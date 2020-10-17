围绕伊朗教科书的文化之争

（德国之声中文网）"应该把我幼小的心灵交给谁？"，这是伊朗现代诗人纳德尔·易卜拉希米（Nader Ebrahimi）一首诗的名字。这首诗也被纳入伊朗7年级的波斯语课本。易卜拉希米是一位著名诗人，曾获得多个国际奖项，其中包括1970年教科文组织授予的教育奖。但是在伊朗的新版教科书中，诗中的一句话被修改。

诗的原文"我把心献给了那位勇士，是他将敌人赶出了我们的家园"，现在被改为"我把心交给了为伊斯兰教而战的人"。

2008年这位诗人去世。而在几天前，他的遗孀、教师兼翻译家法尔扎内·曼苏里（Farzaneh Mansouri）向广大公众揭露诗句被篡改。

她曾向教育部投诉易卜拉希米的作品被篡改，并要求予以更正，否则她将上诉法庭。迄今为止，易卜拉希米的诗和书一直受到教育部监督委员会的严格审查，属于被批准用于教学的作品。获得批准的作品必须符合领导机构确立的伊朗宗教社会形象。

徒劳的战斗

记者卡斯雷（Erfan Kasraie）在接受德国之声采访时解释说："自1979年宗教革命者上台以来，在学校和大学中就一直在使用系统的洗脑手段，将统治者的意识形态灌输给下一代。"流亡德国的卡斯雷一直关注伊朗教科书和专业书籍的内容。

他说："四十多年来，这些课本的内容都是被统治阶层的意识形态所操控，然而并没有带来任何结果。令人感到震惊的是，伊朗青年竟如此背离宗教信仰，在其它伊斯兰国家几乎看不到类似情况。这也是为什么伊朗几乎每年都会为教科书的伊斯兰化制定新方案的原因。"

当局列出了一个很长的名单。名单中的知名作家和知识分子的作品都被从学校的教科书中删除，被新的英雄故事所替代。例如两年前，波斯语自由诗歌的开创者之一萨勒斯（Mehdi Achawan Sales）被选入十二年级语文书中的一首诗，便被另一首诗歌所取代，讲述一名在叙利亚被"伊斯兰国"武装分子斩首的伊朗"志愿兵"。

就此，伊朗教育部2018年发布通知说，有关一位伊斯兰共和国英雄的诗歌对伊朗年轻人来说比文学作品更重要。这一修改属于教纲修订的一部分。

频繁的修改

该教学大纲于2012年获得伊朗文化革命最高委员会的批准。这是最近40年来获得批准的第四个教学大纲。教纲要求对教科书的内容进行更深入的改革，使其更加符合伊斯兰共和国的价值体系。尽管没有具体阐明应该如何运作，但对教科书内容的更改几乎每年都在进行。

有时是语文书中的诗歌被删除，有时是历史书中的波斯国王或波斯王国被消失。在本学年开始时，三年级数学书封面图中的两个女孩没有了踪影。那棵标有数字和数学符号的大树下只剩下了3个男孩子。女孩的被消失尤其在社交网络上引起愤慨。

三年级数学书封面上的女孩被删除





《50名伊朗励志女性》一书的作者和插图画家鲁兹贝哈尼（Roshi Rouzbehani）从小在伊朗长大，对这个伊斯兰共和国的教学体系有着切身的经历。她在接受德国之声采访时分析说："教科书被用来建立社会政治体系的价值观。在这种体系中，女性被系统地忽略。"

"在这个体制中，妇女的典范就是生儿育女操持家务。做贤妻良母是妇女的最重要角色。但是我们知道，尽管有种种障碍，但我们所要做的远不止这些。"鲁兹贝哈尼在伦敦出版的这本书中描绘的伊朗妇女的形象，是许多伊朗人的榜样，尽管或者正是由于她们不符合伊斯兰共和国的价值观。

女数学家米尔扎克哈尼（Maryam Mirzakhani）便是其中之一。2014年她成为第一位获得菲尔兹奖的女性，该奖项是数学界的诺贝尔奖。米尔扎克哈尼1977年出生于伊朗，自2000年以来一直在美国斯坦福大学任教。2017年，她因患乳腺癌逝世。现在，许多伊朗父母在3年级的数学书上贴了一张米尔扎克哈尼不戴包头巾的照片并上传到社交网站上。

经过一阵批评浪潮之后，伊朗教学部部长米尔萨基（Mohsen Hajhi-Mirsaji）被迫道歉。他称将女孩儿从书的封面上删除"行为不妥"。这位教学部部长宣布将在明年进行更正。届时埃布拉西米的诗的原始版本是否也会出现在波斯语的教科书中，还须拭目以待。

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