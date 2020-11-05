围观美国大选  中国网民嗨翻？

（德国之声中文网）美国大选仍没分出胜负，民主党候选人拜登预料自己可以胜出，争取连任的共和党候选人特朗普则早前抢先宣布「我们已经赢了」。

在中国，大批网民在微博调侃美国大选结果胶着。「一三五拜登，二四六川普，周日一起打高尔夫球可好？」丶「搞两个总统南北共治或者是东西共治不好吗？」丶「要不要一国两制？」，也有人表示「说实话，美国体制彻底乱了，谁上去都一样」。

对於美国大选後或陷入更大撕裂，有中国网民幸灾乐祸称：「内战就要开始了，美丽风景线来了！」，也有人写道：「拜登争议性获胜，川普不服，红脖子和黑人起来闹事，美国大撕裂。这才是我们最想看到的结局。没想到现在正往这个方向发展，简直是天佑中华！」

路透社报导，中国网络流传一张选举地图，中国被染成红色，显示特朗普赢得270张选举人票。许多分享该图的网民认为，特朗普获胜会令美国陷入混乱，对中国有利，「我其实希望特朗普连任！毕竟除了他，没人能搞垮美国」。

胡锡进：美国在退化

中美关系正处于数十年来最坏时期，中国官媒经常报导美国负面新闻。在周二投票前，中国媒体大幅报导美国选后恐爆发大规模暴乱，商店纷纷为橱窗钉上木板。

《环球时报》总编辑胡锡进在推特写道：「这种动乱通常是贫穷国家选举的并发症，但人们担心它可能出现在美国。美国在退化。」

这条推文引来各地网民批评，有中文留言称「哪像咱们国家，压根没有选举。是吧叼盘？」，也有英语留言指「这就是民主的魅力」丶「你曾经投票选过你们国家的民主政府吗？」丶「请分享你们那种美妙丶自由又公平的选举，我们很期待」。

中国官方在这场选举中没有表现出偏好，外交部发言人汪文斌周三（4日）在例行记者会上，表示美国大选是美国内政，中方在这个问题上不持立场。

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李澄欣/杨威廉（路透社丶微博丶推特）

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