困境中的灵机一动: 新冠危机下的企业

(德国之声中文网)在新冠危机下，在社交媒体上或是张贴在墙上的小纸条有关邻里互助的项目明显增多，不论是协助购物还是帮忙照顾家中爱犬。

人们可以看到来自大企业的及时援助措施。德国化工康采恩 巴斯夫(BASF)于周五(3月20日)决定，对路德维希斯哈芬周边的医院作出无偿的消毒洗手液供应。

"我们已经发出第一批超过一千公升的洗手液，"公司发言人格特·洛登(Gert Lödden)对德国之声说。在接下来的数天将会发出更多的货物。

化工康采恩的新领域

平常的巴斯夫根本不会生产消毒洗手液。"对于我们来说这是不平常的"，洛登说，"但我们一些其它的生产线使用相关的原材料，如2-丙醇。"

位于路德维希斯港的巴斯夫总工厂

为此员工在短时间内重新部署，先是建立了一个小型的设备，再快速拿到由莱茵兰-普法尔茨州卫生部发出的特别许可，如此便可投入生产。

"适用于医院用，用于灌入小容器的设备对于我们来说并不常见"，洛登说，"我们通常用油罐车运输产品。"

对于原料、人力和运输的成本，洛登目前不能作出评估，特别是取决于多大需求和该项支持计划的持续时间。但可以肯定的一点是，对医院的援助是免费的。"我们会承担费用"，发言人说。

"这是我们对十分称职的医生以及全体医护人员所作的支持与贡献"，洛登说。

来自汉堡的援助

以旗下妮维雅手霜而闻名，总部设在汉堡的拜尔斯道夫(Beiersdorf)也希望在危机中作出授助。该企业宣布，即日起着手生产500吨医用消毒洗手液。

厂商将会与当局就捐赠品进行磋商，并会按需分配给医院、警察以及消防部门。

妮维雅是拜尔斯道夫旗下最出著名的商标

"目前为止，消毒用品都不属于拜尔斯道夫的生产项目之中"，公司发言人对德国之声说。他们只作了检查，什么材料是必须的以及哪些生产设备可以快速被改装。

关于成本，公司不会透露。他们希望"在社会上下一心对抗疫情时"作出一些贡献。

消毒剂代替香水

法国奢侈品集团-路易威登集团(LVMH)也想作出支持。作为迪奥(Dior)和路易威登(Louis Vuitton)的母公司为其旗下的不同品牌生产香水。因为平时在生产过程中也会用到酒精，故在表示,生产大量清毒用品前只需稍作生产上的改动即可。首批12吨清毒用品将会赠予医院。

然而并不是所有的生产线都是那么容易改装。"特别是医疗产品和设备经常需要特殊的许可证"，德国机械设备制造业联合会(VDMA)称。

诚然德国的机械制造在医疗技术方面很强。例如联邦政府已向位于吕贝克的德尔格公司订购了一万台呼吸机。不过，这是正常的商业合同，而非捐赠。

一些企业在抗疫中快速转型，甚至无偿捐助; 在德国的不同城市很多市民在晚上会打开窗户用掌声欢迎医生、护理人员以及超市收银员回家。两者的行为性质一样，那就是向他们表达敬意和谢意。