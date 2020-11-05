 围观美国大选  中国网民嗨翻？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.11.2020

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时政风云

围观美国大选  中国网民嗨翻？

美国总统大选战况激烈，中国网民没有投票权，但也在社交平台热议，不少网民幸灾乐祸，期待选後撕裂令美国陷入内战，更称「美丽风景线来了！」。

US Wahlen 2020 | Oakmont Pennsylvania | Kekse der Präsidentschaftskandidaten (Jeff Swensen/Getty Images)

美国大选迟迟未有结果，拜登和特朗普都说自己会赢

DW.COM

美国大选再一次背离民调。时评人长平认为，拜登在对中国政策的论述上暧昧躲闪，避重就轻，白白给对手送分。

2000年的美国大选投票后，延续了5周时间才决出胜负。今年也可能持续出现僵局，特朗普现在已经宣布自己是赢家。但最终将由法院做出裁决。

美国现任总统特朗普已经宣布“获胜”，其竞选对手拜登也“信心十足”，但现在能够肯定的其实只有一点：短时间内，谁将成为白宫新主人还很难有定论。而与此同时，德国政界已经开始讨论未来德美关系的走向。

特朗普执掌白宫四年，德国与美国的关系受到了严重损害。因此，德国各界普遍希望民主党候选人拜登能够胜选。但是，这位当年奥巴马麾下的副总统，真的能够拯救一地鸡毛的德美关系吗？

对于美国大选来说，经济通常是决定性的问题，许多数据表明这次的大选也不例外，尽管新冠疫情仍在继续。最终选举结果还没出炉，但经济因素显然对特朗普有帮助。

（德国之声中文网）美国大选仍没分出胜负，民主党候选人拜登预料自己可以胜出，争取连任的共和党候选人特朗普则早前抢先宣布「我们已经赢了」。

在中国，大批网民在微博调侃美国大选结果胶着。「一三五拜登，二四六川普，周日一起打高尔夫球可好？」丶「搞两个总统南北共治或者是东西共治不好吗？」丶「要不要一国两制？」，也有人表示「说实话，美国体制彻底乱了，谁上去都一样」。

对於美国大选後或陷入更大撕裂，有中国网民幸灾乐祸称：「内战就要开始了，美丽风景线来了！」，也有人写道：「拜登争议性获胜，川普不服，红脖子和黑人起来闹事，美国大撕裂。这才是我们最想看到的结局。没想到现在正往这个方向发展，简直是天佑中华！」

路透社报导，中国网络流传一张选举地图，中国被染成红色，显示特朗普赢得270张选举人票。许多分享该图的网民认为，特朗普获胜会令美国陷入混乱，对中国有利，「我其实希望特朗普连任！毕竟除了他，没人能搞垮美国」。

胡锡进：美国在退化

中美关系正处于数十年来最坏时期，中国官媒经常报导美国负面新闻。在周二投票前，中国媒体大幅报导美国选后恐爆发大规模暴乱，商店纷纷为橱窗钉上木板。

《环球时报》总编辑胡锡进在推特写道：「这种动乱通常是贫穷国家选举的并发症，但人们担心它可能出现在美国。美国在退化。」

这条推文引来各地网民批评，有中文留言称「哪像咱们国家，压根没有选举。是吧叼盘？」，也有英语留言指「这就是民主的魅力」丶「你曾经投票选过你们国家的民主政府吗？」丶「请分享你们那种美妙丶自由又公平的选举，我们很期待」。

中国官方在这场选举中没有表现出偏好，外交部发言人汪文斌周三（4日）在例行记者会上，表示美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。

观看视频 01:56

美国大选 ：特朗普、拜登都自信能赢

李澄欣/杨威廉（路透社丶微博丶推特）

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