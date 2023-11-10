围绕争议岛礁 中菲再起冲突

（德国之声中文网）11月10日，中国和菲律宾船只再度在南中国海域发生冲突。菲律宾方面宣称，一艘中国海警船及其随行船只做出危险动作，并用水炮对一艘菲律宾补给船发动攻击。中国则反驳说，中国船只是依照海事法为捍卫本国主权采取了合理行动。

一段时间以来，中菲两国之间已经因主权争议发生了一系列冲突，有关争议引发武装冲突的风险也在与日俱增。

中国封锁了菲律宾设有海上哨所的第二托马斯岛礁（Second Thomas Shoal）之后，双边紧张关系近来不断升级。第二托马斯岛礁在菲律宾也被称为阿云金岛，而中方则称之为仁爱礁。1999年，菲律宾故意在这个岛礁搁浅了一艘旧军舰，并在舰上派驻海军士兵，以宣示主权。

菲律宾官员表示，上个月，菲律宾海警船以及军方的一艘补给船曾遭到中国海警船的故意冲撞。而中方则指责菲律宾船只无视中方的多次广播警告，在未经许可的情况下试图进入中国水域。

菲律宾政府负责处理南中国海争议问题的特别工作小组周五表示，隶属于中国海岸警卫队及其准军事化海上民兵的船只采取危险动作，肆意骚扰阻拦正在执行例行补给及换防任务的菲律宾船只。该工作小组发表的声明中称，一艘中国海警船使用水炮攻击了向岛礁哨所运送后勤物资的菲律宾M/L Kalaya 号补给船。但尽管受到中方干扰，菲律宾船只仍顺利完成了运送补给的任务。

菲律宾方面的声明还表示："我们坚决要求从事上述非法活动的中国船只立即离开阿云金岛礁及附近海域。"声明称，菲律宾驻中国大使已经向中国外交部递交了抗议。而中国方面随即也向菲律宾提出抗议，中国海警部门表示，菲律宾两艘小型货船和三艘海警船未经中方许可擅自闯入仁爱礁海域，中国海警"依法对菲方船只进行跟踪，并采取了必要的管控措施，还为菲方运输食品等生活必需品做出了临时性特别安排。"

中国海警局新闻发言人甘羽周五在一份声明中"敦促菲方立即停止侵权行径。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动，坚决维护国家主权和海洋权益"。中国外交部发言人也在例行记者会敦促菲方"立即停止海上滋事和挑衅，并尽快拖离非法搁浅船只"。

南中国海主权之争涉及中国、菲律宾、越南、马来西亚、台湾和文莱。长期以来，这里一直是危机热点，也是中美关系中的一个敏感话题。上个月，中国船只在争议海域拦截并冲撞菲律宾船只的事件发生后，美国发出警告称，如果菲律宾遭到武装袭击，美国将依据1951年的一项条约，对菲律宾提供保护。

（美联社）

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