菜中

从自制泡菜到购买泡菜

虽然它是国民美食的重要组成部分，但仍不可避免地受到社会变迁的影响。在过去，韩国妇女们会聚集在一起制作泡菜，确保有足够的泡菜让一家人度过严寒的冬季。在现代社会，这种传统已经逐渐式微，大多数韩国人从超市购买现成的韩式泡菜。

此前，韩国消费者能够依靠其国内资源来满足他们对泡菜的需求。不过在去年，白菜的生长受到季节影响。而更广泛的价格上涨 -- 从运输到电力和原料成本，都使生产商更难保持竞争力。在成本上升和消费人数下降的双重压力下，一些餐馆已经迅速将泡菜货源改为进口泡菜。

国立公州大学国际研究学系副教授Lim Eun-jung说：「去年，所有东西的价格都在上涨，对国内的泡菜制造商来说也是如此。除此之外，我们还经历了糟糕的夏天，严重影响白菜的收成。」她补充：「还有其他因素也让泡菜生产变得更加昂贵，这是一个劳动密集型的制作过程，所以在国外生产泡菜再进口到韩国反而更便宜，这其实并不奇怪。」

对进口食品的疑虑

Lim Eun-jung说，她通常从市场或网上商店购买韩式泡菜，如此就可以核实它的来源。为了确保泡菜质量，她不介意多付一点钱。

她提到：「我认为很多人对泡菜和其他进口食品的信任度很低，特别是来自中国等地区生产的食品。人们担心（制造过程的）卫生水平和原料的质量，尽管（进口产品）毫无疑问的要便宜得多。」

2021年，当韩国媒体发布某家工厂以挖掘机在泡菜池中搅动，以及一个半裸的男子泡在池子里的图片时，引发了人们对进口食品安全性的担忧。而当中国国家媒体声称这道菜最初起源于中国时，也引起了韩国人的不满，此事还引发了两国媒体和民众在社媒平台上针锋相对。

一碟子「泡菜」引發的爭議

韩国的「灵魂食物」

「当中国试图声称泡菜源于中国的时候，我真的很生气」，非政府组织自由演说家国际（Freedom Speakers International）的联合创始人Eunkoo Lee说，「泡菜是我们韩国人的灵魂食物，是我们的国菜，我们家的餐桌上从来没有不放泡菜的时候。 」自由演说家国际是设在首尔的非政府组织，帮助在韩国的朝鲜脱北者。

Eunkoo Lee表示，腌泡菜（Kimjang），即准备泡菜的过程，包括清洗和盐渍蔬菜，加入大蒜、红辣椒和腌鱼，然后放在陶罐中发酵，是她童年的重要记忆。她仍然依赖她母亲自制的韩式泡菜，而不是从超市购买的包装泡菜。她补充说：「这是最好的，也是为什么我没必要担心吃进口泡菜。」

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。