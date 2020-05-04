围绕新冠病毒争议 欧盟高官出面澄清

（德国之声中文网）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）明确驳回一项传闻，根据该传闻，在中国外交官施压后欧盟弱化了一份有关该国在新冠病毒危机中有意散布不实信息的报告。上周四，这位欧盟首席外交官在欧盟议会外交委员会上表示，"我们没有屈服于任何人"。他说，他能保证，该报告未因第三者的压力而有更改。博雷利强调，"我们不惮于挑明中国散布不实信息的事例"。

在上周五发表的一份欧盟外交机构报告中，俄、中等国被指在新冠病毒危机中有意传播误导性的或错误的信息。而媒体在该报告公布之前曾报道过另一版本。《纽约时报》称，据此，中国官员曾试图干预，阻止报告发表。《纽时》引证了欧盟外交机构要求报告少聚焦俄、中两国的内部电邮。不过，未公开的报告与公开发表的报告版本之间只有微细差别。

博雷利指出，报告的一个版本用于内部，另一个版本对外公布。同时，他证实，在报告的内部版本泄漏后，中方施加了外交压力。不过，他未提供细节，只是强调，他未在中方的压力下指令修改。

欧盟工业委员布雷东

本周二，欧盟工业委员布雷东（Thierry Breton）对媒体表示，欧盟未轻信中国有关新冠病毒的信息。布雷东在法国新闻电台回答相关提问时强调，"我们绝不幼稚"。布雷东委员这一表态的背景是外界对中国的指控。根据这些指控，涉及疫情爆发，中国未向国际社会提供足够信息。尤其是美中有关病毒来源的争端近来加剧。美方指控中国实施掩盖策略，导致新冠病毒全球扩散。

美国总统特朗普公开表示，病毒可能源出于中国一实验室，并威胁扩大对华征税。新近，他还指责北京，不惜以新冠病毒瘟疫为手段，阻止他竞选连任。中方一再驳回指控，并称自己始终以透明态度与世卫组织合作。

不过，一段时间以来，在欧洲也出现越来越多的声音，要求中国提供有关新冠病毒疫情爆发的更多信息。本周一，英国刚要求说，北京领导人必须回答尚未澄清的问题。

凝炼／达扬（德新社）