「团结帽衫」：穿潮衫消弥仇恨

（德国之声中文网）不论是黄的、绿的、黑的、灰的或是蓝的连帽衫上，通通都缝有犹太帽。这款所谓的「团结连帽衫」融合了源自犹太信仰的传统头饰，如此一来，赋予了这款连帽衫一种政治诉求。

柏林柯尼希画廊发言人表示，这款「团结连帽衫」是由柏林画廊艺术商柯尼希(Johann König)与法兰克福团体艺术家「Ignaz」共同推出的作品。「这款连帽衫响应了当前『柏林戴犹太帽』的声援行动，」这位画廊发言人说。设计师借着这样的服装设计彰显包容且团结的象征，明确反对不包容、仇视与反犹主义。

四月份，约有两千多人走上街头参与这场戴犹太帽的声援行动，表达他们团结一致对在德犹太人的支持。这场行动是起源于几天前在柏林的普伦茨劳贝格区发生的攻击事件，两名戴着犹太帽的男性遭到袭击。

柏林犹太博物馆支持该行动

服装的平面宣传照分别于不同的地点进行拍摄，其中也包括了柏林的犹太博物馆。虽然距离柯尼希画廊只有几条街的这家博物馆没有参与在这项计画里，却也相当乐意提供场地作为拍摄地点。

「我们相当赞同与支持这样的行动。」犹太博物馆的交流展览负责人洛许(Gregor H. Lersch)说。不久前，这间博物馆才刚自发性的发起「犹太帽的推进」，致力促进在德反犹主义的对话和反思。

然而洛许也说：「通过穿潮衫来解决反犹主义，这个想法似乎有点太过简单；如果说这将带来什么影响的话，那就是其公众影响力。」

流行时尚与宗教传统的结合

这个由三名成员(Jakob Blumenthal, Joel Olchow, Bernado Macedo Weiß)组成的艺术创作团体「Iganz」，每位成员本身就是犹太人，且相当乐见现代流行元素与宗教符号的结合。不过，他们背后想传达的并非宗教意义，而是一个艺术与社会群体性的概念。

据画廊发言人表示，「团结连帽衫」完全不受宗教色彩的影响。对此博物馆展览负责人洛许也表示肯定，他认为很重要的是，「团结连帽衫」的设计理念不是来自犹太人社区，是一个艺术项目，这有别于「柏林戴犹太帽」的声援行动。

游走危险边缘

洛许说，这样的设计自然会给人试探底线的感觉。从宗教的角度来看，这种非正式、现代的犹太帽连帽衫，脱离了犹太教实际的信仰内涵。

不直接戴犹太帽在头上，而是穿这款帽衫在身上，是一种现代流行的噱头。 「这也是这款帽衫试探底线的地方。」洛许表示，穿上这件衣服，然后看人们的反应，也是一件很有意思的事情。